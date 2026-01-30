腸癌年輕化警示｜24歲女子忽略早期先兆，確診3期大腸癌　

年輕再不是患癌的免死金牌，當身體出現異常就應該盡快求醫。美國一名24歲女子剛剛大學畢業不久，因為忽略一個早期先兆而確診大腸癌3期，癌細胞更已經擴散至旁邊的淋巴結。她亦自己經歷警世，提醒年輕人要留意身體的轉變，及時求醫。

不理血便 檢查揭4cm腫瘤

美國加州一名24歲女子Meagan Meadows在其Instagram發文分享自己患癌的經歷，她早在2024年10月發現自己大便帶血。起初，她與身邊的親友都認為，以她24歲的年齡來說「沒甚麼好擔心的」，並將症狀歸咎於飲食不規律或生痔瘡，因此未立即求醫。

Meagan最初的血液檢查和CT掃描檢查結果正常，但在2025年4月照腸鏡時驚見大腸有一個直徑4厘米的腫瘤，而且旁邊的淋巴結有腫大跡象。3日後，她被正式確診為大腸癌，並切除了長達20厘米的腸臟以及旁邊20個淋巴結。經化驗後其中7個已有癌變，確診為3期大腸癌。

患癌無分年齡 年輕不是免死金牌



她以為「年輕人不會得這種病」，導致延誤治療。她表示，「每次回到醫院繼續治療，都需要極大的意志力」。但她仍正面抗癌，並感謝身邊的家人、朋友和男朋友一直陪伴，亦呼籲年輕人一旦發現身體有不適，一定要盡快求醫，不要等到有明顯症狀才去求醫，否則恐為時已晚：

這個診斷，雖然可怕，卻也讓我發現了自己身上未知的一面：韌性、信念、決心與鬥志！

大腸癌先兆｜暗紅色便血需警惕

美國癌症協會（American Cancer Society）2026年1月發布的最新研究發現，結直腸癌（又稱大腸癌）已成為北美50歲以下年輕族群的首要癌症死因。台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，引用多項研究指出，大腸癌的典型警訊包括便血且糞便呈暗紅色或黑色，有別於痔瘡的鮮紅色出血。持續出血可能會導致貧血、臉色蒼白、心悸及疲倦等症狀。其他常見徵兆包括，排便頻率改變、便秘或腹瀉交替、體重在1至3個月內不明原因下降超過5%，以及左右下腹部脹痛，這種疼痛通常發生在飯後而非排便後。

年輕女性易忽略貧血 大腸癌趨年輕化

研究指出，尤其是女性患者更可能因每月經期，而將不明原因的貧血或偶發性頭暈誤認為正常現象，平均延誤就醫長達6個月。這種診斷延誤使得確診時病情可能已進展至局部晚期甚至發生轉移，嚴重影響治療預後。此外，外食比例高、攝取高脂肪低纖維飲食，會削弱腸道黏膜的防禦能力，增加癌細胞生成風險。打工仔常見作息紊亂的習慣、捱夜等，也會影響腸道細胞的DNA修復功能，使癌細胞更容易在體內累積。

無家族史亦須警覺 基因突變病例增加

黃軒指出，過去醫學界認為大腸癌年輕化與遺傳因素關聯較大，但後續研究發現，即使沒有家族病史，仍有近60%的年輕患者因為基因突變而患癌。他呼籲大眾不應因無家族史而忽略相關徵兆，身體有任何異常症狀都應及早就醫檢查。

大腸癌7大常見徵兆

台灣醫生謝文斌列出以下7種大腸癌常見徵兆，包括：

● 大便中有血或黏液

● 排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

● 大便變細小

● 經常性腹瀉或便秘

● 體重減輕

● 貧血

● 裏急後重（排便排不乾淨）

大腸癌4大高危因素

而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

● 肥胖

● 缺乏運動

● 吸煙

● 大腸直腸癌家族史

大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

1. 健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2. 大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志