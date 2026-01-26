家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮
不鏽鋼鍋是許多家庭常用的煮食器具，但鍋底卻容易燒焦，清潔時不僅需費力刷洗，還可能刮花表面。美國烹飪媒體網站《Chowhound》報道分享4招天然清潔方法，只需要檸檬、鹽和油等低成本材料，即可輕鬆去除燒焦痕跡。
不鏽鋼鍋燒焦原因
不鏽鋼煮食用具雖然耐腐蝕、防刮花功能較高， 但若清潔不當或煮食習慣欠佳，容易出現燒焦燒黑的痕跡：
1. 煮食時火太猛、油不夠或太早翻動，食材容易黏底燶黑。
2. 煮食後未徹底清洗殘留油脂，或煮水時水分完全蒸發，便會在鍋底留下水垢。
3. 長時間空燒或高溫加熱，容易造成鍋底變色或焦黑。
4招低成本清潔不鏽鋼鍋
美國烹飪媒體網站《Chowhound》分享以下4招簡易清潔法，輕鬆去除燒燶痕跡，回復爐具光亮。
1.檸檬加鹽磨砂擦拭法（適合輕微污漬）
- 檸檬切半，切面蘸上粗鹽或細鹽（鹽有輕微磨砂作用）
- 將檸檬切面擦拭燒燶位置，檸檬酸能分解污垢。
- 若想加強效果，可加入幾滴洗潔精一同擦拭。
- 最後用水沖淨即可。
2.檸檬水煮沸法（適合頑固焦黑）
- 將1-2片用剩的檸檬皮放入鍋中，加水蓋過燒焦處。
- 大火煮沸約10分鐘，關火靜置至冷卻。
- 用軟刷式海綿輕輕刷洗，焦痕便會慢慢脫落。檸檬酸可以軟化污垢，有效去除鍋底油垢。
3.牙膏加鹽煮沸法（適合茶色或嚴重焦痕）
- 鍋內加水淹沒燒濃處，加入牙膏、鹽和少量檸檬汁，再放一塊抹布。
- 煮沸5-10分鐘後，關掉待冷卻。
- 穿戴手套，用鍋內熱水和抹布刷洗鍋身及鍋底，輕鬆去除頑固痕跡。
4.食用油拋光法（適合水漬或指紋）
- 用乾淨軟布加入1-2滴食用油（如橄欖油）。
- 沿不鏽鋼紋理方向均勻擦拭鍋面。
- 再用乾布抹去多餘油分，鍋面立刻回復光亮。
消委會8款高分易潔鑊
消委會測試5星易潔鑊
1. IKEA HEMLAGAD 平底鑊（產品編號：404.622.25）
售價：$130
聲稱原產地：中國
2. CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋（產品編號：83923）
售價：$229
聲稱原產地：泰國
石紋/顆粒紋/鑽石塗層樣本
3. Balzano DONNA系列 天然礦石粒不黏煎盤
售價：$673
聲稱原產地：意大利
4. 意美廚 鋼化鑄鋁易潔煎鍋（產品編號：IC17626F）
售價：$335
聲稱原產地：韓國
5. Carl Schmidt Sohn MARBURG+大理石塗層易潔系列 不黏煎盤
售價：$268
聲稱原產地：德國
陶瓷塗層樣本
6.Green PanEssence
陶瓷易潔煎鍋（產品編號：CC008060）
聲稱原產地：中國
7. MEYER
不黏煎鍋（產品編號：IH13388）
聲稱原產地：泰國
網紋/蜂巢紋塗層皮本
8.WMF
Profi Resist Frying Pan（產品編號：1756286411）
聲稱原產地：中國
不鏽鋼鍋保養貼士
若要延長不鏽鋼鍋的使用壽命，必須注意以下5大保養貼士：
- 遵循「熱鍋冷油」或「冷油冷鍋」的原則，確保鍋達到適當溫度後才落油，避免乾燒變色。
- 烹飪時確保鍋內有油、水或食材，避免長時間鍋具持續高溫加熱。
- 烹飪的料理需加鹽時，必須等水沸騰後再放入鹽，避免鍋面出現小坑洞。
- 鍋具未完全冷卻前，切勿用冷水沖洗，防止熱脹冷縮變形。
- 定期用以上清潔方法保養，保持鍋面光滑。
