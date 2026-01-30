歡迎回來

恐怖整容｜台灣百萬女網紅拆12年假鼻，公開手術與復原過程
健康Tips

恐怖整容｜台灣百萬女網紅拆12年假鼻，公開手術與復原過程

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有「情色教主」之稱台灣百萬網紅雪碧（方祺媛）以身材火辣、言行大膽見稱，製造不少話題。近日雪碧在社交平台上大方透露自己飛到上海進行「重修」，拆除跟隨自己12年的假鼻，同時進行「肋骨鼻跟人中窩」整容手術。雪碧更公開整個手術及復原過程，隨即引起網民熱議。

 

「進廠重修」告別12年假鼻

 

　　雪碧於今年1月中在IG公開到上海接受整容手術的過程，並分享手術時的影片，興奮表示：「鼻子上岸了！肋骨鼻＋人中窩，對的醫生跟醫院還有細心負責代理，很重要」。畫面中可見，手術後的她臉上雖綁着針筒及貼滿膠布，模樣頗為嚇人，但她仍詳細講解：「上次做雙眼皮重建，又饅化面吸，全臉拉提，超成功」。

 

　　經過約10日的休養，剛拆線的雪碧已迫不及待展示最新鼻形，她表示：「這是術後10天剛拆線跟鼻板的樣子！還在腫，所以寬，是正常，看到安心了，有點上岸的感覺。」雪碧亦向有意通過整形改善外貌的網民提供建議：

 

　　如果你拆完線就是你最完美的樣子，那消腫後就一定會降跟變細，鼻手術就是這樣。所以寧可誇張，才會有事後回縮的空間，因為消腫後會變細跟再降一點高度，只需要時間，3個月6個月1年才成型。

 

　　她強調，修復期的保養亦非常重要：「要貼膠帶防止疤痕增生，還有鼻孔清潔也很重要唷」。

 

恐怖整容｜豪擲200萬全身動刀無數次　「百萬女網紅」拆12年假鼻術後10天恐怖整容照曝光

有「情色教主」之稱台灣百萬網紅雪碧（方祺媛）以身材火辣、言行大膽見稱，製造不少話題。（IG圖片）

 

豪擲200萬全身動刀無數次
 

　　據了解，雪碧從18歲開始接觸整容，全身上下曾做過多次手術，幾乎無一處未動過刀，為了達至「脫胎換骨」的效果，多年來估計已豪擲800萬新台幣（約200萬港元）。

 

　　她曾列出其驚人的整容清單，包括：兩次墊額頭、五次雙眼皮手術、四次修鼻、兩次整下巴，以及五次面部抽脂補臉，以及全身抽脂6次，以進行隆胸及臀部雕塑。

 

　　面對外界形容她「整形成癮」，雪碧親自以自身經歷回應，坦言後遺症並非醫生之過，而是源於自己長期的容貌焦慮與過度追求完美。她無奈表示，曾因提眼肌手術過度，導致術後半年仍無法完全閉眼，進而引發乾眼症，甚至角膜反覆潰瘍破洞。她親述整形後遺帶來的痛苦，藉此呼籲大眾審慎考慮，避免重蹈她的覆轍。

 

恐怖整容｜豪擲200萬全身動刀無數次　「百萬女網紅」拆12年假鼻術後10天恐怖整容照曝光

近日雪碧透露自己飛到上海拆除跟隨自己12年的假鼻，同時進行「肋骨鼻跟人中窩」整容手術。（IG圖片）    

恐怖整容｜豪擲200萬全身動刀無數次　「百萬女網紅」拆12年假鼻術後10天恐怖整容照曝光

經過約10日的休養，剛拆線的雪碧已迫不及待展示最新鼻形。（IG圖片）    

 

