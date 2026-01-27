歡迎回來

13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
名人健康｜44歲唐詩詠自爆拍劇辛酸與被出軌經歷，壓力致健康出問題
健康Tips

名人健康｜44歲唐詩詠自爆拍劇辛酸與被出軌經歷，壓力致健康出問題

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB視后、現年44歲的唐詩詠（Natalie）過去曾與不少圈中男星如崔建邦、余文樂、洪永城等交往，雖曾有「最佳女友」之稱，不過感情路上至今仍未能開花結果。近日，她為由火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》作嘉賓時，便大方分享過往的被出軌經歷及拍劇辛酸史。

 

　　唐詩詠在節目分享指自己未試過親眼目擊，就算發現對方偷食都只是間接證據，她亦從不會哀求挽留對方，但雙方就會陷入冷戰，直至決定徹底分手。她又指曾試過發現另一半瞞着自己，與前女友復合，曾令她於公園哭了一整夜：

 

　　記得我在公園哭了一晚 ，有位製片助理(PA)剛好跟我住在同一區，他亦陪了我一晚，我記得哭到早上五點。

 

　　除了情路失意，唐詩詠拍劇亦有辛酸。她透露曾遇過一位態度欠佳的對手，當時自己與對方於劇中是飾演情侶。

 

　　我記得係我哋講拍拖啦，要拖手，拍完之後佢就……揈開我隻手，我嗰吓就『咦，發生咩事呢？』

 

　　唐詩詠於是細想自己是否做了一些事得罪對方，令對方與她合作時表現相當嫌棄。

 

　　之後，唐詩詠便決定除了拍攝的時間，不再與對方有任何眼神接觸或交流，以冷靜的方式處理。雖然節目中，幾位男主持曾追問男星的身份，不過唐詩詠並沒有繼續說下去。

 

名人健康丨44歲唐詩詠自認戀愛腦被出軌後「坐公園喊成晚」 自爆拍劇演情侶遭男星揈開手當眾嫌棄

名人健康丨44歲唐詩詠自認戀愛腦被出軌後「坐公園喊成晚」 自爆拍劇演情侶遭男星揈開手當眾嫌棄

 

壓力致4大健康問題來襲

 

　　唐詩詠過去曾在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的熱門節目《絲打圍爐》中大爆自己身體數年前曾因壓力，衍生4大健康問題，包括生濕疹、脫髮、髮線向上移，還有尿頻的問題，脫髮問題更嚴重，曾令她十分果擾：「除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），當時接受到。但近兩年再拍一年四套，我發現返唔到去個狀態。」

 

轉載自晴報

 

