立春養生｜調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療
養生Tips
廿四節氣
湯水食療

立春養生｜調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　斗柄回寅，春氣始生。立春為二十四節氣之首，《月令七十二候集解》云：「立，建始也……春氣始而建立也。」此時東風解凍，天地之氣由冬藏轉為春生，人體氣血亦隨之由內斂轉向舒展。中醫養生首重「法於陰陽，和於術數」，立春養生之要，在於順應春令「生發」之性，助陽氣舒展，調肝氣條達，為一整年的健康奠定根基。

 

立春養生重視肝氣調達

 

　　《黃帝內經·素問》有言：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」春五行屬木，與人體肝臟相應。肝主疏泄，性喜條達而惡抑鬱，猶如樹木之枝幹，貴在舒展暢通。立春時節，陽氣初升，肝氣亦隨之升發。若調攝不當，易致肝氣鬱結，出現情緒低落、脅肋脹痛；或肝陽上亢，引發頭暈目眩、煩躁易怒。故立春養生，首在「養肝」。此「養」非單純進補，而在於「疏」與「柔」，使其氣機通暢，功能和諧。

 

飲食增甘少酸以養脾

 

　　藥王孫思邈在《千金食治》中主張：「春七十二日，省酸增甘，以養脾氣。」春季肝氣旺，肝木易克脾土。酸味入肝，有收斂之效，過食則不利陽氣生發、肝氣疏泄；而甘味入脾，能補益脾氣，緩和肝木之過克。故飲食宜適量減少山楂、烏梅等酸澀之品，增加山藥、大棗等甘味食材以養脾。同時，順應春陽初生之勢，可適度攝取辛溫發散之物，如韭菜、葱、香菜、豆豉等，有助宣通陽氣，煥發精神。然需注意「適度」，以防過於辛散。此外，綠豆芽、菠菜等當令新生嫩芽綠葉菜，富有生機，正合時宜。總體飲食宜清淡，慎食油膩、生冷，以免阻礙陽氣升發，損傷脾胃。

 

起居運動和緩以助陽生

 

　　《內經》指導春季起居應「夜臥早起，廣步於庭」。此時可較冬季稍晚入睡，但不宜過子時（晚11點）；清晨日出後即當起床，順應陽氣升發。活動身體，使形體舒展，意志生發。在「倒春寒」常見的立春時節，衣著尤需講究，不可頓時不穿棉衣厚衣。此即廣為流傳的「春捂」之道，特別是對頸背、腰腹、足踝等陽經循行或要穴聚集之處，保暖尤為重要，以防風寒之邪乘虛襲入，損傷初生之陽氣。另外，頭為諸陽之匯，此時要順勢而動，衣著寛鬆，並保持頭部放鬆，不宜戴過緊的帽子，頭髮也不應紥得太緊。

 

　　春季運動，不宜大汗淋漓，以免耗損初生之陽氣與津液。當以舒展筋骨、流通氣血為目標。傳統導引術如八段錦、太極拳，動作和緩，呼吸深長，最能疏通經絡，助肝氣升發。簡單者，可於晨起後伸伸懶腰、多做擴胸運動。

 

立春疏肝、健脾食療

 

立春養生 │ 立春宜養肝氣為整年打好健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療

 

玫瑰陳皮茶

材料：玫瑰花6克，茯苓10克，南棗4粒，陳皮1角。

製法：全部材料洗淨，加水四碗先入煲，以大火煲滾後轉文火煎二十分鐘即可。

功效：疏肝理氣，健脾袪濕。

 

立春養生 │ 立春宜養肝氣為整年打好健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療

 

黃茋紅棗補氣茶

材料：黃茋9克，白朮9克，玉竹9克，紅棗3粒。

製法：全部材料洗淨，加水四碗先入煲，以大火煲滾後轉文火煎二十分鐘即可。

功效：補氣養血。

 

中醫#立春#節氣#二十四節氣#養生#調肝#養脾#運動#茶療#食療#玫瑰陳皮茶#黃茋紅棗補氣茶#疏肝
中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係
中醫八字醫療案例分享｜拆解女命陰虛體質與反覆感冒的關係
