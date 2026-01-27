歡迎回來

醫學通識 健康解「迷」

財富管理 政政經經

Watch & Jewelry

伴飯素食譜：鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛
素食
食得有營
健康好煮意

伴飯素食譜：鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　番茄，普遍得不得了。無論走進超市，還是菜市場。做沙拉，煮湯水，還是炒菜。由大番茄到小番茄，選擇之多，總有一款用得上。番茄，原則上是水果，心裏卻抹不掉它作為蔬菜用來煮菜的老印象。每當想不到要煮甚麼、要吃甚麼的時候，番茄必然是當天之選。

 

　　番茄炒蛋，是家常菜，也是茶餐廳菜單的必備。焗豬扒飯之上，鋪滿了番茄塊和茄醬。番茄濃湯公仔麵，好像亦是某些餐廳的招牌菜。連紅色的羅宋湯，不也都有着番茄嗎？番茄，不只老出現在市場，還在餐桌上老是常出現。無他的，就是因為它的味道百搭。

 

　　它百搭到連大人小朋友都不太抗拒。除了它本身鮮甜，用它來配搭不同的材料，都能恰如其份地把鮮味提升出來。就因為這樣，每當番茄出場，米飯總是一碗接一碗。寫著寫著，突然好想來煮份番茄醬煮豆包喔～（餓）

 

鮮茄汁煮清爽夜香花豆包（2人份)

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

豆包 6個/ 夜香花 1飯碗（約50克）/ 小紅色燈籠椒（甜椒）1個/ 椰菜（小高麗菜）1/4個/  金菇（金針菇） 1/ 3 包/ 番茄 1個/ 洋葱 1/4個

 

調味：

鹽 1茶匙/ 豉油（醬油）1湯匙/ 番茄醬 湯匙/ 黑醋 半湯匙/ 糖 2茶匙/ 麵豉醬（味噌）半湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 大沙律（拉）碗/ 廚房紙巾/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 筷子/碟（盤子）

 

步驟：

1.    徹底沖洗夜香花（如圖），瀝乾花，待用。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

2.    以2湯匙的食油，加一點點鹽巴，以中火炒香夜香花（如圖）。然後，廚房紙巾上，吸走多餘的油份（如圖）。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

3.    挖走小紅色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成絲（如圖）。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

4.    將椰菜（小高麗菜）切成絲（如圖）。沖洗後，瀝乾水，待用。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

5.    切走金菇（金針菇）的根部，撕出一株株的金菇。

6.    剝走番茄的蒂，洗乾淨，切成小塊。

7.    剝走洋葱表層的皮，切去根部，沖洗後，切小塊。

8.    將驟2-5放大沙律（拉）碗中，加入半茶匙的鹽巴和白胡椒粉，攪拌均勻。

9.    輕輕打開豆包，把步驟8釀入豆包之中（如圖）。然後，捲起來（如圖）。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

10.    以中火煮沸1湯匙食油，將步驟9封口的部分，先放在平底易潔鑊（不沾鍋）上煎，煎至金黃色（如圖）。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

11.    再以中火煮沸1湯匙食油，放入步驟6-7，炒一炒，加入餘下的調味料，和2/3 茶杯的清水（如圖），將之煮成番茄醬汁。

 

伴飯素食譜推介：鮮茄汁煮清爽夜香花豆包　番茄煮法百搭大人細路都喜愛

 

12.    最後，開上火，回鍋步驟10，輕輕攪拌均勻，便成。

 

筆記：

1.    夜香花含提升免疫力的維生素A、和C。

2.    豆包由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

3.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

5.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

6.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7.    蔬果全部要徹底洗淨。

8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

