面膜評測｜日本雜誌實測30款，推薦11款A級保濕力最強

冬季氣候乾燥，肌膚容易缺水，不少市民會選用面膜進行保濕護膚。日本雜誌《LDK》近日對60款熱門面膜進行測試，從保濕力、成分及使用感三方面，選出30款值得推薦的保濕面膜，包括「Abib」、「Innisfree」等知名牌子，其中更有11款面膜獲得A級評分。

30款面膜大比拼

《LDK》是次評測集合了藥妝店常見的韓國品牌、網購熱銷產品及多款人氣商品，種類涵蓋大容量日常裝、獨立包裝及奢華護理型面膜。測試主要分為三大範疇：

水分保持能力測試：邀請多位皮膚乾燥敏感的受試者，於手臂特定部位貼上面膜，並嚴格按照產品建議時間佩戴。使用專業儀器量度使用前及取下後一段時間的皮膚水分值，以平均值計算保濕評分。

成分分析：由成分專家根據產品標示的成分列表進行評級。

使用感評價：多位評測員實際試用所有產品，從「面膜貼合度」、「取出及貼敷方便度」、「與面部黏着性」、「舒適度」及「用後膚感」等方面評分，並記錄香味等參考資訊。

11款A級面膜推介

測試結果顯示，有11款保濕面膜獲得A級評分，其中「LIHAW 保濕修護面膜」在保濕力測試中獲得最高評價，其清爽的膚感亦廣受好評，綜合表現卓越，獲選為最值得購買之選，而且只售¥79/片（約港幣$4/片）。

此外，排名第二的「Mediheal 維他命C精華面膜（清透爽膚款）」同樣獲得好評。此產品除了保濕功效顯著，其成分與使用便利性均獲高度評價，清新的柑橘香氣亦為用家帶來療癒體驗。

30款保濕面膜名單（排名由低至高排列）

B級

第29名 Numbuzin No.9 生物成份 NMN 提拉緊緻彈力面膜 ¥313/片（約港幣$15.5/片）

保濕力：2.5分

成分：4.0分

使用感：3.5分

綜合評價：3.13分

第29名 PERFECT ONE FOCUS VC CHARGE SMOOTH MASK ¥126/片（約港幣$6.2/片）

保濕力：2.0分

成分：4.0分

使用感：4.5分

綜合評價：3.13分

第26名 Abib Gummy sheet mask Collagen milk sticker ¥330/片（約港幣$16.3/片）

保濕力：3.0分

成分：3.0分

使用感：4.5分

綜合評價：3.38分

第26名 VT X KISS ME heroine make VT 7DAYS MASK ¥141/片（約港幣$7/片）

保濕力：2.5分

成分：4.0分

使用感：4.5分

綜合評價：3.38分

第26名 LuLuLun HYDRA S MASK ¥157/片（約港幣$7.8/片）

保濕力：3.0分

成分：3.5分

使用感：4.0分

綜合評價：3.38分

第21名 Abib Gummy sheet mask Heartleaf sticker ¥330/片（約港幣$16.3/片）

保濕力：3.5分

成分：3.5分

使用感：3.5分

綜合評價：3.5分

第21名 LuLuLun HYDRA ID MASK ¥110/片（約港幣$5.4/片）

保濕力：2.5分

成分：4.5分

使用感：4.5分

綜合評價：3.5分

第21名 Anua PDRN玻尿酸膠囊100精華面膜 ¥141/片（約港幣$7/片）

保濕力：3.5分

成分：4.0分

使用感：3.0分

綜合評價：3.5分

第21名 肌美精 Color Essence Mask Pink ¥110/片（約港幣$5.4/片）

保濕力：3.5分

成分：3.5分

使用感：3.5分

綜合評價：3.5分

第21名 RISM 7 sheet masks ¥126/片（約港幣$6.2/片）

保濕力：3.0分

成分：3.5分

使用感：4.5分

綜合評價：3.5分

第20名 VT Cosmetics PDRN⁺ CICA REEDLE EXOSOME ¥264/片（約港幣$13/片）

保濕力：3.5分

成分：4.0分

使用感：3.5分

綜合評價：3.63分

第14名 Abib Mild acidic pH sheet mask Glutathiosome fit ¥330/片（約港幣$16.3/片）

保濕力：3.5分

成分：4.0分

使用感：4.0分

綜合評價：3.75分

第14名 Asno 保濕面膜 ¥506/片（約港幣$25/片）

保濕力：4.5分

成分：2.5分

使用感：3.5分

綜合評價：3.75分

第14名 NATURE REPUBLIC RETILALA SYNERGY DAILY MASK SHEET ¥110/片（約港幣$5.4/片）

保濕力：3.5分

成分：4.0分

使用感：4.0分

綜合評價：3.75分

第14名 WELLAGE REAL HYALURONIC BLUE AMPOULE MASK ¥286/片（約港幣$14/片）

保濕力：3.5分

成分：3.5分

使用感：4.5分

綜合評價：3.75分

第14名 Mofmofriends 蜜桃肌膚面膜 ¥126/片（約港幣$6.2/片）

保濕力：3.5分

成分：4.5分

使用感：3.5分

綜合評價：3.75分

第14名 Clear Turn GurutachiBOMB Mask ¥94/片（約港幣$4.6/片）

保濕力：4.0分

成分：3.0分

使用感：4.0分

綜合評價：3.75分

第11名 Anua 菸鹼酸10熊果苷精華面膜 ¥141/片（約港幣$7/片）

保濕力：4.0分

成分：4.5分

使用感：3.0分

綜合評價：3.88分

第11名 Plue EFFECT SHOT EX MASK ¥58/片（約港幣$3/片）

保濕力：3.5分

成分：4.0分

使用感：4.5分

綜合評價：3.88分

第11名 Innisfree GREEN TEA DAILY SOOTHING MASK ¥81/片（約港幣$4/片）

保濕力：4.0分

成分：3.5分

使用感：4.0分

綜合評價：3.88分

A級

第8名 SAM'U PH SENSITIVE MASK VITAL FIT ¥198/片（約港幣$9.8/片）

保濕力：4.0分

成分：3.5分

使用感：4.5分

綜合評價：4.0分

第8名 Abib Mild acidic pH sheet mask Heartleaf fit ¥330/片（約港幣$16.3/片）

保濕力：4.5分

成分：3.0分

使用感：4.0分

綜合評價：4.0分

第8名 GLAMATICAL Cool Toning 3D Face Care Sheet Mask ¥550/片（約港幣$27/片）

保濕力：4.0分

成分：4.0分

使用感：4.0分

綜合評價：4.0分

第7名 Mediheal 膠原蛋白精華面膜核心緊緻 ¥248/片（約港幣$12.3/片）

保濕力：4.5分

成分：3.0分

使用感：4.5分

綜合評價：4.13分

第4名 LuLuLun Aurobright 面膜 ¥110/片（約港幣$5.4/片）

保濕力：4.0分

成分：4.5分

使用感：4.5分

綜合評價：4.25分

第4名 Innisfree 維他命C綠茶酵素亮膚面膜 ¥176/片（約港幣$8.7/片）

保濕力：4.0分

成分：4.5分

使用感：4.5分

綜合評價：4.25分

第4名 Pureal 清透保濕精華面膜 ¥275/片（約港幣$14/片）

保濕力：4.5分

成分：5.0分

使用感：3.0分

綜合評價：4.25分

第2名 CellFUsion C VITA COOLING MASK ¥348/片（約港幣$17.2/片）

保濕力：4.5分

成分：4.5分

使用感：4.0分

綜合評價：4.38分

第2名 Mediheal 維他命C精華面膜 清透爽膚 ¥248/片（約港幣$12.3/片）

保濕力：4.5分

成分：4.0分

使用感：4.5分

綜合評價：4.38分

第1名 LIHAW 保濕修護面膜 ¥79/片（約港幣$4/片）

保濕力：5.0分

成分：5.0分

使用感：4.5分

綜合評價：4.88分

資料來源：日本《LDK》

正確使用面膜4大貼士

面膜透過密封作用，能讓精華液有效滲透至角質層，快速補充水分，特別適合急救疲憊或缺水肌膚。然而，使用不當可能適得其反。《LDK》亦整理以下常見疑問，提醒消費者注意：

1.使用頻率

每日敷用面膜或會軟化角質，暫時削弱皮膚屏障功能，使其更容易受到其他成分和外部刺激的影響。

建議每周使用約一次為宜，並應遵循產品說明。

2.敷用時機

沐浴時並不建議敷面膜。高溫濕氣雖能打開毛孔，但面膜可能阻礙汗液排出，且精華易被水流沖走，降低效果。

3.敷用時間

切勿超過產品建議時間。如果敷的時間過長，面膜可能會變乾，反而會帶走皮膚的水分。請務必遵循包裝上的說明。

4.使用後護理

取下面膜後，若肌膚留有黏膩感，應以紙巾輕輕印走，並隨即塗抹乳液或乳霜鎖住水分，防止水分蒸發。

轉載自晴報