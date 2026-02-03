歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
Art & Living

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東...
印度疫情|尼帕病毒死亡率達75，專家警告遊東南亞勿吃喝3類食...
醫學通識 健康解「迷」

印度疫情|尼帕病毒死亡率達75，專家警告遊東南亞勿吃喝3類食...
health
周潤發養生秘訣｜70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm
健康Tips
運動

周潤發養生秘訣｜70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm

健康解「迷」
健康解「迷」

　　70歲周潤發（發哥）四戰渣打馬拉松，繼去年跑半馬破自己紀錄後，今年帶領一班老朋友參加10公里賽事，當中包括鮑起靜，鄭則仕等人。周潤發一直以來經常被「跑友」野生捕獲，亦不時與其他藝人朋友組團一起跑山，他的養生之道除了自律外，心態和飲食同樣功不可沒。

 

發哥養生｜1. 運動習慣：愛行山慢跑練氣

 

　　70歲發哥愛跑步，甚至想過考教練牌教人行山，可見他對跑步和運動的熱愛。發哥曾透露，2014年拍攝電影《大鬧天宮》時受到熱愛運動的郭富城啟發，開始積極健身。別看他現在身材標準，他身高182厘米，體重曾達至80公斤以上。開始運動後，他在10個月內狂減13公斤，至今一直保持身材毫無走樣。

 

周潤發養生｜70歲周潤發5大養生術　靠1招回春兼生高2cm　多年舊患都醫好

周潤發愛帶領其他藝人朋友一同跑步。（網上圖片）


周潤發養生｜70歲周潤發5大養生術　靠1招回春兼生高2cm　多年舊患都醫好

周潤發與三哥苗僑偉行山。（網上圖片）

 

 

　　行山是發哥最愛的活動之一，他常在大帽山出沒，被粉絲野生捕獲亦大方合照，一度引起不少行山友跟隨他的足跡，希望能夠碰上一面。他幾乎每日上午8點左右開始，進行約兩小時的登山鍛鍊。他認為登山不使用手杖能更好地訓練平衡感和大腦靈活性。除了爬山，跑步更是他風雨不改的堅持。他每天都會跑5公里，這個習慣已經持續了大約8年，他的跑步方式強調「唔好跑快，最緊要慢」，不追求速度，跑步時應保持膝蓋微曲、手部小幅度擺動，且全程僅以鼻子呼吸。

 

周潤發養生｜70歲周潤發5大養生術　靠1招回春兼生高2cm　多年舊患都醫好

周潤發養生｜70歲周潤發5大養生術　靠1招回春兼生高2cm　多年舊患都醫好

周潤發養生｜70歲周潤發5大養生術　靠1招回春兼生高2cm　多年舊患都醫好

 

 

發哥養生｜2. 飲食控制：因糖尿病而生的極致自律

 

　　周潤發曾公開自己患有糖尿病，平日飲食「一日一餐」，通常只在早上進食包含半碗飯在內的正餐，午餐和晚餐則以魚類和蔬菜為主。為穩定血糖，他嚴格控制攝取澱粉，並戒甜食、戒高鹽食物（如炸雞、加工肉類）、戒酒、戒含糖飲料。偶爾，發哥亦會被見到購買蛋撻或「兩餸飯」放縱一下，只要提高當日的運動量，就足夠消耗熱量。

 

發哥養生｜3. 改善寒背治癒舊患：慢跑後「增高」2cm

 

　　長年堅持跑步是發哥「回春」的秘訣，他早年因拍動作片留下傷患，導致腰部無法挺直，患上了「駱駝病」。後來開始跑步後，收腹挺胸的跑姿意外地幫助他放鬆腰背，拉直了他原本彎曲的脊椎。他曾笑言，這個習慣讓他長高了2厘米。

 

發哥養生｜4. 按摩促進全身循環：從腳底按摩到拉筋太極

 

　　他對腳底按摩亦有所研究，曾獲足部反射健康法創始人吳若石的親自指導，其技術連好友盧海鵬都大為讚賞。這種按摩旨在通過刺激足部特定反射區，促進血液循環和調節內分泌，與一般針對痠痛的按摩不同。結合早睡早起、每日早晨行山2小時的規律作息，發哥將養生術完全融入日常生活。

 

發哥養生｜5. 心境與生活：無明星架子極簡生活

 

　　周潤發生活極度簡樸，常搭乘地鐵、巴士，毫無大明星架子，顯得格外親民。他更早已宣布計劃裸捐全部約56億港幣財產，認為「錢不是我的，我只是暫時保管它」。

