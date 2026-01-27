茶與五行｜綠紅黃白黑分5色應五臟，找對你杯茶助延年益壽

「茶」一字，可拆分草、人、木。既然人在草木間，又豈能不識茶？中國人的開門七件事：柴米油鹽醬醋茶，即使生活僅剩粗茶淡飯，人民生活也離不開喝茶。

茶中蘊五行 如何找對你杯茶？

茶葉性微寒、味苦而回甘，有益於人體健康，這一點由古人通過觀察和實踐很早就知曉。早有神農嘗百草，一日遇七十二毒，得茶而解之。從中醫角度，一般茶都具有驅散疲勞，清思明目，生津止渴，清熱解毒，消食減肥等作用。然而，茶葉經過焙火及發酵的製茶過程，會改變其原有性味，故不同茶類的功效不一，不同體質的人必須因應體質屬性來選擇適合自己的茶。茶有五色，分別為紅茶、黃茶、白茶、黑茶、綠茶，與五臟、五行相對應。故，找對你杯茶，學會喝茶，更可延年益壽。

茶有五色，分紅茶、黃茶、白茶、黑茶、綠茶，與五臟、五行相對應。

綠茶：清熱解毒、生津止渴

青茶隸屬於綠茶，兩者皆入肝經，性寒涼。綠茶輕度發酵，故氣味清香，口感甘淡，有降火、解毒、清血之效。碧螺春、龍井、鐵觀音、潮州單叢等皆屬綠茶。胃寒怕冷者不宜過量飲用。

紅茶：散寒袪濕、溫中和胃

紅茶性溫，入心經，口感微苦，氣味焦香，可降低患心腦血管疾病的機會。睡前可以飲用一杯紅茶可以養心安神，對於治療心悸和失眠具有一定的療效。大吉嶺紅茶、錫蘭高地紅茶和阿薩姆紅茶是較有代表性的紅茶。虛熱者不宜過量飲用。

黃茶：健脾和胃、消食化滯

黃茶的口感較甜，氣味香膩，入脾經，通胃經，故黃茶能調理脾胃，幫助消化。君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃芽等皆屬黃茶。黃茶適合大部分人士飲用。

白茶：降火去燥、潤肺排毒

白茶屬輕微發酵茶，入肺經，性寒，味鮮香、甘淡，可以透毒和散熱，還能提高人體免疫力，甚至有研究表明白茶防治癌症的功效是綠茶的五倍。白牡丹、貢眉、白毫銀針等皆屬白茶。脾胃虛寒者不宜過量飲用。

黑茶：暖身驅寒、消滯去膩

黑茶原料一般較粗，製造過程中往往堆積發酵時間較長，因而葉色油黑或黑褐，湯色黑黃。部分黑茶有生熟之分，從工藝上來說，生茶為不發酵或輕發酵的茶，熟茶則是重發酵茶。黑茶一般滋味醇厚、口感順滑且飽滿，氣味陳香，入腎經，其富含茶多糖類化合物甚爲豐富，可預防糖尿病、降血脂、血壓等怍用。六安、老青茶、沱茶、普洱茶等皆屬黑茶。由於其性溫醇，適宜多數人飲用。

筆者推薦兩款茶飲

茉莉花綠茶



材料：茉莉花5克，綠茶3克。

做法：先將所有材料洗淨，茉莉花和茶葉放入杯中，等待開水稍稍降溫至80-85°C再沖入杯中，靜候2分鐘，茶葉舒展，茉莉花朵浮現，茶湯呈現清澈的黃綠色；待茶湯溫度適口時，即可品飲。可重複沖泡2-3次，每次適當延長浸泡時間。

功效：理氣開鬱、辟穢和中。

烏梅山楂紅茶



材料：烏梅2顆、山楂片4片、紅茶5克。

做法：先將所有材料洗淨，放杯中，沖入沸水，蓋上蓋子，焗10-15分鐘，即可飲用，可回沖1-2次。

功效：理氣和胃，消化解膩，生津止渴。

*讀者宜根據個人體質適量飲用，或飲用前先向相熟中醫師查詢。