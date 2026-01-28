護膚貼士｜防曬搽幾多才有效？皮膚科醫生教正確使用量，避免油膩與爆痘

出外為免曬黑或令紫外光傷害皮膚，也會使用防曬產品保護，但依然出現皮膚品題如曬黑、長斑等？關鍵可能在於用量不足！有皮膚科醫生教大家用一招精準掌握防曬用量，並指出：搽防曬覺得油或長痘，與防曬用量無關係！反之，搽不夠量才是真的沒用。

皮膚科醫生倪旻白在Threads發文，強調如果防曬塗抹量不足，防護效果會急劇下降，「擦不到這個量等於沒擦」。因此，確保「足量」是有效防曬的第一步。

「兩指法則」精準用量

醫生教大家，以 「兩指法則」 作為臉部與頸部的用量標準。首先，擠出足以完全覆蓋食指與中指兩指分量的防曬產品（約2.5克）。在塗抹時，可分兩層：先取一半均勻打底，再用剩餘的一半加強顴骨、鼻樑等高曝曬部位；最後記得塗抹髮際線、眼周與耳後。

皮膚科醫生倪旻白教以 「兩指法則」 作為臉部與頸部的用量標準。

防曬搽足量會生暗瘡？

不少人擔心，防曬用量太多，會令面部顯得油膩、還會致痘。對此，醫生澄清，搽完防曬會致痘，主因並非「用量」，而是「產品質地」和「清潔不當」，導致毛孔堵塞所造成。通常是產品中某些過於油膩、封閉性強的成分，或是夜間未能徹底卸除乾淨。

正確對策：

● 油性肌或易長痘膚質，應選擇標示 「不致粉刺」（Non-comedogenic） 或 「無油配方」（Oil-Free） 的防曬產品。

● 無論使用何種防曬，夜間都必須使用卸妝產品進行徹底清潔。

嘴唇都需全年防曬

醫生提醒，面部有一個極易被忽略需要防曬的部位，就是嘴唇。

唇部皮膚更薄，更易受到紫外線傷害，長期忽略防曬可能導致唇色暗沉、乾燥、加深唇紋。

建議大家日常使用具有SPF防曬係數的潤唇膏來提供保護。

選購潤唇膏五大要點

1. 區分類別

● 化妝品：適合日常滋潤，含保濕或美妝成分，選擇多樣。

● 準藥品：含活性成分，針對乾裂或敏感嘴唇，包装標示「準藥品」或「醫藥部外品」。

● 藥品：具治療功效，適用於嚴重乾裂或炎症，若使用後未改善應求醫。

2. 注意紫外線防護

嘴唇皮膚敏感，易受紫外線傷害，建議選擇具防曬功能或低刺激性配方。

3. 按形狀選擇

● 棒狀：便攜衛生，適合隨時補塗。

● 膏狀／罐装：保濕力強，適合居家護理。

● 管狀：質地柔滑，可作唇部精華或唇彩使用。

4. 留意保濕成分

常見成分如乳木果油、蜂蠟、角鯊烷、玻尿酸、甘油等；凡士林則能形成保護膜，鎖水防乾裂。

5. 考慮價格與性價比

潤唇膏屬日常消耗品，可於藥妝店比較價格，選擇符合預算且效果滿意的產品。

資料來源：《LDK》

皮膚科醫生推薦14款防曬

日本東京「池袋駅前のだ皮膚科」院長野田真史，在Instagram專頁發文介紹防曬原理，指出紫外線分為紫外線B（UVB）及長波紫外線（UVA）。有大約75%的紫外線會影響皮膚真皮層，其中UVB可導致皮膚曬傷發紅、產生皺紋等；而長波UVA穿透性更强，從日出到日落、常年透過窗玻璃照射影響皮膚淺層至真皮，會導致老年斑、皺紋和皮膚下垂。

因此，想要擁有美麗的肌膚，一年四季都做好防紫外線的準備。選擇防曬產品，要留意SPF及PA數值。SPF數值越高，代表UVB防護指數越高；PA加號越多，代表UVA防護指數越高。野田真史甄選了14款防曬霜和防曬妝前乳，並分為7大類型，方便不同需求的人士參考做選擇：

14款防曬推薦名單



【敏感肌膚適用】



MINON 敏感肌溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA++++／容量：80ml／大約售價：＄95

Curél珂潤 浸透保濕防曬乳 SPF50+ PA+++／容量：60ml／大約售價：＄95



【適合日常使用】



NOV娜芙 UV Milk EX 防曬水凝乳 SPF32 PA+++／容量：35g／大約售價：＄119

ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++／容量：35g／大約售價：＄136



【適合膚色暗沉或有黃褐斑的肌膚】



LA ROCHE POSAY 每日高效提亮防曬霜（粉色）SPF50+ PA++++／容量：30ml／大約售價：＄214

FUJIFILM ASTALIFT艾詩緹 防曬隔離乳 SPF50+ PA++++／容量：30g／大約售價：＄232



【1500日圓以下平價抗老】



Bioré碧柔 長效輕透防曬乳液 SPF50+ PA++++／容量：40ml／大約售價：＄49

日本樂敦Rohto SKIN AQUA 純物理透明感素肌提亮防曬乳（敏感肌適用）Natural Veil UV Essence SPF50+ PA++++／容量：50g／大約售價：＄65



【3000日圓以下小資族抗老】



ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+ PA++++／容量：90g／大約售價：＄125

SEKKISEI SKINCARE UV DEFENSE ESSENCE GEL 雪肌精亮白水感防曬精華霜 SPF50+ PA++++／容量：90g／大約售價：＄125



【方便補塗的防曬】



Elixir 膠原亮白淨斑妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++／容量：35ml／大約售價：＄202

Shiseido MAQuillAGE 星魅平衡持粧控粧前乳 NEO沁涼版 SPF50+ PA++++／容量：25ml／大約售價：＄161



【適合運動／流汗時使用】



ANESSA 金鑽極防水美肌UV高效防曬露乳液 SPF50+ PA++++／容量：60ml／大約售價：＄165

Bioré碧柔 Athlizm 極防水防曬乳霜 SPF50+ PA++++／容量：70g／大約售價：＄119