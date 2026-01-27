名人抗癌｜前TVB男藝員彭皓鋒患直腸癌3期，轉療法助腫瘤縮細近7成

御用惡人／TVB／彭皓鋒｜TVB御用惡人彭皓鋒（Peter），於2023年7月確診直腸癌第三期，面臨做手術「封肛」並永久使用人工造口排便的兩難抉擇，最終選擇拒絕手術，嘗試以自然療法及調整心態為主的抗癌之路。他一直正面抗癌，近照精神奕奕，近日接受杜大偉訪問時更透露病情有好轉。

55歲彭皓鋒（Peter）在近期訪問中透露，指腫瘤已從最初的8.8cm大幅縮小至2.8cm。當年他因大便習慣異常就醫，發現直腸內有一個長度一度達8.8厘米的腫瘤，位置極接近肛門，確診為直腸癌第3期。醫生當時告知做手術需要連同肛門一併切除，術後需永久使用「掛屎袋」（人工造口）生活。若不做手術，彭皓鋒的生存期可能僅剩一年。

身為三孩之父的他來說，無法接受終身被人照顧，成為家人的負擔。加上因為早年目睹母親接受癌症治療的痛苦經歷，他對西醫的放療、化療等治療方式產生抗拒。他最終決定拒絕做手術，並開始自然療法與服用健康產品。

以自然療法為主 腫瘤出現驚人變化

拒絕手術後，彭皓鋒開始嘗試各種自然療法與健康產品，嚴格調整生活習慣。他戒掉以往最愛的奶茶、咖啡等刺激性飲料，改喝有助排毒的蘋果膠飲料，並大幅減少攝取碳水化合物與糖分。根據他在2025年10月的最新檢查結果，腫瘤已從8.8厘米縮小至2.8厘米，腫瘤縮小近70%。彭皓鋒強調，在嘗試各種療法的過程中，他仍會聽從醫生的專業意見，並保持定期檢查的習慣，以監控病情變化。

樂觀心態與家人支持成抗癌關鍵

除了身體的治療，彭皓鋒認為，控制情緒與保持樂觀是戰勝癌症的核心關鍵。確診初期，他首先安慰當場崩潰痛哭的太太。在整個抗癌過程中，他也反過來照顧家人與朋友的情緒，努力散發正能量。彭皓鋒分享自己的心態，他選擇坦然面對生死，將每一天都視為賺來的禮物，開心地過。他感激太太始終在身邊鼓勵支持，也選擇向三名子女坦白病情，教導他們學會自理，家人的愛與理解是他最堅實的後盾：

你覺得自己差唔多冇，玩完，咁你就真係玩完！

為家庭積極復工 笑對人生挑戰

隨着病情穩定、體力恢復，作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工，重新投入演藝工作，希望能繼續供養三名子女升學。他曾表示：

只要腫瘤不擴散，基本上沒甚麼大問題，我當自己好番㗎喇！

近期，他不僅在社交平台分享自己大口吃美食的影片，更積極參與義工活動，將自己的經歷轉化為幫助他人的力量。回顧自己北上拍戲曾因普通話不標準而被取笑的往事，他仍抱持着為港人爭氣的心態，認真做好每一次演出。

彭皓鋒經常在社交平台分享生活近況，說話中氣十足，精神飽滿，讓人對他的抗癌情況感到樂觀。

自揭1生活習慣發現徵兆

彭皓鋒與太太過去曾接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，指發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日屙數次：

突然開始肚屙一日兩、三次，以前係兩、三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生，醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

問及抗癌心得，彭皓鋒分享飲食要少糖少鹽、多飲水及保持好心態。同時建議所有病友，應尋找一些心理寄託，避免胡思亂想，保持良好心態，開心度過每一天。

