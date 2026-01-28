寒冷保溫攻略｜周日市區14℃新界區低至12℃，消委會推薦18款保暖被
天氣乍暖還寒，天氣回暖了數天，日間市區氣溫升至24度左右。不過，天文台預料受一股東北季候風影響，周日（2月1日）市區降至14度，早上相當清涼，大致多雲，日間部分時間天色明朗；自動分區天氣預報顯示，新界多區降至12度或以下寒冷級別，北區打鼓嶺低至10度。
天文台表示今日（28日）天氣清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低兩三度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。隨後兩三日大致多雲，風勢頗大。星期六漸轉吹偏北風，晚上氣溫逐步下降。星期日早上相當清涼，氣溫介乎14至18度；自動分區天氣預報顯示，星期日早上7時沙田、大埔和流浮山料降至12度或以下寒冷級別，石崗及上水跌至11度，而打鼓嶺低至10度。
6款5星冬季雙人被
消委會曾有報告，揀選20款市面上常見的雙人冬季被，包括6款羽絨被、4款全絲棉被、5款人造纖維被及5款羊毛被，檢視樣本的填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能及阻燃能力等。是次測試中，大部分樣本整體表現理想，有6款雙人被獲得總評5分滿分，其中售價$339的「Cherry」更媲美售價$4,680的「BIG」雙人被。惟有個別樣本的填充物成分與標示有較大差異，亦有樣本的阻燃能力有待改善。
由價格高至低排名：
BIG
90%European White Goose Down Winter Duvet (PE73)
售價： $4,680
聲稱原產地：
羽絨：歐洲
生產：中國香港
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：5分
被套防漏性能：4.5分
阻燃能力：5分
總評：5分
Natural Home
70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q)
售價： $4,499
聲稱原產地：中國
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：5分
被套防漏性能：4.5分
阻燃能力：5分
總評：5分
Dolce Sogno
70% Hungarian Basic Down Quilt
售價： $3,499
聲稱原產地：匈牙利
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：5分
被套防漏性能：4分
阻燃能力：5分
總評：5分
Uji Bedding
AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ5070)
售價： $960
聲稱原產地：-
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：5分
被套防漏性能：5分
阻燃能力：5分
總評：5分
Finlayson
Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET
售價： $959
聲稱原產地：
羊毛：澳洲
生產：中國
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：5分
被套防漏性能：5分
阻燃能力：5分
總評：5分
Cherry
抗菌鈉米養生被
售價： $339
聲稱原產地：-
填充物成分標示準確程度：5分
洗濯及護理表現：4.5分
被套防漏性能：4.5分
阻燃能力：5分
總評：5分
資料來源：消委會
消委會測試25款人造纖維被、絲棉被、羽絨被
消委會過去亦曾測試25款雙人被，包括10款人造纖維被、6款聲稱全絲棉被及9款羽絨被，價格由$229至$2,280不等，羽絨被相對較貴。其中有12款獲得總評4.5分高分；9款被整體洗濯表現較佳，獲得5分滿分。
消委會指出，人造纖維被的價格、款式及厚薄選擇多，價格較便宜，初春及秋天不冷不熱時也用得上，可用時間較長。絲棉被被芯由蠶絲所製，蠶絲絲身吸濕性良好，強力有彈性，不易鈎破，組織呈多孔，可留住空氣，保暖又透氣。羽絨被則質輕、透氣、保暖性好，但羽絨成分愈多，價錢愈貴。
10款人造纖維被：
Softex
Double :5 in 1 suit Duvef cover & quilt (套裝被)
售價： $258
生成來源地：-
量得重量(千克)：1.84
填料成分：
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：2*
總評：3.5*
Rapee
Pearl Quilts
售價： $399
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.38
填料成分：
標示：Pearl Quilts
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：3*
保暖程度：4*
總評：4*
cotteen
Double
售價： $229
生成來源地：-
量得重量(千克)：1.51
填料成分：
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：3.5*
保暖程度：2*
總評：4*
HEALTH FIRST
防蟎打菌冬天多用被
售價： $588
生成來源地：加拿大/中國
量得重量(千克)：3.13
填料成分：
標示：100%聚酯
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：5*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
雅蘭 AIRLAND
七孔珍珠被
售價： $499
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.87
填料成分：
標示：100%聚酯
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：4*
總評：4.5*
ESPRIT home
Synthetic Quilts
售價： $470
生成來源地： -
量得重量(千克)：2.81
填料成分：
標示：100%聚酯
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：4*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
蓓莎 BURSA
Two Way Quilt with Non woven Quilts (被芯可分開)
售價： $375
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.26
填料成分：
標示：Non-woven quilt
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：4*
保暖程度：3.5*
總評：4*
夢麗詩 Monise
羽棉被(5斤)
售價： $260
生成來源地：中國
量得重量(千克)：3.54
填料成分：
標示：羽棉 100% feathery polyester
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：3*
保暖程度：5*
總評：4*
雅芳婷 A-Fontane
厚被芯
售價： $256
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.18
填料成分：
標示：Eco quilt filling
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：5*
保暖程度：4*
總評：4*
FRATTNI
羽棉舒適被
售價： $249
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.81
填料成分：
標示：100%聚酯
檢定：100%聚酯
洗濯及護理表現：4*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
資料來源：消委會
6款全絲棉被：
雅蘭 AIRLAND
桑蠶絲棉被
售價： $1299
生成來源地：中國
量得重量(千克)：3.04
填料成分：
標示：桑蠶絲
檢定：100%絲
洗濯及護理表現：5*
保暖程度：4.5*
總評：2*
Teen Feel
純真蠶絲被(5斤)
售價： $888
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.99
填料成分：
標示：純真蠶絲
檢定：98.3%絲、1.7%其他
洗濯及護理表現：4*
保暖程度：4*
總評：4*
長城牌 Great Wall
純真媽棉被 (5斤)
售價： $880
生成來源地：中國
量得重量(千克)：3
填料成分：
標示：純真絲
檢定：98.4%絲、107%其他
洗濯及護理表現：3*
保暖程度：4.5*
總評：4*
金雙喜 Golden Double Happiness
100%特級純真絲棉被(5斤)
售價： $790
生成來源地：中國
量得重量(千克)：3.19
填料成分：
標示：純真絲
檢定：100%絲
洗濯及護理表現：3*
保暖程度：5*
總評：4*
雙馬 Double Horse
全棉布面，100%純真蠶絲棉被(5斤)
售價： $840
生成來源地：中國
量得重量(千克)：3.11
填料成分：
標示：純真蠶絲
檢定：100%絲
洗濯及護理表現：5*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
絲皇 Silk Warm
純蠶絲保健被 Art No: H10007
售價： $816
生成來源地：中國
量得重量(千克)：1.99
填料成分：
標示：純蠶絲
檢定：100%絲
洗濯及護理表現：4*
保暖程度：4*
總評：4.5*
資料來源：消委會
9款羽絨被：
cotteen
Double Down Comfoter (90%)
售價： $1108
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.15
填料成分：
標示：90%絨毛
檢定：66.8%絨毛、24.5%羽毛、8.7%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：3.5*
總評：4*
BIG
Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
售價： $1800
生成來源地：香港
量得重量(千克)：2.08
填料成分：
標示：90%絨毛
檢定：88.9%絨毛、6.8%羽毛、4.3%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：5*
總評：4.5*
雅芳婷 A-Fontane
White Duck Down Quilt (50% Down)
售價： $668
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.56
填料成分：
標示：50%絨毛
檢定：31.4%絨毛、36.8%羽毛、31.8%其他
洗濯及護理表現：5*
保暖程度：3.5*
總評：4*
夢麗詩 Monise
High Class Down Quilt (50% Down)
售價： $650
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.59
填料成分：
標示：50%絨毛
檢定：33.2%絨毛、57.2%羽毛、9.6%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：4.5*
總評：4*
K & S
Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
售價： $2280
生成來源地：德國
量得重量(千克)：2.03
填料成分：
標示：90%絨毛
檢定：88.8%絨毛、7.4%羽毛、3.8%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：5*
總評：4.5*
SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB
Royal Down Comfoter(90% Down)
售價： $1108
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.15
填料成分：
標示：90%絨毛
檢定：66.8%絨毛、24.5%羽毛、8.7%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：3.5*
總評：4*
BEVERLY HILLS POLO CLUB
Down Quilt (70% Down)
售價： $599
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.31
填料成分：
標示：70%絨毛
檢定：52.4%絨毛、42.5%羽毛、5.1%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
CASABLANCE
Down Quilt (70% Down)
售價： $799
生成來源地：-
量得重量(千克)：2.22
填料成分：
標示：70%絨毛
檢定：61.4%絨毛、29.5%羽毛、9.1%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：3.5*
總評：4.5*
Natural Home
90% White Goose Down Comfoter
售價： $799
生成來源地：中國
量得重量(千克)：2.42
填料成分：
標示：90%絨毛
檢定：85.5%絨毛、6.8%羽毛、7.7%其他
洗濯及護理表現：4.5*
保暖程度：4.5*
總評：4.5*
資料來源：消委會
日本專家拆解5大保暖大法 出門輕便保暖穿搭/蓋被/暖包使用方法
天氣寒冷，無論外出抑或晚上入睡時，都應注意保暖，日本多個節目曾就穿搭、晚上蓋被及暖包使用方法幾方面提出5大保暖方法，教大家如何有效保暖穿搭，讓大家可以出門不臃腫又夠暖、入睡時蓋被暖4度！
1.出門篇 - 輕便保暖穿搭
新年出門拜年少不了東奔西走，天氣寒冷、出門在外一定要注意保暖，惟部分人穿很多衣服，外出時仍覺得不夠和暖，日本節目《R的法則》曾有專家教冬天「4層保暖穿搭法」及戴頸巾保暖方法，讓大家拜年外出時穿著輕便又夠暖：
4層保暖穿搭法 ：1.先穿發熱內衣（保暖內衣）
選擇發熱效力較強且貼身的發熱內衣打底，可有助保暖禦寒。
4層保暖穿搭法 ：2.再穿鬆身衣物
第2層要穿上比發熱內衣略鬆的衣服，讓熱力有空間流通，切忌再穿貼身衣物。
4層保暖穿搭法 ：3.再穿手袖較緊的衣服
第3層同樣要穿一件大於上一層的衣服、但手袖位置要較緊，令讓空氣可於衣服間流通。
4層保暖穿搭法 ：4.最後穿上外套大褸
最後穿上外套大褸，可留住溫暖空氣、令身體保持溫暖。
2.出門篇 - 最暖頸巾穿戴方法
除此之外，戴頸巾方法不同，保暖效果都會有所不同！日本節目《教えてもらう前と後》曾請專家教最保暖戴頸巾方法，其中這種方法最保暖：
2大常見戴頸巾方法：1.交叉重疊
頸巾交叉重疊時，頸巾多層布料重疊、可有助保存暖空氣。
2大常見戴頸巾方法 ：2.纏頸一圈
頸巾纏頸一圈，布料重疊次數較少，範圍較小且單薄，因此較為不保暖。
3.出門篇 - 最強暖包使用方法
天冷出門不免手足冰冷，不少人會使用暖包暖手，日本節目《教えてもらう前と後》專家則表示，由於人體腹部附近全身最粗的血管及大動脈，這個位置血液集中，假如暖包緊貼腹部，血液約45秒至50秒便會環繞全身—周，比起放在腰間更有助促進身體血液循環，可令全身變得更暖。
4.家居篇 ：實測3大蓋被方法 專家拆解最強保暖蓋法
冬日入睡保暖同樣重要，日本節目《教えてもらう前と後》曾實測3種蓋被方法，發現其中1種蓋被次序可有助被窩溫度增加4度：
實測3種蓋被方法｜1.先蓋羽絨被，再蓋毛毯
實測3種蓋被方法｜2.先蓋毛毯，再蓋羽絨被
實測3種蓋被方法｜3.先將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被。
結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，其中第3種方法，被內溫度高出4℃，可見效果保暖更佳。專家解釋指，假如身上蓋厚毛毯，被子會因為太重導致內空間縮小、壓走暖空氣；反而身體下鋪上毛毯後可有助保存體溫、減少流失，而羽絨被由羽毛組成，需靠體溫膨脹才可達到保暖效果，因此用以下3步驟蓋被可更有效鎖住熱力：
最強保暖蓋被方法｜1.先將毛毯鋪在床上
最強保暖蓋被方法｜2.身上蓋薄毛毯
最強保暖蓋被方法｜3.毛毯上再蓋羽絨被
