遺物如何斷捨離？用五感重新篩選，把握當下陪伴家人，讓回憶不留遺憾

好幾位朋友跟筆者分享整理親人遺物的經驗，最難處理的往往是衣服。喪偶父母常想盡快清空以免觸景傷情，子女卻視之為最後連結，難以放手。這場關於「衣物斷捨離」的拉鋸，常讓兩代人久久不能釋懷。

我想起非牟利機構「毋忘愛」的辦公室，有一個百子櫃，放了不同家庭所留下的遺物。每一格都載著故事，也提醒人們記得情感的重量。早前，「毋忘愛」與「癌症資訊網」合辦了一場講座，義工 Lavin 在席間分享了她的經歷。

毋忘愛主席范寧醫生(右)及義工Lavin(左)，旁邊的百子櫃，承載著關於不同遺物的故事。

毋忘愛的辦公室內，有一部古老的衣車，背後是一個生命的印記。

故衣去留 兩代大不同

Lavin 的父親選擇在家離世，她最珍惜的遺物是父親的心臟起搏器，「那就像他的心臟，見物如見人」。令她難忘的是，母親在父親走後半年，把他的衣服一口氣全丟了。Lavin 和女兒趕緊搶救，她保住一件睡衣。女兒有時還會穿著外祖父那件寬大的衣服出門，彷彿把思念穿在身上。

Lavin 理解媽媽的心情，「重要的不是留下物件，而是讓回憶留在心裏。」

她為父親製作了一本相簿，把父親與家人的笑容、旅行的畫面和生活的點滴，凝聚在影像中。這本相簿成為母親懷念的依靠，也讓思念有了新的形態。

擔任毋忘愛義工多年，Lavin 深知整理遺物容易引起爭執，她特意提醒各位，如果情緒還沒準備好，就不要急著丟棄。等到心情穩定下來，再回頭看那些衣服等遺物，感受會不一樣，決定也會更坦然。

逝者衣物的去留，往往成為兩代人的斷捨離拉鋸戰。(圖：cottonbro studio@Pexels）

遺物轉化 延續思念

「毋忘愛」主席范寧醫生所見，許多人選擇透過轉化來延續遺物的意義，例如將衣服剪成布塊，縫成百家被或製作成咕𠱸套，也有家屬把衣服捐贈給有需要的人。當物件被賦予新的使命，回憶也能以新的方式延續。

至於范醫生自己的「生前斷捨離」之一，是兩件衣服。一件是阿根廷球星巴迪斯圖達的舊球衣，那是陪伴他熬夜苦讀，考取醫科專科資格的戰袍。另一件是給孩子買的第一件小衣裳。

這兩件衣服在旁人眼中或許平凡，但對他來說，象徵了不同階段的人生。他坦言，不知道孩子將來會否想保留，但他不希望把它變成孩子的負擔，所以可能最後將它們燒掉，讓回憶化成輕煙。

五嚐法 重新感受物件與連結

不過，所謂的「斷捨離」，並非冷酷的一刀切。毋忘愛有一套名為「五嚐法」的心法，透過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與味覺，重新感受遺物的存在，再決定物件去留。

例如看一看那件曾穿過的外套，聽一聽晃動它的聲音，摸摸衣料的質感，嗅一嗅還殘留的氣味，這一切感官記憶，都能慢慢引領我們理解物件與人的連結，學習在懷念中釋放，減少遺憾。

在范醫生眼中，減少遺憾的第一步，從當下開始。最實際的「斷捨離」，不是整理東西，而是騰出時間，陪伴父母吃一頓飯，聽他們講一段舊事。與家人共渡的時光，就是最珍貴的連結；透過彼此的感情聯繫，創造美好的回憶。

利用五感整理遺物，包括觸摸物品，引發回憶與連結。(圖：Kampus Production@Pexels)

珍惜情感交流

對於癌症等長期病患與家屬來說，「斷捨離」更顯重要。疾病敲響警號，要爭取時間去修補關係。別等到無法見面，才說一句「對不起」或「我愛你」。若說不出口，那就給他一個擁抱，甚至一個吻。這些簡單的情感交流，不僅療癒當下，也能讓關係得以昇華。

畢竟，生命的終點並不代表關係的終結。那些一起走過的日子，會以不同形式留在我們的生活裏。也許它是一張照片、一件襯衫、一股氣味、一個習慣。當將來某個午後，眼淚無聲地滑落，也會慶幸自己曾經擁有那麼多溫暖的回憶。

「Dying is Living」，范醫生語重心長。死亡不是終點，而是生命的一部分。前路或許仍漫長，讓我們帶著平靜與思念，為離去的，也為仍在同行的人，好好走下去。

珍惜與家人相處的時光，創造回憶，不留遺憾。(圖：RDNE Stock project@Pexels)