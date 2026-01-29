印度病毒源頭｜女護士疑飲蝙蝠污染椰棗汁，染尼帕病毒再傳男同事
印度病毒/尼帕病毒/椰棗汁/蝙蝠/致死率/傳播途徑｜印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫無藥物可醫治的「尼帕病毒」（Nipah virus），目前已錄得5宗感染個案，其中包括醫護人員，近100人需被隔離。當地衛生部門官員正調查2名受感染醫護人員的感染源頭，現已鎖定印度納迪亞縣（Nadia）的一處邊境村莊，其中一名女護士可能因飲用當地遭蝙蝠污染的椰棗汁而感染，返回工作地方後再傳染給一名男同事。
印媒：女患者曾於村莊飲椰棗汁
據《印度時報》（The Times of India）報道，其中一名受感染的25歲女護士，曾於12月14日前往印度與孟加拉接壤的邊境村莊參加一個家庭婚禮，並停留數日。衛生官員推測，她可能在當地飲用了受污染的新鮮椰棗汁而受到感染。報道引述村民表示，冬季期間當地村民普遍會飲用新鮮椰棗汁。這種看似清爽的飲品，若被帶有病毒的果蝠污染，或可致命。女護士在婚禮結束後返回工作的醫院上班，期間可能將病毒傳染給一同當值的男同事。
兩人其後在巴拉薩特醫院留醫，需使用呼吸機，其中女護士因尼帕病毒引發神經系統惡化而陷入昏迷。他們的血液樣本經浦那國家病毒研究所（NIV Pune）檢驗，並確認對尼帕病毒呈陽性反應。
曾接觸女患者的人士均須隔離
一名當地地區衛生官員表示：「我們追蹤了13名同樣曾參加婚禮，並與女護士有過密切接觸的人士。過去3天，他們已全部進行家居隔離。目前為止，這些人均未出現任何尼帕病毒感染症狀。我們正密切監測他們的狀況。」衛生部門官員亦向村民講解病毒相關資訊，並建議避免飲用椰棗汁。
病毒可人傳人 致死率可達75%
世界衛生組織（WHO）將尼帕病毒列為致命的人畜共通病毒，主要由果蝠攜帶。該病毒可透過受污染的食物傳播給人，或直接人傳人，死亡率介乎40%至75%。病毒潛伏期一般為4至14天，最長可達45天。目前尚未有專門針對尼帕病毒的疫苗及有效療法。
過去該病毒曾在多地引發疫情，包括1998年至1999年間於馬來西亞及新加坡導致超過百人死亡，並促成大量豬隻被撲殺。其後印度、孟加拉及菲律賓亦曾出現個案。
尼帕病毒傳播途徑及感染徵狀
據本港衞生防護中心資料顯示，尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。
尼帕病毒傳播途徑：
動物傳人
- 直接接觸受感染動物的呼吸道飛沬，鼻腔分泌物和組織傳播
- 食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）
人傳人
- 通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物
資料來源：香港衞生防護中心
有關病徵方面，患者可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉痠痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。
尼帕病毒感染徵狀：
感染後可能沒有明顯徵狀（無症狀感染）
早期徵狀：
- 包括與流感類似的徵狀，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、喉嚨痛
其他徵狀：
- 包括頭暈、嗜睡和知覺下降
嚴重病例可能出現的併發症
- 肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡
資料來源：香港衞生防護中心
尼帕病毒｜預防尼帕病毒方法
市民前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：
- 避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。
- 避免前往蝙蝠棲息地。
- 注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。
- 注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。
