袁惟仁病逝｜57歲知名音樂人長期臥床7年，意外後變成植物人　

曾創作經典金曲如《執迷不悔》、《夢一場》，著名音樂才子袁惟仁驚傳離世，終年57歲。消息一出，不少圈中人均深表惋惜。袁惟仁自2018年7月於上海休養時意外跌倒後，有傳需一直長期臥床，狀態如植物人。而去年11月，台灣有傳媒亦曾曝光他深夜入院的畫面，當時他躺在擔架上，全身插滿喉管，神智亦看似十分呆滯。

台灣資深音樂人陳子鴻今在Facebook轉發由袁惟仁姊姊(袁藹珍)撰寫的訃文：

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶着你們的溫暖離開的。

袁惟仁生前是一名知名音樂人，曾為不少圈中組合及歌手寫歌，《征服》、《旋木》、《夢醒了》、《離開我》、《夢一場》、《執迷不悔》亦是出自他的手筆。過去，除了是專輯製作人，他亦曾擔任《超級星光大道》的評審，袁惟仁之後將事業重心轉往大陸發展，不過卻在事業拼搏期間，因病而消失於大眾眼前。袁惟仁生前人緣甚廣，為了支援他龐大的醫療和照護費用，圈中好友去年曾發起眾籌，好友游鴻明、巫啟賢、十一郎、陳子鴻、莫凡等人亦有出手幫忙。

早前深夜入院畫面曝光

台灣傳媒早前曾曝光袁惟仁最新送院畫面，可見袁惟仁當時需要插着喉管，而且身材比以前暴瘦了不少，躺在擔架上的他，神智亦看似十分呆滯。

據台灣傳媒報道，袁惟仁早年從上海回台灣後，長期臥床的他便由姐姐一手照顧，期間他曾陸陸續續進出醫院多次。而近日院原因，則是因發燒及排尿異常等狀況所致。他的好友紀寶如向傳媒透露指袁惟仁因為肺部發炎入院，目前狀況已獲得控制，並請外界不要過度擔心。

對前夫的情況，袁惟仁前妻亦曾發文回應表示對前夫的情況並不知情，並呼籲外界不要再向她及孩子詢問相關問題。

目前人生中最重要的只有「三個人」——自己與兩個孩子金先生和蛋蛋。.......拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子…。

袁惟仁女兒袁融迎來20歲生日。（IG）







同場加映：外遇13年拋妻棄女 意外病倒後小三全跑光

袁惟仁於2002年與台灣女星陸元琪結婚，婚後育有一子一女。然而隨着袁惟仁憑藉選秀節目《超級星光大道》評審身份在中國走紅，他便開始在婚姻期間出軌，甚至在北京包養情婦。陸元琪曾在節目中透露，生下第二胎僅三個月時，就接到一名女子來電「要人」，對方甚至勸她退出這段婚姻。她默默忍受袁惟仁外遇長達13年，直到2016年離婚才結束這段關係。

2018年袁惟仁在上海因腦溢血病倒，當時發現他病況的正是其女友。其後他返台接受重大手術，術後幾乎無法站立，需長期臥床休養。此時過往與袁惟仁交往的女友紛紛離去，僅剩前妻陸元琪仍關心他。返回台東老家養病的袁惟仁，主要由其二姐負責照顧。

音樂才子袁惟仁因腦溢血變成植物人。（FB）

袁惟仁和陸元琪在2002年結婚，並在2016年時協議離婚。（網上圖片）

曾為王菲寫歌。

曾創作《夢一場》、《執迷不悔》。

曾捧紅王菲那英

袁惟仁是知名歌手、作詞人、作曲人。1991年，袁惟仁發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲演唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。他亦曾為天后那英寫下《征服》、《夢一場》等華語經典情歌，更有為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手製作專輯。

同場加映：從4大症狀判斷腦中風



本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風4個特徵

1. 半邊臉無法郁動

2. 視野變窄

3. 一邊手腳無知覺

4. 說話有困難





臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

中風120口訣

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」柦個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言