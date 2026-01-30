眼睛健康｜鍾麗緹揭15歲細女弱視，5歲近視1千度經2年治療改善

90年代性感女神、現年55歲的鍾麗緹（Christy），歷經3段婚姻並育有3位女兒，全部遺傳母親優良高顏值基因。鍾麗緹近日在直播期間驚爆15歲細女張凱琳（Cayla）天生弱視，出生時有一隻眼看不到。鍾麗緹坦言當時對此毫不知情，令她大受驚嚇。

鍾麗緹驚爆細女天生弱視

鍾麗緹日前在家中與Cayla一同開直播，Cayla提到自己雙眼近視度數相差較大，「一個是800度，一個是400度」。隨後鍾麗緹便提到女兒出生時有一隻眼天生患有弱視，她憶述當時情況：

她是出生的時候她有一個眼睛看不到，這個是天生嘛。有一天我是帶了姐姐，就是老大去看眼睛，然後她（Cayla）是去玩。然後我跟那個醫生說能不能檢查一下我的女兒，那個時候她5歲，他看了後，他說你一定要去看醫生的。

鍾麗緹15歲細女張凱琳(Cayla)。(IG圖片)

細女5歲驗眼揭近視1000度



鍾麗緹直言當時備受驚嚇，完全沒有意識到女兒的眼睛出問題：「她的眼睛一個是一千多度啊，相當於看不見，她有個Lazy eye（弱視眼）。I didn't know! 她這麼小，她也不知道她出生的時候，只能看一個眼睛，誰知道她看不到兩個眼睛啊」。

不過，她欣慰表示女兒非常堅強，持續兩年遮蓋視力較弱的那隻眼睛進行矯正，最終近視度數由1000度下降至500度。

鍾麗緹日前在直播期間驚爆15歲細女張凱琳(Cayla)天生弱視。(微博圖片)

鍾麗緹曾歷3段婚姻



鍾麗緹於2015年與小12歲男星張倫碩戀愛，並於2016年結婚，並將3名女兒改隨後父姓張。如今女兒們繼承母親的美貌與自信，被外界視為「最強星二代組合」，粉絲已敲碗期待全家進軍時尚圈。

鍾麗緹歷經3段婚姻並育有3位女兒，分別是27歲大女張敏鈞（Yasmine）、17歲二女張思捷（Jaden）和15歲的幼女張凱琳（Cayla），鍾麗緹與3名女兒感情深厚，女兒均遺傳媽媽優良基因，3名女兒和媽媽猶如4姐妹。

27歲長女Yasmine張敏鈞是鍾麗緹與首任比利時老公Glen Ross所生，臉蛋及五官都特別有混血感。她畢業於加拿大西門菲莎大學，主修天然綜合醫學課程與電影課程，也是名高學歷學霸。2021年，她參加溫哥華華裔小姐競選獲得亞軍。美貌與魔鬼身材，時常在社交媒體分享性感美照。

較少公開露面的二女Jaden是鍾麗緹與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚女兒，於2008年出生，個性較低調，熱愛運動，被網民稱為是3位千金中顏值最高，其學業與才藝都十分厲害，現在北京讀國際高中成績優異。細女Cayla外貌驚艷，同樣繼承媽媽混血五官與修長比例，網民稱「小女兒笑起來根本少女版Christy」。

9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

定期檢查視力

保持適度的光線

．持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘。

與顯示屏幕保持最少50厘米距離

避免躺臥看書或使用手提電話

多吃各種水果、蔬菜及多喝水

戶外活動可戴帽子或太陽眼鏡

勿用手揉眼睛

眼睛不適盡快求醫

資料來源：衞生署