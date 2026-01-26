家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮

不鏽鋼鍋是許多家庭常用的煮食器具，但鍋底卻容易燒焦，清潔時不僅需費力刷洗，還可能刮花表面。美國烹飪媒體網站《Chowhound》報道分享4招天然清潔方法，只需要檸檬、鹽和油等低成本材料，即可輕鬆去除燒焦痕跡。

不鏽鋼鍋燒焦原因

不鏽鋼煮食用具雖然耐腐蝕、防刮花功能較高， 但若清潔不當或煮食習慣欠佳，容易出現燒焦燒黑的痕跡：

1. 煮食時火太猛、油不夠或太早翻動，食材容易黏底燶黑。

2. 煮食後未徹底清洗殘留油脂，或煮水時水分完全蒸發，便會在鍋底留下水垢。

3. 長時間空燒或高溫加熱，容易造成鍋底變色或焦黑。

4招低成本清潔不鏽鋼鍋

美國烹飪媒體網站《Chowhound》分享以下4招簡易清潔法，輕鬆去除燒燶痕跡，回復爐具光亮。

1.檸檬加鹽磨砂擦拭法（適合輕微污漬）

檸檬切半，切面蘸上粗鹽或細鹽（鹽有輕微磨砂作用）

將檸檬切面擦拭燒燶位置，檸檬酸能分解污垢。

若想加強效果，可加入幾滴洗潔精一同擦拭。

最後用水沖淨即可。

2.檸檬水煮沸法（適合頑固焦黑）

將1-2片用剩的檸檬皮放入鍋中，加水蓋過燒焦處。

大火煮沸約10分鐘，關火靜置至冷卻。

用軟刷式海綿輕輕刷洗，焦痕便會慢慢脫落。檸檬酸可以軟化污垢，有效去除鍋底油垢。

3.牙膏加鹽煮沸法（適合茶色或嚴重焦痕）

鍋內加水淹沒燒濃處，加入牙膏、鹽和少量檸檬汁，再放一塊抹布。

煮沸5-10分鐘後，關掉待冷卻。

穿戴手套，用鍋內熱水和抹布刷洗鍋身及鍋底，輕鬆去除頑固痕跡。

4.食用油拋光法（適合水漬或指紋）

用乾淨軟布加入1-2滴食用油（如橄欖油）。

沿不鏽鋼紋理方向均勻擦拭鍋面。

再用乾布抹去多餘油分，鍋面立刻回復光亮。

消委會8款高分易潔鑊

消委會測試5星易潔鑊

1. IKEA HEMLAGAD 平底鑊（產品編號：404.622.25）

售價：$130

聲稱原產地：中國

2. CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋（產品編號：83923）

售價：$229

聲稱原產地：泰國



石紋/顆粒紋/鑽石塗層樣本

3. Balzano DONNA系列 天然礦石粒不黏煎盤

售價：$673

聲稱原產地：意大利

4. 意美廚 鋼化鑄鋁易潔煎鍋（產品編號：IC17626F）

售價：$335

聲稱原產地：韓國

5. Carl Schmidt Sohn MARBURG+大理石塗層易潔系列 不黏煎盤

售價：$268

聲稱原產地：德國

陶瓷塗層樣本

6.Green PanEssence

陶瓷易潔煎鍋（產品編號：CC008060）

聲稱原產地：中國

7. MEYER

不黏煎鍋（產品編號：IH13388）

聲稱原產地：泰國

網紋/蜂巢紋塗層皮本

8.WMF

Profi Resist Frying Pan（產品編號：1756286411）

聲稱原產地：中國



不鏽鋼鍋保養貼士

若要延長不鏽鋼鍋的使用壽命，必須注意以下5大保養貼士：