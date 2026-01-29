名人健康｜55歲顏仟汶自爆拍劇過勞至肝炎，歷事業低潮離婚後患抑鬱8年

現年55歲的顏仟汶，年青時曾拍下多部三級片，令她一度被外界標籤為艷星，事業長期低潮更令她曾患抑鬱8年。日前，她接受演藝人協會YouTube頻道便自揭自己入行早年曾先後效力無綫、亞視兩大電視台，但卻最終落得被棄下場，更指當年拍三級片的決定，是形勢所迫，箇中非常無奈。

先後被無綫亞視棄用

1989年加入TVB藝訓班的顏仟汶指自己曾為TVB效力數年，連續三年爆騷，更曾因為長時間工作，試過「做到肝炎瞓一個月醫院」，不過，1995年時，她卻被告之不獲續約：

呢個決定唔係我選擇，係嗰時95年約滿， TVB冇同我再續約，係自然流失嗰隻....我真係有問過『我究竟衰咩呀？』唔知！以前（電視城）4樓、5樓我好驚上去，除咗上去攞劇本之外唔會走上去打交道，打招呼，我真係唔會，只係做，唔會夠膽上去問點解唔同我簽約，咁我就離開咗。

之後，顏仟汶曾試過做保險、髮型屋前台、又試過去馬來西亞拍劇，但事業均未有起色，她後來經好朋友陳梅馨引薦，便一同加入亞洲電視（ATV）。不過這次她卻只做了10個月便被「炒魷魚」：

原本簽了兩、三年約，因為嗰時係好興影性感相，我就喺雜誌影咗輯比較尺度大啲嘅性感相，亞視就無啦啦炒我魷魚，請我食魷魚，又係咁樣炒咗我出嚟。

為生計終成脫星



顏仟汶指當年很多女星都有影性感照，卻只有自己被炒，是因為自己人微言輕，電視台正好可以用她殺一儆百。不過，被解僱後的她卻因此受到王晶導演的青睞，邀請她接拍三級片。她指自己當時家庭擔子甚重，父親患上食道癌，家中弟妹只有兩、三歲，加上要維持生計，她沒有多想便答應拍攝：

我都係冇諗，你行到嗰個位，你咁徬徨，你爸爸咁樣，我需要有收入維持生計。其實我拍呢啲尺度大嘅片，絕對、絕對唔係因為爹哋，呢個我之前都講過，唔係因為爸爸，係因為我需要有生活費去支撐我嘅生活，我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹，咁細個，點樣去搞？

被問到她當時會否擔心能否嫁人，她則表示：

我只係好記得陳梅馨同我講咗一句『你自己諗清楚喎！』我話『吓？我仲可以諗咩？拍啦，唔諗喇，我要錢多啲！』我要收入囉，同埋都唔係個個都拍得，同埋嗰個年代又有好多。我又會覺得睇到好多例子，都唔係一件咩大件事啫，咁咪是但啦。

歷婚姻失敗 患抑鬱8年



顏仟汶是杜汶澤舊愛，二人在亞視工作期間相識相戀，後來分手。她於2008年跟圈外人結婚，婚姻維持了10年便結束。她近年不時現身TVB的劇集，包括《愛·回家之開心速遞》、《一舞傾城》、《大醬園》、《反黑英雄》、《新聞女王》。她過去接受傳媒訪問時，曾透露因愛狗離世加上婚姻、事業也失意，2015年發現自己患上抑鬱，需要去醫院看醫生，形容自己當時每天一開眼就哭、又可以幾天不洗澡、不吃東西。她更指直至現在抑鬱仍沒有痊癒，不過，狀況已大有改善，亦學會平常心面對一切。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪