印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力

新冠病毒令大家猶有餘悸，印度再出現可怕殺人病毒，令大家防病毒的意識又再升溫，Fanny便是其中一人。

Fanny：「 譚博士，最近新聞報道印度爆發尼帕病毒疫情，是致命病毒，還沒有甚麼對策。從中醫角度看，這種病毒是怎麽來的？有甚麽特點？普通人該怎麽預防呢？」

我答：「Fanny，很高興你能從中醫的角度思考這個問題。我們可以把這個問題分成三層來看：病毒的來路、它的性情，以及我們如何應對。

一、病毒的『來路』：環境與身體失衡。

中醫把這類猛烈的傳染病統稱為『瘟疫』 。它的產生離不開兩個條件：

1. 外在環境異常：古人稱之為『癘氣』。可以想像，當一片森林的生態平衡被打破，就容易滋生有害生物。同樣，當自然環境（如：氣候、地域）出現異常時，就可能產生一種強烈、具有傳染性的致病『氣息』。

2. 內在正氣不足：中醫最核心的觀點是『正氣存內，邪不可幹』。『正氣』就是我們身體的防御和調節系統。只有當身體內部環境失衡、防御力下降時，外界的『癘氣』才容易趁虛而入。

所以，病毒的『來源』是外部異常環境與人體內部脆弱狀態相結合的結果。

二、病毒的『性情』：一把入侵的血分熱毒。

從它發病快、高燒、出血的特點來看，這在中醫屬於極重的『熱毒疫』。它的特點可以這樣理解：

1.攻擊迅猛：它不是普通的外感風寒，而像一把迅猛的烈火，直接穿透人體淺層防線，攻擊最核心的血液系統。

2.傷害深重：這把『熱毒之火』會嚴重灼傷人體的陰液（身體的基礎物質）和血絡（血管網絡），導致高燒不退和各個部位的出血。

3. 傳染性強：中醫很早就認識到這類病『皆相染易』，會在人群中快速傳播。

簡單說，它的核心特點就是『一股強力的熱毒性病邪，快速且深入地破壞人體生命基礎』。

三、預防之『道』：構建身心的雙重防線。

當病毒猛烈，預防的重心就回到中醫最擅長的『治未病』，即通過調理身體和調整生活方式來增強體質，防患於未然。核心原則是『扶正祛邪』，就像鞏固城池的防御。

1. 經絡調節：溫和的自我增強法。

針灸或穴位按摩並非直接殺毒，而是幫助身體調整到更平衡和堅固的狀態。

可以嘗試：針灸。

足三里（位於膝蓋外側下方）：這是公認的『保健要穴』。經常針刺和按揉佐以溫和艾灸，好比給身體的『能源倉庫』（脾胃）加油，增強整體體力。

關元穴（肚臍正下方四指處）：這是『元氣』的根本。針刺佐以溫和艾灸此處，如同穩固生命的根基，提升根本的抗病能力。

合谷穴（虎口位置）：善於調節全身氣機。經常針刺和按揉，有助於增強身體對外界變化的適應和抵抗能力。

日常堅持這些簡單的穴位保健，能系統性提升身體的『防御力』、『恢復力』和『適應力』 。」

Fanny說：「可以預防，那就安心多了！譚博士你有沒有一些獨特的生活小妙招來防病？」

我答：「生活養正：融入日常的防護智慧。

真正的預防在於日常點滴。除了經常針灸提升正氣外，分享幾個簡單有效的方法：

1. 晨起深呼吸法：每天早晨，面對窗戶，用鼻子緩慢吸氣，默數4秒；屏息2秒；再用嘴巴緩慢呼氣，默數6秒。重複幾次。這能幫助清理肺氣，讓心神安定下來。

2. 遵守『子午覺』：晚上11點（子時）前入睡，保養人體最深的能量；中午11點到1點（午時） 間，爭取休息15-30分鐘，補充心氣。這是順應自然節律最高效的養生法。

3. 保持心境平和：恐懼和焦慮本身會消耗『正氣』。適度關注訊息，多接觸讓人愉悅的事物，保持內心寧靜和樂觀，這本身就是一副『精神防護劑』 。

總結來說，Fanny，中醫的預防策略可以概括為十二個字：

『外避毒氣，內養正氣，身心安寧。』

外，做好基礎防護；

內，通過經絡調節和生活調養，讓自己變得難以被『攻破』；

同時保持安定心神。

希望這些思路能給你帶來啟發。預防不是緊張的對峙，而是一種從容、積極的生活選擇。」

Fanny點頭微笑：「長知識了！」