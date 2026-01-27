名人健康｜胡楓94歲生日分享養生哲學，每朝必做1件事防中風

94歲胡楓（修哥）近日獲近200位圈中好友慶生，包括劉德華、譚詠麟、黃日華等巨星，場面溫馨熱鬧。四代同堂的他精神飽滿、思路清晰，成為影壇公認的「常青樹」。修哥多年來樂於分享其養生哲學，總結其長壽秘訣，並非依賴名貴補品，還原基本步並持之以恆地悟出養生6招。

1. 飲食清淡，少油少糖少鹽

修哥曾在健康節目《健康旦》中透露，他的飲食原則以清淡為主。他一日僅食兩餐，主要選擇蔬菜、水果及肉類，烹調方式以蒸煮為主，嚴格遵守少油、少糖、少鹽的原則。他亦不吃甜品、含味精或煎炸食物，認為有助調節血糖，減輕腸胃及肝腎負擔。

與許多長者不同，修哥從不進食鹿茸、高麗參等傳統補品。他認為許多補品成分複雜，過於燥熱，反而會增加身體的代謝負擔。

2. 晨起溫水，關愛心血管健康



每日起床後，修哥會先喝一杯溫開水。他認為這個簡單的習慣能幫助清理腸胃，及時稀釋經過一夜睡眠後變得黏稠的血液，有助於預防長者常見的心肌梗塞或中風。

3. 愛飲清潤湯水 滋養不傷身



修哥亦喜歡飲用清潤湯水，例如節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯及蓮藕湯等。他偏好這類湯水是因為其油脂較少，能避免攝取過多膽固醇，且所用食材性質溫和，能利尿消腫，滋養身體的同時不傷脾胃，非常適合日常飲用。

4. 日行兩小時 堅持超過70年



「多行路」是修哥從21歲起，已堅持超過70年的核心養生之道。他透露自己習慣隨時隨地活動，即使在片場或聚會中也盡量不坐，每日步行時間超過兩小時，並強調過程要「隨意」，不給自己太多規限。這種持之以恆的步行習慣，有效幫助他維持肌肉力量與關節靈活，對抗因年齡增長而來的肌肉流失。

5. 沖凍水涼 刺激循環強免疫



修哥另一個較為獨特的習慣是「沖凍水涼」，他自揭從40歲開始實踐這個方法，認為冷水刺激能有效促進血液循環、增強免疫力並紓緩肌肉痠痛。不過，他亦提醒，患有高血壓、心血管疾病或感冒的人士應避免嘗試。

6. 熱愛工作無想過退休 保持頭腦靈活



修哥曾經說過「我字典裏面冇退休呢兩個字」，至今仍活躍於幕前。對他而言，背誦劇本對白是絕佳的「腦部運動」，能持續訓練記憶力，讓頭腦保持靈活，也是他保持精神活力的重要秘訣。他的長壽秘訣，其核心在於自律、簡單與堅持。他將健康的生活方式融入日常點滴，數十年如一日。