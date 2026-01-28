寒冷保溫攻略｜周日市區14℃新界區低至12℃，消委會推薦18款保暖被

天氣乍暖還寒，天氣回暖了數天，日間市區氣溫升至24度左右。不過，天文台預料受一股東北季候風影響，周日（2月1日）市區降至14度，早上相當清涼，大致多雲，日間部分時間天色明朗；自動分區天氣預報顯示，新界多區降至12度或以下寒冷級別，北區打鼓嶺低至10度。

天文台表示今日（28日）天氣清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低兩三度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。隨後兩三日大致多雲，風勢頗大。星期六漸轉吹偏北風，晚上氣溫逐步下降。星期日早上相當清涼，氣溫介乎14至18度；自動分區天氣預報顯示，星期日早上7時沙田、大埔和流浮山料降至12度或以下寒冷級別，石崗及上水跌至11度，而打鼓嶺低至10度。

6款5星冬季雙人被

消委會曾有報告，揀選20款市面上常見的雙人冬季被，包括6款羽絨被、4款全絲棉被、5款人造纖維被及5款羊毛被，檢視樣本的填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能及阻燃能力等。是次測試中，大部分樣本整體表現理想，有6款雙人被獲得總評5分滿分，其中售價$339的「Cherry」更媲美售價$4,680的「BIG」雙人被。惟有個別樣本的填充物成分與標示有較大差異，亦有樣本的阻燃能力有待改善。

由價格高至低排名：

BIG

90%European White Goose Down Winter Duvet (PE73)

售價： $4,680

聲稱原產地：

羽絨：歐洲

生產：中國香港

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：5分

被套防漏性能：4.5分

阻燃能力：5分

總評：5分

Natural Home

70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q)

售價： $4,499

聲稱原產地：中國

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：5分

被套防漏性能：4.5分

阻燃能力：5分

總評：5分

Dolce Sogno

70% Hungarian Basic Down Quilt

售價： $3,499

聲稱原產地：匈牙利

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：5分

被套防漏性能：4分

阻燃能力：5分

總評：5分

Uji Bedding

AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ5070)

售價： $960

聲稱原產地：-

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：5分

被套防漏性能：5分

阻燃能力：5分

總評：5分

Finlayson

Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET

售價： $959

聲稱原產地：

羊毛：澳洲

生產：中國

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：5分

被套防漏性能：5分

阻燃能力：5分

總評：5分

Cherry

抗菌鈉米養生被

售價： $339

聲稱原產地：-

填充物成分標示準確程度：5分

洗濯及護理表現：4.5分

被套防漏性能：4.5分

阻燃能力：5分

總評：5分

資料來源：消委會

消委會測試25款人造纖維被、絲棉被、羽絨被

消委會過去亦曾測試25款雙人被，包括10款人造纖維被、6款聲稱全絲棉被及9款羽絨被，價格由$229至$2,280不等，羽絨被相對較貴。其中有12款獲得總評4.5分高分；9款被整體洗濯表現較佳，獲得5分滿分。

消委會指出，人造纖維被的價格、款式及厚薄選擇多，價格較便宜，初春及秋天不冷不熱時也用得上，可用時間較長。絲棉被被芯由蠶絲所製，蠶絲絲身吸濕性良好，強力有彈性，不易鈎破，組織呈多孔，可留住空氣，保暖又透氣。羽絨被則質輕、透氣、保暖性好，但羽絨成分愈多，價錢愈貴。

10款人造纖維被：

Softex

Double :5 in 1 suit Duvef cover & quilt (套裝被)

售價： $258

生成來源地：-

量得重量(千克)：1.84

填料成分：

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：2*

總評：3.5*

Rapee

Pearl Quilts

售價： $399

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.38

填料成分：

標示：Pearl Quilts

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：3*

保暖程度：4*

總評：4*

cotteen

Double

售價： $229

生成來源地：-

量得重量(千克)：1.51

填料成分：

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：3.5*

保暖程度：2*

總評：4*

HEALTH FIRST

防蟎打菌冬天多用被

售價： $588

生成來源地：加拿大/中國

量得重量(千克)：3.13

填料成分：

標示：100%聚酯

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：5*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

雅蘭 AIRLAND

七孔珍珠被

售價： $499

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.87

填料成分：

標示：100%聚酯

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：4*

總評：4.5*

ESPRIT home

Synthetic Quilts

售價： $470

生成來源地： -

量得重量(千克)：2.81

填料成分：

標示：100%聚酯

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：4*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

蓓莎 BURSA

Two Way Quilt with Non woven Quilts (被芯可分開)

售價： $375

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.26

填料成分：

標示：Non-woven quilt

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：4*

保暖程度：3.5*

總評：4*

夢麗詩 Monise

羽棉被(5斤)

售價： $260

生成來源地：中國

量得重量(千克)：3.54

填料成分：

標示：羽棉 100% feathery polyester

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：3*

保暖程度：5*

總評：4*

雅芳婷 A-Fontane

厚被芯

售價： $256

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.18

填料成分：

標示：Eco quilt filling

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：5*

保暖程度：4*

總評：4*

FRATTNI

羽棉舒適被

售價： $249

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.81

填料成分：

標示：100%聚酯

檢定：100%聚酯

洗濯及護理表現：4*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

資料來源：消委會

6款全絲棉被：

雅蘭 AIRLAND

桑蠶絲棉被

售價： $1299

生成來源地：中國

量得重量(千克)：3.04

填料成分：

標示：桑蠶絲

檢定：100%絲

洗濯及護理表現：5*

保暖程度：4.5*

總評：2*



Teen Feel

純真蠶絲被(5斤)

售價： $888

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.99

填料成分：

標示：純真蠶絲

檢定：98.3%絲、1.7%其他

洗濯及護理表現：4*

保暖程度：4*

總評：4*

長城牌 Great Wall

純真媽棉被 (5斤)

售價： $880

生成來源地：中國

量得重量(千克)：3

填料成分：

標示：純真絲

檢定：98.4%絲、107%其他

洗濯及護理表現：3*

保暖程度：4.5*

總評：4*

金雙喜 Golden Double Happiness

100%特級純真絲棉被(5斤)

售價： $790

生成來源地：中國

量得重量(千克)：3.19

填料成分：

標示：純真絲

檢定：100%絲

洗濯及護理表現：3*

保暖程度：5*

總評：4*

雙馬 Double Horse

全棉布面，100%純真蠶絲棉被(5斤)

售價： $840

生成來源地：中國

量得重量(千克)：3.11

填料成分：

標示：純真蠶絲

檢定：100%絲

洗濯及護理表現：5*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

絲皇 Silk Warm

純蠶絲保健被 Art No: H10007

售價： $816

生成來源地：中國

量得重量(千克)：1.99

填料成分：

標示：純蠶絲

檢定：100%絲

洗濯及護理表現：4*

保暖程度：4*

總評：4.5*



資料來源：消委會

9款羽絨被：

cotteen

Double Down Comfoter (90%)

售價： $1108

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.15

填料成分：

標示：90%絨毛

檢定：66.8%絨毛、24.5%羽毛、8.7%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：3.5*

總評：4*



BIG

Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

售價： $1800

生成來源地：香港

量得重量(千克)：2.08

填料成分：

標示：90%絨毛

檢定：88.9%絨毛、6.8%羽毛、4.3%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：5*

總評：4.5*

雅芳婷 A-Fontane

White Duck Down Quilt (50% Down)

售價： $668

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.56

填料成分：

標示：50%絨毛

檢定：31.4%絨毛、36.8%羽毛、31.8%其他

洗濯及護理表現：5*

保暖程度：3.5*

總評：4*

夢麗詩 Monise

High Class Down Quilt (50% Down)

售價： $650

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.59

填料成分：

標示：50%絨毛

檢定：33.2%絨毛、57.2%羽毛、9.6%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：4.5*

總評：4*

K & S

Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

售價： $2280

生成來源地：德國

量得重量(千克)：2.03

填料成分：

標示：90%絨毛

檢定：88.8%絨毛、7.4%羽毛、3.8%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：5*

總評：4.5*

SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB

Royal Down Comfoter(90% Down)

售價： $1108

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.15

填料成分：

標示：90%絨毛

檢定：66.8%絨毛、24.5%羽毛、8.7%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：3.5*

總評：4*

BEVERLY HILLS POLO CLUB

Down Quilt (70% Down)

售價： $599

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.31

填料成分：

標示：70%絨毛

檢定：52.4%絨毛、42.5%羽毛、5.1%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

CASABLANCE

Down Quilt (70% Down)

售價： $799

生成來源地：-

量得重量(千克)：2.22

填料成分：

標示：70%絨毛

檢定：61.4%絨毛、29.5%羽毛、9.1%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：3.5*

總評：4.5*

Natural Home

90% White Goose Down Comfoter

售價： $799

生成來源地：中國

量得重量(千克)：2.42

填料成分：

標示：90%絨毛

檢定：85.5%絨毛、6.8%羽毛、7.7%其他

洗濯及護理表現：4.5*

保暖程度：4.5*

總評：4.5*

資料來源：消委會

日本專家拆解5大保暖大法 出門輕便保暖穿搭/蓋被/暖包使用方法

天氣寒冷，無論外出抑或晚上入睡時，都應注意保暖，日本多個節目曾就穿搭、晚上蓋被及暖包使用方法幾方面提出5大保暖方法，教大家如何有效保暖穿搭，讓大家可以出門不臃腫又夠暖、入睡時蓋被暖4度！

1.出門篇 - 輕便保暖穿搭

新年出門拜年少不了東奔西走，天氣寒冷、出門在外一定要注意保暖，惟部分人穿很多衣服，外出時仍覺得不夠和暖，日本節目《R的法則》曾有專家教冬天「4層保暖穿搭法」及戴頸巾保暖方法，讓大家拜年外出時穿著輕便又夠暖：

4層保暖穿搭法 ：1.先穿發熱內衣（保暖內衣）

選擇發熱效力較強且貼身的發熱內衣打底，可有助保暖禦寒。

4層保暖穿搭法 ：2.再穿鬆身衣物

第2層要穿上比發熱內衣略鬆的衣服，讓熱力有空間流通，切忌再穿貼身衣物。

4層保暖穿搭法 ：3.再穿手袖較緊的衣服

第3層同樣要穿一件大於上一層的衣服、但手袖位置要較緊，令讓空氣可於衣服間流通。

4層保暖穿搭法 ：4.最後穿上外套大褸

最後穿上外套大褸，可留住溫暖空氣、令身體保持溫暖。

2.出門篇 - 最暖頸巾穿戴方法

除此之外，戴頸巾方法不同，保暖效果都會有所不同！日本節目《教えてもらう前と後》曾請專家教最保暖戴頸巾方法，其中這種方法最保暖：

2大常見戴頸巾方法：1.交叉重疊

頸巾交叉重疊時，頸巾多層布料重疊、可有助保存暖空氣。

2大常見戴頸巾方法 ：2.纏頸一圈

頸巾纏頸一圈，布料重疊次數較少，範圍較小且單薄，因此較為不保暖。

3.出門篇 - 最強暖包使用方法

天冷出門不免手足冰冷，不少人會使用暖包暖手，日本節目《教えてもらう前と後》專家則表示，由於人體腹部附近全身最粗的血管及大動脈，這個位置血液集中，假如暖包緊貼腹部，血液約45秒至50秒便會環繞全身—周，比起放在腰間更有助促進身體血液循環，可令全身變得更暖。

4.家居篇 ：實測3大蓋被方法 專家拆解最強保暖蓋法

冬日入睡保暖同樣重要，日本節目《教えてもらう前と後》曾實測3種蓋被方法，發現其中1種蓋被次序可有助被窩溫度增加4度：

實測3種蓋被方法｜1.先蓋羽絨被，再蓋毛毯

實測3種蓋被方法｜2.先蓋毛毯，再蓋羽絨被

實測3種蓋被方法｜3.先將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被。

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，其中第3種方法，被內溫度高出4℃，可見效果保暖更佳。專家解釋指，假如身上蓋厚毛毯，被子會因為太重導致內空間縮小、壓走暖空氣；反而身體下鋪上毛毯後可有助保存體溫、減少流失，而羽絨被由羽毛組成，需靠體溫膨脹才可達到保暖效果，因此用以下3步驟蓋被可更有效鎖住熱力：

最強保暖蓋被方法｜1.先將毛毯鋪在床上

最強保暖蓋被方法｜2.身上蓋薄毛毯

最強保暖蓋被方法｜3.毛毯上再蓋羽絨被