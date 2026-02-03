選擇軟餐四大貼士：30秒測出合格質感，研究指預先包裝軟餐有助減輕照顧壓力

近年軟餐在香港愈見普及，不少餐廳和小店紛紛推出琳琅滿目的菜式，從鹹魚肉餅、咕嚕肉到南乳蓮藕豬肉等，味道懷舊又熟悉，讓老友記即使吞嚥困難，也能與家人同桌共膳。不過，照顧者在選擇時卻常感疑問：軟餐是否合乎標準？有否足夠營養？翻熱後還能否維持原本質感？ 這三大問題，往往成為他們的困擾。

筆者曾看過言語治療師鄧浩樺（Ken）示範軟餐簡單測試，讓照顧者有「一技旁身」。軟餐泛指符合「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」第四級的照護食產品，呈糊狀質感。不需咀嚼，用舌頭輕推即可吞下，同時不會像傳統糊仔般太過黏稠，以免嗆咳。



除了軟餐，照護食亦包羅其他不同質感，且適合不同程度咀嚼能力者的食物。

若長者咀嚼能力較弱，進食前後出現咳嗽、氣喘、清喉嚨或有痰聲，有機會是吞嚥困難的症狀。(圖：Vlada Karpovich@Pexels)

匙羹和叉子 兩招檢查軟餐

只見Ken手持一對匙羹和叉，輕鬆兩招，易學易明：

第一招是測試黏度。 先用匙羹取用軟餐，再把匙羹傾側，若能順利滑下，不黏匙羹，即為合格。若緊黏不掉，代表太黏，長者容易卡喉。

第二招是測試質感。 用叉按壓軟餐，若食物留下清晰凹痕，不會彈回，代表質感軟硬適中。若像啫喱般回彈，則稍嫌過硬，未必適合吞嚥困難人士。

這兩個簡單測試，讓照顧者可安心分辨，即使在家製作軟餐，也能掌握安全準則。

不過，照顧者很忙碌，要每天自製軟餐確實不易。因此市面上愈來愈多預先包裝的照護食軟餐，口味多樣，可於食肆或家中加熱食用。此舉方便了家庭與院舍，也讓長者能夠選擇更多菜式。

選擇軟餐時，先用匙羹取用軟餐，再把匙羹傾側，若能如圖中顯示般順利滑下，即合乎標準。圖內軟餐為「快活回味軟餐」。(圖：社聯)

翻熱與營養 兩大魔鬼細節

便利之餘，仍要注意翻熱與營養，這亦是老友記與照顧者關心的細節。港大吞嚥研究所所長陳文琪教授提醒，微波加熱雖快速，但容易令水分蒸發，令軟餐變乾變硬，老友記較難進食。她建議以蒸熱方式加熱，去保持濕潤與原味，質感更貼近初製狀態。

此外，優質軟餐應該具有充足營養。她說，製作時可用高湯代替清水攪拌，並加入專用的營養粉，讓長者「每一口都有營養」。如果是預先包裝軟餐，可留意製作商採用的原材料，以及會否加入蛋白粉等營養素。

翻熱軟餐時，蒸熱較能保持原有質感。（圖：Mikhail Nilov@Pexels)

港大吞嚥研究所所長陳文琪教授提醒，需留意軟餐的營養成份。

預先包裝軟餐 研究分析利弊

既然預先包裝的軟餐已成為趨勢，它究竟能否真正改善照顧者與長者的生活？港大吞嚥研究所與社聯，以及最早在快餐業引入軟餐的大快活合作，進行「照護食．啖啖快活食」研究，並獲香港交易所慈善基金撥款支持。

這項研究邀請來自四間安老院舍共49名長者參與，他們連續四星期，每天其中一餐進食「快活回味軟餐」。結果顯示，長者平均用餐時間由16.5分鐘減至12分鐘，反映軟餐質地適中，有助吞嚥。能吃完整份軟餐的人數，由30人增至40人，顯示老友記對軟餐的接受度提升。四星期後，長者平均體重維持穩定，意味營養攝取充足。

研究報告指出，預先包裝軟餐在質地與味道上能提高長者食慾，同時減輕照顧者備餐壓力。研究團隊又建議，業界可考慮增加餐膳口味選擇及份量，以維持吞嚥困難者的長期食用興趣。同時在確保營養價值和品質的前提下，產品定價應配合使用者的實際購買能力。

港交所企業責任及慈善基金主管劉伯浩，手持「照護食．啖啖快活食」研究報告。港交所慈善基金撥款支持港大吞嚥研究所開發研究，社聯及大快活為合作夥伴，評估預先包裝的照護食軟餐，對減輕照顧者負擔的成效。

推動業界框架 確保軟餐安全與質素

隨著市場擴大，產品質素參差。為協助業界提高水準，研究團隊制訂《預先包裝照護食生產者需知》，列出17項步驟和指引，從食材選擇到包裝標示，皆有具體建議。

生產需知有三項建議重點，與普羅大眾特別切身。第一是設計軟餐款式時，保持熟悉風味，讓長者食得開心。第二是確保營養均衡，餐單應符合食物金字塔原則，兼顧蛋白質與微量營養素。

第三是清楚標示加熱方式，例如建議以蒸或微波加熱至攝氏60度以上，並列明時間與火力，避免過熱令質感改變。

看罷研究報告，深感軟餐已成為銀髮經濟的重要商機，如果能夠提升公眾對軟餐標準的認知，並推動業界遵循《預先包裝照護食生產者需知》列出的基本準則，確保製作水平和消費者權益，就可以提升整體預製軟餐品質，製作過程更加專業化，建立顧客信任，讓老友記吃得有尊嚴又安心。

社聯與港大吞嚥研究所及大快活，於2026年1月底，聯合發表研究計劃結果，為飲食業界開展照護食產品提供專業參考。(圖：社聯)

吃得順暢，是不少長者的心願。(圖：Andrea Piacquadio@Pexels)