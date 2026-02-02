名人保養｜45歲黎諾懿被捕獲，網民批顏值暴跌似老很多

現年45歲黎諾懿自2014年與前港姐李潔瑩結婚後，由於女方被指家底豐厚，被封為「五億駙馬」，兩人育有2子，一家四口生活幸福。不過，黎諾懿近日於食店被網民偶遇，竟被批顏值暴跌，較以往靚仔小生形象大相徑庭。

近日有網民在社交平台分享有關相片，指於普通食肆偶遇黎諾懿，而他的對面則坐著一名背對鏡頭，疑似太太的長髮女子。相中，黎諾懿打扮極度隨便，僅穿白色底衫外加黑色羽絨背心，與過往鏡頭前靚仔小生形象相反，當日的黎諾懿除了頭髮扁塌，臉上的明顯鬚根，更令他顯得蒼老不少。

照片曝光後，不少網民直言「認唔到」，紛留言「在死亡燈光再加頭頂角度，感覺好老」、「好像老了很多，還是因為無化妝？」

黎諾懿近年事業瓣數多多，除了幕前演出，還身兼監製，拍綜藝、飲食節目，做KOL，早前更與老拍檔李佳芯赴馬來西亞拍攝劇集《義和》。

黎諾懿與太太婚後先後誕下大仔「小春雞」黎峰睿和細仔「小冬牛」黎奕辰。據知黎諾懿現與家人租住的複式單位連天台，位於何文田，該屋苑同款複式單位面積由2000呎起跳，市值最少過億；身為5億駙馬的黎諾懿亦腳踏實地，近年除了演戲外，還身兼監製拍綜藝和飲食節目，又做慈善推出賀年糕點等，吸金力絕不弱。