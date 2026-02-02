名人保養｜44歲薛凱琪零濾鏡真實容貌曝光，容貌惹醫美質疑

被網民封為「香港最後一個少女」、現年44歲薛凱琪，凍齡美貌備受讚賞，薛凱琪近年主力發展內地市場，人氣極高。有網民近日在北京野生捕獲薛凱琪，毫無濾鏡真實容貌曝光，樣貌極精緻，不過臉上1部位惹醫美質疑，惹起網民熱議。

近日有網民在北京偶遇薛凱琪，當時她為馬年春晚進行綵排，見到她穿上羽絨外套，內裏穿上疑似粉紅色中式旗袍，在無濾鏡鏡頭下，薛凱琪皮膚白滑緊緻，非常逆齡，她亦很有親和力，滿面笑容和在場粉絲打招呼。

薛凱琪生圖曝光後，大批網民紛紛稱讚薛凱琪保養得宜，「她是不會老的嗎？」、「怎麽看都看不出44歲」，但也有網民稱薛凱琪五官比以往更立體，一雙豐唇更吸引大家注意力：「不行了，看嘴就知道醫美過了！」、「這臉醫美是肯定的」；但亦有網民替她平反，稱薛凱琪很逆齡，跟初出道時期相距不遠，歲月沒有在她身上留下痕跡，是「香港最後一個少女」。

薛凱琪近日接受網台訪問，稱陷情緒低谷主動停工自救，她回憶起自己剛入行時，疑因為父母爭執，突然入廚房拿一把刀或叉嘅利器，然後就我要『挾持』著爸爸，更一隻腳跨咗出窗。其後有心臟病的爸爸那一刻因太激動，竟吐血在地上，令她瞬間感到非常驚慌。

薛凱琪指自那件事後，自己心情猶如過山車，處於高低起伏狀態，再加上之後談戀愛不順，工作的忙碌，及家庭問題，便開始有抑鬱，及後經過努力走出抑鬱。