印度病毒｜泰國果蝠驗出強毒性「尼帕病毒」 曼谷布吉3大機場收緊入境檢疫【附傳播途徑及感染徵狀】

外遊注意！泰國衞生部已證實境內部分果蝠身上檢出致命性極高的「尼帕病毒」（Nipah Virus），目前收緊境內3大國際機場的檢疫措施，預防境外輸入病例。截至現時泰國雖尚未有人類確診病例，但已即時禁止在蝙蝠棲息地設立養豬場。

據《曼谷郵報》報道，泰國公共衞生部門已就尼帕病毒發布緊急警報，證實在境內部分果蝠身上檢出致命性極高的「尼帕病毒」（Nipah Virus）。

尼帕病毒｜泰國果蝠帶毒率10% 禁建豬場切斷傳播鏈

據了解，由於尼帕病毒能透過蝙蝠傳染豬隻，再經由豬隻大規模傳播予人類。泰國衛生部指出，在泰國果蝠中檢測到的病毒，與印度發現的毒株品種相似。泰國果蝠的病毒攜帶率約為10%，遠低於印度及孟加拉國疫區蝙蝠40%至50%的帶毒率。

尼帕病毒｜3大機場收緊篩查疫區旅客

泰國當局較為擔心境外輸入病例的風險，為此已在曼谷素萬那普機場、廊曼機場及普吉國際機場收緊健康篩查措施。3大機場對來自印度西孟加拉邦等疫區的旅客，將實施體溫檢測，並要求在過去21天內曾到訪疫區，並出現發燒或呼吸道症狀的人士，填寫健康申報表。出現高燒等疑似症狀的旅客，將被轉移至指定地點，按程序接受進一步檢查。

尼帕病毒｜武漢病毒研究所：發現「口服核苷藥物VV116」具高效抑制作用

據《每日經濟新聞》1月27日報道指出，近期中國科學院武漢病毒研究所肖庚富／張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊，聯同上海藥物研究所及旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士，於國際期刊《Emerging Microbes & Infections》發表題為〈The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection〉的重要研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。

該成果首次證實VV116對尼帕病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的尼帕病毒疫情提供一個現成的藥物選擇。

尼帕病毒｜病毒可人傳人 致死率可達75%

世界衛生組織（WHO）將尼帕病毒列為致命的人畜共通病毒，主要由果蝠攜帶。該病毒可透過受污染的食物傳播給人，或直接人傳人，死亡率介乎40%至75%。病毒潛伏期一般為4至14天，最長可達45天。目前尚未有專門針對尼帕病毒的疫苗及有效療法。

過去該病毒曾在多地引發疫情，包括1998年至1999年間於馬來西亞及新加坡導致超過百人死亡，並促成大量豬隻被撲殺。其後印度、孟加拉及菲律賓亦曾出現個案。

尼帕病毒｜尼帕病毒傳播途徑及感染徵狀

據本港衞生防護中心資料顯示，尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

尼帕病毒傳播途徑：

動物傳人

直接接觸受感染動物的呼吸道飛沬，鼻腔分泌物和組織傳播

食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）



人傳人

通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物

資料來源：香港衞生防護中心

有關病徵方面，患者可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。

尼帕病毒感染徵狀：

感染後可能沒有明顯徵狀（無症狀感染）

早期徵狀：

包括與流感類似的徵狀，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、喉嚨痛



其他徵狀：

包括頭暈、嗜睡和知覺下降

嚴重病例可能出現的併發症

肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡

資料來源：香港衞生防護中心

尼帕病毒｜預防尼帕病毒方法

市民前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。

避免前往蝙蝠棲息地。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

