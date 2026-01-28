食物安全｜夫婦食網購蔬菜全身出血送院，化驗揭含老鼠藥

網購買餸自從疫情後漸漸興起，在享受便利同時，亦要留意食安問題。內地一對夫婦去年底食用網購的娃娃菜後，全身出血雙雙被送入ICU。化驗結果顯示，毒源竟來自蔬菜的包裝。

食毒菜後全身出血 毒源竟是舊報紙

據內媒報道，事發於2025年12月14日，浙江台州天台縣一名楊女士在拼多多用17.48元人民幣（約19.55港元）購買8斤娃娃菜。兩日後（16日）收到貨後，她和丈夫當晚便將菜清洗烹煮食用。翌日，兩人開始出現流鼻血、口腔出血等症狀。起初他們以為只是太燥熱，未料病情急劇惡化，甚至出現便血、昏迷。楊女士被診斷為「血尿、重度殺鼠劑中毒，嗅鼠靈中毒」，送入ICU搶救長達一個多月才脫離險境。她的丈夫也出現肺積水、呼吸衰竭等症狀。

經醫院診斷後，確定夫婦倆為老鼠藥中毒，夫妻兩人的凝血功能嚴重受損。經警方取樣檢測，在剩餘的娃娃菜中檢出了老鼠藥成分。警方深入調查後鎖定毒源，估計商家為壓縮成本，曾使用沾染了老鼠藥的舊報紙來包裝蔬菜，導致有毒物質污染了娃娃菜。而被老鼠藥污染的娃娃菜，因毒性已經滲透蔬菜，即使夫妻倆進食前有徹底洗菜兩次，再加熱燙熟亦無法清除毒性，最終導致中毒。

商家矢口否認 平台下架商品後閉店失聯

事發後，楊女士曾聯繫商家，對方堅決否認指控，稱「我一年賣幾千萬件東西，你跟我講蔬菜裏面有老鼠藥，那不是無理嗎？」。但隨後該商家不僅下架了所有商品，還關閉店舖並失聯。

據悉，該涉事網店「森逸軒花卉園藝」已在平台註銷。電商平台回應，已對涉事商品先行下架覆核，並將配合警方調查。

清洗不同蔬菜的方法

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官。部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。

到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？了解更多：

西蘭花





清洗方法



1. 切成一小朵洗，把莖部切成小塊

2. 加1至2茶匙鹽，用水浸泡

3. 最少浸10分鐘，讓幼蟲浮面，10分鐘後撈起西蘭花

4. 烹煮前再用水洗一次



*體積較大結構複雜易藏幼蟲



資料提供：城市花園酒店粵中菜廳行政總廚 賴正成



清洗方法



菜心、芥蘭、白菜



1. 先摘除根部

2. 浸泡10至20分鐘，之後再沖洗2至3遍



包菜類（例如：椰菜）

1. 先摘除外面一層菜葉並丟棄

2. 再將葉片逐一剝下

3. 泡水10至20分鐘再在流水下一片片清洗



瓜果類（例如：苦瓜）



1. 用軟毛刷洗

豆莢類（例如：四季豆）



1.先浸泡10至20分鐘，之後再沖洗



瓜類凹陷類（例如：青瓜）



1. 先切掉瓜蒂，再泡，再洗



根莖類（例如：紅菜頭）



1. 先清洗，再削皮



資料提供：台大農業化學系 顏瑞泓教授

15款最少農藥殘留的蔬果名單

第1位：牛油果 維他命C：10mg

第2位：粟米 維他命C：16mg

第3位：菠蘿 維他命C：36.2mg

第4位：青豆 維他命C：18mg

第5位：洋葱 維他命C：7.4mg

第6位：木瓜 維他命C：61.8mg

第7位：茄子 維他命C：3mg

第8位：蘆筍 維他命C：5.6mg

第9位：奇異果 維他命C：92.7mg

第10位：椰菜 維他命C：38mg

第11位：椰菜花 維他命C：48.2mg

第12位：哈蜜瓜 維他命C：36.7mg

第13位：西蘭花 維他命C：100mg

第14位：蘑菇 維他命C：2.1mg

第15位：蜜瓜 維他命C：18mg

*每100克計維他命C含量

資料來源：Environmental Working Group、USDA、香港食物安全中心