health
傷身飲食警示｜男子每日飲汽水加1物，患嚴重糖尿病需截肢
健康Tips
糖尿病

傷身飲食警示｜男子每日飲汽水加1物，患嚴重糖尿病需截肢

健康解「迷」
健康解「迷」

　　糖尿病／血糖／汽水｜飲食過甜容易患上糖尿病，最近馬來西亞一名男子正正因為嗜甜而患上嚴重糖尿病，最終要雙腳截肢，餘生需要靠義肢步行。他極後悔，坦言沒有雙腳，「就算有再多錢都無用」。

 

愛飲汽水加煉奶過口癮 

 

　　綜合馬來西亞《中國報》及《星洲網》報道，當地義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」於TikTok發布影片，該名馬來西亞男子在影片中回憶，自己過去身體健全時，從未察覺健康亮起紅燈。他養成了每天喝一罐汽水的習慣，有時甚至一天兩罐。為了追求更刺激的口感，他還在汽水中加入甜膩的「煉奶」，形容「更好味」。

 

糖尿病｜愛飲汽水加1物　男子雙腳截肢極後悔：有錢都無用。

 

       他開始感到喉嚨異常乾渴，即使大量喝水也無法解渴，惟有再喝汽水才能獲得短暫的滿足感。他陷入了惡性循環，身體卻在不知不覺中，因攝取過量糖分而代謝失常，最終確診糖尿病。

 

　　那種滿足感也只是一下子，之後又口乾了，又再喝。

 

糖尿病｜愛飲汽水加1物　男子雙腳截肢極後悔：有錢都無用。

 

糖尿病併發症導致雙腿截肢
 

　　糖尿病最可怕的並非疾病本身，而是其引發的一系列嚴重併發症。長期高血糖會損害全身血管與神經，特別是末梢循環。該名男子的病情持續惡化，發展為糖尿病足。由於下肢血管病變、血液循環極差，加上可能合併神經病變與感染，足部組織出現難以癒合的潰瘍與壞死。在醫療評估下，為了防止感染擴散危及生命，他被迫接受雙腿截肢的手術。自此，他必須倚靠義肢才能重新站立與行走。

 

糖尿病｜愛飲汽水加1物　男子雙腳截肢極後悔：有錢都無用。

 

失去健康 存款再多也無用

 

　　面對如此巨大的人生轉折，男子在影片中悔不當初，並以自身經歷向大眾呼籲：

 

　　當你以後患病了，銀行裏有多少錢都沒用了。腳沒了，眼睛模糊了，你還能做甚麼？

 

7大糖尿病前期先兆

 

　　台灣家醫科醫生李思賢在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發布影片指出，糖尿病雖需靠血液檢測確診，但面部一些微妙變化，可能是糖尿病前期的症狀：

 

　　李思賢醫生提醒，若以下7項面部徵兆中出現3項或以上，就應盡快求醫做血液檢查：

 

　　眼周浮腫：許多人將眼周浮腫歸咎於睡眠不足或自然老化，但李思賢醫生表示，這也可能與體內的 「慢性發炎」及「胰島素阻抗」 有關。當血糖長期不穩，高血糖狀態可能損害眼球末端的微血管，導致組織液滲出，造成眼周組織腫脹。

　　頭髮稀疏：除了雄性禿，也可能因甲狀腺功能不足引起，而甲狀腺功能與胰島素阻抗息息相關。

　　生暗瘡：胰島素會刺激雄性素合成，促使皮脂分泌。當身體出現胰島素阻抗時，體內胰島素濃度升高，更容易加劇皮脂分泌，使暗瘡問題惡化。

　　黑色棘皮症：「黑色棘皮症」 是高胰島素引起的典型皮膚變化，並非清潔不當所致。常見於頸部、腋下、關節彎曲處的皮膚，會出現黑色素沉澱、增厚粗糙，猶如天鵝絨觸感。

　　出斑：長期高血糖會產生「糖化終產物」（AGEs），加速皮膚老化，導致皺紋與色素沉澱，臉上更容易長斑。臨床上可見，有些糖尿病患者在血糖獲得控制後，皮膚狀況會明顯改善。

　　口腔乾燥：糖尿病患者因多尿容易脫水，並可能因高血糖影響唾液腺功能，導致唾液變黏稠，造成口腔與嘴唇異常乾燥。

　　齒痕舌：是舌頭因水分滯留而浮腫，壓迫牙齒邊緣留下的痕跡。

 

　　李思賢醫生強調，面部徵兆僅供參考，最準確的診斷方式仍是透過專業的血液檢測。若有疑慮，應就醫諮詢家醫科、新陳代謝科或內分泌科醫生。

 

10種有效控糖的蔬菜

 

　　台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫師，在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中，分享了10種有效控糖的蔬菜：

        

1. 苦瓜        

● 苦瓜苷能夠刺激胰臟分泌胰島素，有降低血糖的效果。        
        

2. 羽衣甘藍        

● 富含礦物質鈣、鎂、鉀，維他命A、K和膳食纖維等；        

● 鎂能夠提升細胞利用葡萄糖的效率。        
        

3. 蘆筍        

● 富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。        
        

4. 番薯葉        

● 含有豐富膳食纖維和植化素，協助避免血糖快速攀升。        
        

5. 洋葱

● 當中的槲皮素作用與降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖代謝功能。        
        

6. 黑木耳        

● 富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。        
        

7. 西蘭花        

● 含有蘿蔔硫素，有助於控制血糖、護肝。        
        

8. 青椒        

● 含有豐富維他命C和纖維，有利於血糖的控制。        
        

9. 小黃瓜        

● 低GI值、水分含量高，能快速產生飽足感，對於血糖的影響小。        
        

10. 海帶        

● 富含碘；碘是構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調解血糖穩定。        
        

資料來源：初日診所減重專科暨家醫科 許芷瑜醫師

 

8種食物可逆轉糖尿病

 

　　台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

 

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

 

資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山

 

糖尿病成因+病徵

 

　　本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

 

　　一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

 

糖尿病5大常見病徵

 

1. 異常口渴

2. 尿頻

3. 容易疲倦

4. 體重下降

5. 視力模糊

 

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力

 

2種飲品 + 3大原則控糖

 

　　初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航指出，如果人在短時間內進食太多高GI（升糖指數）食物，血糖就會急升，這時身體也會隨即分泌更多胰島素讓血糖快速下降，從而帶來明顯飢餓感，陷入「愈吃愈餓、愈吃愈多」的惡性循環；若身體分泌過多胰島素，就容易變肥！

 

　　他建議，飯前與飯後2小時的血糖波動範圍，「不要超過30至60mg/dl」才較平穩。而當血糖差距變大、長期巨幅波動，不單止會令人感飢餓昏睡，也會對血管造成傷害，讓血管承受過大壓力而發炎，容易引致心腦血管、腎臟與視網膜相關之疾病，非常危險。

 

　　魏士航分享2種飲品，有助控制血糖波動，飯前飲用更有效：

 

●　500毫升水：過往有研究發現，飯前飲水可以降低22%的食慾，同時提升25%的基礎代謝率。建議大家開始用餐時，可以先進食蛋白質和蔬菜，有效緩和升糖的速度和量，然後才吃澱粉類主食，而飯後水果就選擇一個奇異果大小的量。

 

●　2茶匙醋：過往有研究發現，只要在餐前喝2茶匙無添加的天然釀造醋，有助大幅降低碳水化合物升糖的能力達20%。如果大家不習慣飲醋，亦有項研究指出先吃「醃漬食物」也能做到相似效果。

 

　　另外還有3大飲食原則，醫生表示只要遵從原則，就能有效控制血糖：

 

●　吃原型食物：避免吃精緻澱粉和加工食品，即使是全麥麵包、藜麥餅乾或磨成粉的燕麥飲品均屬於容易讓血糖波動變大的加工食品，而非天然原型食物。

●　少吃糊化食物：橙和橙汁、白飯和粥，都是後者對於血糖波動影響較大。

●　注意進食順序：以「水、肉、菜、飯、果」順序進食。

 

