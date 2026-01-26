歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮
健康Tips

家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不鏽鋼鍋是許多家庭常用的煮食器具，但鍋底卻容易燒焦，清潔時不僅需費力刷洗，還可能刮花表面。美國烹飪媒體網站《Chowhound》報道分享4招天然清潔方法，只需要檸檬、鹽和油等低成本材料，即可輕鬆去除燒焦痕跡。

 

不鏽鋼鍋燒焦原因

 

　　不鏽鋼煮食用具雖然耐腐蝕、防刮花功能較高， 但若清潔不當或煮食習慣欠佳，容易出現燒焦燒黑的痕跡：

 

1. 煮食時火太猛、油不夠或太早翻動，食材容易黏底燶黑。

2. 煮食後未徹底清洗殘留油脂，或煮水時水分完全蒸發，便會在鍋底留下水垢。

3. 長時間空燒或高溫加熱，容易造成鍋底變色或焦黑。

 

4招低成本清潔不鏽鋼鍋

 

　　美國烹飪媒體網站《Chowhound》分享以下4招簡易清潔法，輕鬆去除燒燶痕跡，回復爐具光亮。

 

1.檸檬加鹽磨砂擦拭法（適合輕微污漬）

  • 檸檬切半，切面蘸上粗鹽或細鹽（鹽有輕微磨砂作用）
  • 將檸檬切面擦拭燒燶位置，檸檬酸能分解污垢。
  • 若想加強效果，可加入幾滴洗潔精一同擦拭。
  • 最後用水沖淨即可。

 

2.檸檬水煮沸法（適合頑固焦黑）

  • 將1-2片用剩的檸檬皮放入鍋中，加水蓋過燒焦處。
  • 大火煮沸約10分鐘，關火靜置至冷卻。
  • 用軟刷式海綿輕輕刷洗，焦痕便會慢慢脫落。檸檬酸可以軟化污垢，有效去除鍋底油垢。

 

3.牙膏加鹽煮沸法（適合茶色或嚴重焦痕）

  • 鍋內加水淹沒燒濃處，加入牙膏、鹽和少量檸檬汁，再放一塊抹布。
  • 煮沸5-10分鐘後，關掉待冷卻。
  • 穿戴手套，用鍋內熱水和抹布刷洗鍋身及鍋底，輕鬆去除頑固痕跡。

 

4.食用油拋光法（適合水漬或指紋）

  • 用乾淨軟布加入1-2滴食用油（如橄欖油）。
  • 沿不鏽鋼紋理方向均勻擦拭鍋面。
  • 再用乾布抹去多餘油分，鍋面立刻回復光亮。

 

消委會8款高分易潔鑊

 

消委會測試5星易潔鑊

1. IKEA HEMLAGAD 平底鑊（產品編號：404.622.25）
售價：$130
聲稱原產地：中國

2. CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋（產品編號：83923）
售價：$229 
聲稱原產地：泰國
 
石紋/顆粒紋/鑽石塗層樣本

3. Balzano DONNA系列 天然礦石粒不黏煎盤 
售價：$673 
聲稱原產地：意大利

4. 意美廚 鋼化鑄鋁易潔煎鍋（產品編號：IC17626F）
售價：$335 
聲稱原產地：韓國

5. Carl Schmidt Sohn MARBURG+大理石塗層易潔系列 不黏煎盤 
售價：$268 
聲稱原產地：德國

陶瓷塗層樣本

6.Green PanEssence
陶瓷易潔煎鍋（產品編號：CC008060）
聲稱原產地：中國

7. MEYER
不黏煎鍋（產品編號：IH13388）
聲稱原產地：泰國

網紋/蜂巢紋塗層皮本

8.WMF 
Profi Resist Frying Pan（產品編號：1756286411）
聲稱原產地：中國

 
不鏽鋼鍋保養貼士

 

　　若要延長不鏽鋼鍋的使用壽命，必須注意以下5大保養貼士：

 

  • 遵循「熱鍋冷油」或「冷油冷鍋」的原則，確保鍋達到適當溫度後才落油，避免乾燒變色。
  • 烹飪時確保鍋內有油、水或食材，避免長時間鍋具持續高溫加熱。
  • 烹飪的料理需加鹽時，必須等水沸騰後再放入鹽，避免鍋面出現小坑洞。
  • 鍋具未完全冷卻前，切勿用冷水沖洗，防止熱脹冷縮變形。
  • 定期用以上清潔方法保養，保持鍋面光滑。
Tags:#不鏽鋼鍋#家居#清潔#Chowhound#生活妙招#檸檬酸#易潔鑊#消委會
Add a comment ...Add a comment ...
護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips
更多健康解「迷」文章
護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處