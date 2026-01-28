名人健康｜曾國衞PSA指數長期偏高辭任局長，前列腺癌風險解析

行政長官李家超於本月27日出席行政會議前表示，政制及內地事務局局長曾國衞因健康理由，辭去相關職務。其後曾國衞交代辭職原因，指其前列腺癌指數持續上升，前列腺特異抗原（PSA）指數長期高於11，經治療後未見改善，因此需暫時放下工作以減低壓力。

據新華社報道，國務院今早根據行政長官李家超的建議，依照《基本法》規定，決定免去曾國衞政制及內地事務局局長職務，李家超陪同曾國衞現身，一同回應事件。李家超解釋，曾國衞以健康理由辭任，感謝其對政府貢獻，祝願他身體健康。

曾國衞表示，自2020年4月獲任命出任政制及內地事務局局長以來，一直盡心履行職責。惟其前列腺癌指數持續上升，前列腺特異抗原（PSA）指數長期高於11，期間接受不同檢查，包括超聲波、磁力共振以至刺穿手術等，亦有按時服藥，惟病情未見改善。

經與醫生商討後，曾國衞認為需暫時放下工作以減低壓力，集中處理健康問題，遂決定辭去政制及內地事務局局長一職。被問及政府會否出現更多人事變動，李家超表示，坊間對政府內部人事安排有不少揣測，但現階段並無計劃對司局長作出任何調整。

前列腺癌是本港男性癌症殺手第4位

根據香港癌症基金會資料，前列腺癌是本港男性最常見的癌症第三位，每25位男性就有一位有機會患前列腺癌，為男性癌症殺手第4位。前列腺癌的成因現在仍不得而知，但有三類人士的患病風險相對較高，包括50歲以上男士、家庭成員有患前列腺癌的歷史、高脂肪飲食。

50歲後的男士約有一半前列腺增生，即前列腺壓迫尿道，使尿道變窄而導致排尿困難，多數屬良性。前列腺癌與前列腺增生症狀相似，也有可能導致排尿問題，但成因不同。前列腺癌是前列腺細胞不正常地生長所形成，亦未必會導致前列腺腫大至壓迫尿道。

前列腺癌6大症狀

● 尿流細弱

● 小便次數頻繁

● 夜尿頻繁

● 經常突發性尿急

● 排尿開始時有困難

● 腰背、盆骨及大腿位置持續疼痛

男士50歲起應定期進行PSA檢查

前列腺癌是一種生長較為緩慢的癌症，多見於年紀大的男士。早期前列腺癌症狀未必明顯，甚至沒有任何症狀。因此，即使沒有症狀，男士50歲起應定期進行PSA（前列腺特異抗原）檢查，只需簡單驗血，便可推測患上前列腺癌的風險。而男士若有近親曾患前列腺癌或已有症狀，不論任何年齡，應與醫生商討是否需要進行相關檢查。

甚麼是PSA？

● PSA是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，一般男性的血液中出現PSA屬正常情況。

● PSA（前列腺特異抗原）檢查前列腺癌可以透過驗血方式進行初步檢驗，即檢測血液中的PSA（Prostate Specific Antigen，前列腺特異抗原）指數。男士50歲起應定期進行PSA檢查。

● 醫生會參照患者年齡、前列腺體積、指數變化速度和會否食用可能影響PSA值的藥物，再作決定是否需要進一步的檢驗。亦有些前列腺癌患者的PSA指數是正常，故此不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的指標。

● 若發現PSA指數異常，醫生就可能建議患者進行磁力共振掃描、經直腸或會陰超聲波導引前列腺針抽取活組織檢驗以確定是否患上前列腺癌。

一般PSA檢查若指數低於4ng/mL，患上前列腺癌機會相對較低；而高於4ng/mL，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆，平均約有25%機會率患上前列腺癌；當PSA高於10ng/mL，機會率則升至約50%。但亦有其他原因致PSA指數升高，例如：前列腺增生、發炎等。

醫生會參照患者年齡、前列腺體積、指數變化速度和曾否食用可能影響PSA值的藥物，再作決定是否需要進一步的檢驗。亦有些前列腺癌患者的PSA指數是正常，故此不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的指標。

若發現PSA指數異常，醫生就可能建議患者進行磁力共振掃描、經直腸或會陰超聲波導引前列腺針抽取活組織檢驗以確定是否患上前列腺癌。

前列腺癌治療方法

前列腺癌生長得非常緩慢，早期或許不需要任何治療，但需要定期檢查以確定癌細胞沒有擴散。經醫生評估屬低風險患者，可採取「積極監察」的治療方式，即只需定期檢查。「積極監察」常用於早期年長患者身上，因為治療前列腺癌的副作用有時候比疾病本身更難受。

除了「積極監察」外，病情較嚴重的病人可考慮接受外科手術、放射治療、荷爾蒙治療、化學治療、標靶治療等。其中外科手術需視乎癌症大小及擴散情況，全切除前列腺，甚至切除睪丸以降低男性荷爾蒙水平等。

前列腺癌治療副作用

前列腺癌的治療有可能產生令人不愉快的副作用，不論是因為前列腺癌、外科手術或是放射治療之後，都可能造成小便失禁。其餘副作用還有不育、性慾減退、勃起功能障礙等，其中勃起功能障礙可以透過口服藥等式治療。

香港癌症基金會指，治療癌症後的勃起功能障礙不一定是永久的現象，有時是因為焦慮引起，而不是接受治療的結果，基金會鼓勵病人與醫患談論問題，毋須覺得難堪。

1. 小便失禁

2. 影響性生活

3. 勃起功能障礙

4. 不育

5. 性慾減退

10大行為損害前列腺

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁指出，日常生活中有10大行為可能正在慢慢損害前列腺：

第10名：長時間騎坐墊差的腳踏車

第9名：高風險性行為

第8名：忍住不射精

第7名：常吃紅肉與高脂肪食物

第6名：射精次數太少

第5名：捱夜、失眠

第4名：久坐、久站、久蹲

第3名：不當忍尿、憋尿

第2名：經常飲用含糖飲料

第1名：吸煙、飲酒

