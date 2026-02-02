歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
印度病毒警示｜泰國果蝠驗出尼帕病毒，曼谷布吉3大機場嚴查疫區旅客
健康Tips

印度病毒｜泰國果蝠驗出強毒性「尼帕病毒」 曼谷布吉3大機場收緊入境檢疫【附傳播途徑及感染徵狀】

健康解「迷」
健康解「迷」

　　外遊注意！泰國衞生部已證實境內部分果蝠身上檢出致命性極高的「尼帕病毒」（Nipah Virus），目前收緊境內3大國際機場的檢疫措施，預防境外輸入病例。截至現時泰國雖尚未有人類確診病例，但已即時禁止在蝙蝠棲息地設立養豬場。

 

　　據《曼谷郵報》報道，泰國公共衞生部門已就尼帕病毒發布緊急警報，證實在境內部分果蝠身上檢出致命性極高的「尼帕病毒」（Nipah Virus）。

 

尼帕病毒｜泰國果蝠帶毒率10% 禁建豬場切斷傳播鏈

 

　　據了解，由於尼帕病毒能透過蝙蝠傳染豬隻，再經由豬隻大規模傳播予人類。泰國衛生部指出，在泰國果蝠中檢測到的病毒，與印度發現的毒株品種相似。泰國果蝠的病毒攜帶率約為10%，遠低於印度及孟加拉國疫區蝙蝠40%至50%的帶毒率。

 

尼帕病毒｜3大機場收緊篩查疫區旅客

 

　　泰國當局較為擔心境外輸入病例的風險，為此已在曼谷素萬那普機場、廊曼機場及普吉國際機場收緊健康篩查措施。3大機場對來自印度西孟加拉邦等疫區的旅客，將實施體溫檢測，並要求在過去21天內曾到訪疫區，並出現發燒或呼吸道症狀的人士，填寫健康申報表。出現高燒等疑似症狀的旅客，將被轉移至指定地點，按程序接受進一步檢查。

 

尼帕病毒｜武漢病毒研究所：發現「口服核苷藥物VV116」具高效抑制作用

 

　　據《每日經濟新聞》1月27日報道指出，近期中國科學院武漢病毒研究所肖庚富／張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊，聯同上海藥物研究所及旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士，於國際期刊《Emerging Microbes & Infections》發表題為〈The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection〉的重要研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。

 

　　該成果首次證實VV116對尼帕病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的尼帕病毒疫情提供一個現成的藥物選擇。

 

尼帕病毒｜病毒可人傳人 致死率可達75%

 

　　世界衛生組織（WHO）將尼帕病毒列為致命的人畜共通病毒，主要由果蝠攜帶。該病毒可透過受污染的食物傳播給人，或直接人傳人，死亡率介乎40%至75%。病毒潛伏期一般為4至14天，最長可達45天。目前尚未有專門針對尼帕病毒的疫苗及有效療法。

 

　　過去該病毒曾在多地引發疫情，包括1998年至1999年間於馬來西亞及新加坡導致超過百人死亡，並促成大量豬隻被撲殺。其後印度、孟加拉及菲律賓亦曾出現個案。

 

尼帕病毒｜尼帕病毒傳播途徑及感染徵狀

 

　　據本港衞生防護中心資料顯示，尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

 

尼帕病毒傳播途徑：

 

動物傳人

直接接觸受感染動物的呼吸道飛沬，鼻腔分泌物和組織傳播
食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）
 

人傳人

通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物

資料來源：香港衞生防護中心　

 

　　有關病徵方面，患者可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。

 

尼帕病毒感染徵狀：

 

感染後可能沒有明顯徵狀（無症狀感染）

 

早期徵狀：

包括與流感類似的徵狀，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、喉嚨痛
 

其他徵狀：

包括頭暈、嗜睡和知覺下降 

 

嚴重病例可能出現的併發症

肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡

資料來源：香港衞生防護中心

 

尼帕病毒｜預防尼帕病毒方法

 

　　市民前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

 

  • 避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。
  • 避免前往蝙蝠棲息地。
  • 注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。
  • 注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

 

轉載自晴報　

Tags:#尼帕病毒#泰國#公共衛生#曼谷機場#普吉國際機場#病毒爆發#旅遊警示#武漢病毒研究所#藥物治療#人畜共通傳染病#預防措施#印度病毒#椰棗汁#蝙蝠#人傳人#致命率#傳播途徑#世界衛生組織#尼帕病毒感染徵狀
Add a comment ...Add a comment ...
名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生
更多健康解「迷」文章
名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處