抗老逆齡｜NMN是「逆齡神器」還是「智商稅」？NMN 6大功效＋最佳拍檔

隨著醫療與科技不斷進步，人類壽命持續延長，人們在追尋長壽的同時，也開始渴望「長生不老」。近年，NMN作為抗老逆齡保健品備受追捧，然而，你是否真正了解它是甚麼？

NMN是甚麼？如何補充？

NMN（Nicotinamide Mononucleotide），中文全寫是煙酰胺單核苷酸，它並不存在於人體，需要額外補充，卻是合成NAD+的前驅物質，當NMN進入細胞後便能一步轉化成NAD+。眾多研究指出，NMN能有效對抗衰老，改善人體內外老化現象及延長壽命。

而NAD+是天然存在於人體的酵素，是超過500種酶反應所必需的物質。NAD+主宰身體機能、新陳代謝、線粒體功能和DNA修復。由於NAD+粒子較大及不穩定，難以製成保健品，需經由NMN轉化。研究顯示人體NAD+水平會隨著年齡增長，以斷層式的速度流失，從而加速衰老，50歲時人體內的NAD+水平只有20歲時的一半，在身體真正衰老之前補充NMN，能讓自己保持年輕。

NMN亦存在於蔬果及肉類之中，可是含量極少，直接食用15公斤西蘭花才可攝取約150mg NMN，因而無法藉由飲食攝取，必須經由保健品吸收。

NMN的6大 功效

1. 延緩肌膚老化

NMN可直接轉化成NAD+，從而促進新陳代謝。由於紫外線會令皮膚中的NAD+減少，NMN能夠修復因紫外線受損的細胞，將身體機能年輕化。同時，NMN亦有助清除自由基，協助面色回復紅潤光澤，提升肌膚彈性和減淡細紋，皮膚更顯年輕有活力。

2. 激活長壽基因

NMN可活化體內的長壽蛋白（Sirtuins），長壽基因指是一種會製造「去乙醯酶」（Sirtuin）酵素的基因。這種酵素能防止人體細胞受損，也能影響細胞代謝熱量，促進DNA修復及維持細胞健康狀態，延緩老化過程。2003年，美國麻省理工學院的李奧納多・葛蘭特（Leonard Guarente）博士發現了酵母的長壽基因「Sir2」。根據更多的研究顯示，人體內共有「Sirt1 - 7」七種基因。長壽基因是每個人都有的基因，但平時它是沉睡的，需要被激活。

3. 提升免疫力

NAD+又被稱為生命之源，是維持免疫力和對抗病毒的重要能量，有助細胞正常運作和修復基因損傷。有研究從被病毒感染的細胞及動物組織上發現，病毒對細胞的攻擊會令NAD+水平下降，觸發身體對NAD+的強烈需求，以對抗外來病毒的入侵。另外，近年更有臨床研究顯示，NAD+有助細胞保持充足的強韌力以抵禦外來病毒感染，減低對身體造成的傷害。

4. 提升記憶力

根據國外研究期刊論述，患病後持續性出現記憶力減退、記憶模糊等，可能是由於病毒損害腦神經細胞，導致腦部發炎所致。服用NMN有助修復腦神經細胞、改善神經功能、提高記憶力和專注力並預防認知障礙。

5. 促進頭髮生長，改善脫髮

隨著年齡下降，NAD+水平降低後，頭髮中毛囊細胞沒有足夠的ATP細胞能量來進行毛髮的蛋白合成，最終毛囊細胞失去活力，可能導致脫髮。補充NMN有助加強ATP的產生，令頭髮中毛囊細胞有足夠的能力生產毛髮蛋白，促進頭髮生長，改善脫髮。

6. 改善睡眠質素

研究顯示，NMN有助增加NAD+水平，逆轉衰老的生物鐘，改善睡眠。2020年美國西北大學及瑞士日內瓦大學，分別發表在「分子細胞」（Journal Molecular Cell）期刊的論文指出，NMN能幫助身體調節「生理時鐘」（circadian rhythm），使睡眠週期正常化從而改善睡眠質素。當人體「生理時鐘」紊亂而不能正常工作時，便會令睡眠變得不規律，從而對健康產生負面影響，加速人體衰老及患病的風險。

NMN最佳配搭

1. 白藜蘆醇

哈佛大學醫學院教授David Sinclair的研究指出，同時攝取NMN與白藜蘆醇，能夠產生協同效應，刺激體內長壽蛋白（Sirtuins）活性，進一步增強修復DNA細胞群的速度，達致更全面的抗氧化及修護效果。

2. 葡萄籽精華

葡萄籽精華富含的原花青素具有強效抗氧化作用。同時攝取NMN與葡萄籽，能高效抵禦自由基、延緩細胞老化，並支持細胞修復，從而由內而外幫助煥發青春活力。同時，有助於保持肌膚彈性、改善暗啞膚色，實現美白護膚、增強心臟機能、提升免疫力及維持心血管健康。

4大日常習慣，活出更年輕的自己

均衡飲食：多攝原型食物與深色蔬果，減少攝取糖分。 規律運動：保持每週適度鍛鍊，維持體能與代謝。 睡前減少接觸藍光：提前2小時放下手機、遠離螢幕，助眠安神。 持續學習：保持好奇心，終身學習以活化大腦

NMN是智商稅嗎？

NMN近年被譽為「逆齡神器」，然而網上資訊參差不齊，不免令人產生疑問：NMN是否為智商稅？事實上，NMN本身並非智商稅，科學研究已證實，NMN是合成NAD+的前驅物質，對延緩衰老具有潛力。

不過，有一點消費者必須注意：「NMN含量不一定愈多愈好」，盲目追求高含量可能無效，因為吸收率和穩定性更為重要。許多臨床研究以每日200-500mg的劑量進行，顯示此範圍已能提升NAD+水平，高劑量短期安全但長期仍需研究。因此，與其追求天價、超高含量的產品，不如選擇高品質、高性價比、具國際品質認證的產品，每日維持在200-500mg的適當劑量。最後，請謹記將NMN視為健康飲食與規律運動等良好生活習慣的「輔助角色」，而非取代健康根基的萬能藥啊！