致癌飲食警示｜常吃1類食物鼻咽癌風險高7倍，醫生揭存活期僅6個月

鼻咽癌又稱「廣東癌」，華人容易得鼻咽癌的成因與其飲食習慣有關。有台灣耳鼻喉科醫生指出，鼻咽癌與3大成因息息相關，其中頻食1類食物罹患鼻咽癌機率將會激增逾7倍，而飲食年齡是關鍵。

台灣醫院副院長兼醫學院耳鼻喉科教授婁培人日前於當地健康節目《健康2.0》分享指，鼻咽癌發生成因主要與以下3點相關，惟病情極為致命，一經轉移存活期最短僅6個月，不容忽視：

3大鼻咽癌發生成因

1.基因遺傳

不少病人家族中會出現多於1個鼻咽癌患者

2.EB病毒感染

EB病毒普遍存在於社會之中幾乎無可避免，惟因為基因關係，部分人感染EB病毒後不會出現癌變、但部分人卻會受影響，原因取決於基因遺傳及飲食習慣。

3.醃漬食物

常吃醃漬食物鼻咽癌風險激增7倍。

資料來源：台灣醫院副院長兼醫學院耳鼻喉科教授婁培人

飲食年齡是關鍵

婁培人醫生解釋指，醃漬食物中含有大量亞硝酸鹽，是一種致癌物質，部分人基因較為無法對抗EB病毒，便可能較易因食用醃漬食物而罹患鼻咽癌，其中有研究發現，年紀愈小的孩子進食大量醃漬食物後，日後罹患鼻咽癌的機率愈高，例如嬰幼童開始食用副食品時，便已食用大量醃漬食物，日後罹患鼻咽癌的機率便會是其他人的7倍以上。

婁培人醫生亦解釋，吃醃製食物容易致癌不代表完全不能夠食用，皆因成年人進食醃製食品致鼻咽癌的風險會隨年紀增長而稍微下降。儘管如此，想要避免罹患鼻咽癌的，還是應減少食用少醃漬食物：

5大類常見醃漬食物

1.鹹魚

2.醬菜

3.榨菜

4.醃蘿蔔

5.發酵食物

資料來源：台灣醫院副院長兼醫學院耳鼻喉科教授婁培人

究竟鼻咽癌有多常見？據本港衞生防護中心資料顯示，鼻咽癌是鼻咽組織形成惡性細胞的疾病，在2017年，鼻咽癌於本港最常見的男性和女性癌症中，分別排行第6位及第17位。

根據衞生署資料，鼻咽癌的主要成因包括：

飲食習慣如：

大量進食鹹魚及煙燻食品

病毒感染如：

非洲淋巴細胞瘤病毒（epstein barr virus）

遺傳：

血緣直系親屬如父母、兄弟姊妹、子女患病，患同病症機會比其他人為高。

吸煙

資料來源：衞生署

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者以40至60歲的男性最多。本港大部分鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。

鼻咽癌早期病徵：

鼻涕、口水間中有血絲

單邊聽力下降或耳鳴

頸部出現不痛的腫塊

鼻咽癌晚期病徵：

視覺有重影

聲沙

說話含糊不清

吞嚥困難

耳鼻喉科專科醫生林偉雄早前受訪表示，除了明顯的流鼻血外，上述大部分症狀幾乎都在鼻咽以外位置發生，容易令人誤以是患了其他輕微毛病，如熱氣、傷風感冒丶耳垢多、肌肉淋巴發炎等病症，繼而延誤病情。

10大癌症警號：

1.身體摸到硬塊

如果在睪丸、乳房或其他身體部分摸到腫脹、增厚的現象，甚至摸到硬塊，需立即求醫。

2. 長期咳嗽或聲音沙啞

一般感冒症狀會在一至兩星期內痊癒。當症狀長期持續超過3周或吸煙人士發現咳嗽習慣出現改變，就要留神，可能是肺癌或喉癌先兆。

3.排便習慣出現變化

不明原因便秘或腹瀉、排便出現血絲或糞便形狀有所改變，有患上大腸癌危機。

4.發燒原因不明

儘管發燒是感冒常見症狀，但事實上當淋巴瘤、白血病等擴散到其他器官時，也會引起發燒症狀。

5.不正常出血或分泌物

大約9成子宮內膜患者有異常出血症狀，子宮頸癌患者亦常有分泌物過多或混有血液現象，而大便出血也可能是大腸癌徵兆。

6. 皮膚的痣或疣出現變化

痣或疣在顏色、形狀、大小出現改變，甚至發炎出血，需盡快求醫，可能是患上皮膚癌的警號。



7. 體重莫名減輕

若無刻意節食，或以大量運動減磅，但體重卻在兩周減少了2公斤，或一個月減少5公斤，亦可能是患癌跡象。



8. 不明原因的疼痛

身體不明原因而疼痛逾一周，就必須求醫。因肺癌、大腸癌等會分別出現胸痛及腹痛，胰臟癌也會出現上腹痛或背痛。



9. 吞嚥困難、消化不良

長時間不明原因的消化不良，可能是食道癌、喉癌或胃癌的徵兆。



10. 口腔內潰瘍長期不癒

若口腔內有難以治瘉的傷口或潰瘍，有可能是患上舌癌或口腔癌。



資料來源：台灣奇美醫院癌症中心主任 黃文聰