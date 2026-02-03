胃癌警示｜13歲少女末期胃癌，腹腔腫瘤遍佈揭父親習慣成致病元兇

吸煙害己亦害人。內地一名年僅13歲的少女因為長期吸食爸爸的二手煙，導致罹患胃癌晚期，整個腹腔都長滿腫瘤難以用手術形式切除，最終無藥可救。

綜合陸媒報道，河南省腫瘤醫院消化科接收一名年僅13歲的女病人，當醫生打開她的腹腔準備進行手術時，驚見腹腔內長滿大小不一的腫瘤，密密麻麻的，而癌細胞已出現全身性多發轉移，確診為胃癌晚期。

主刀醫生指，少女的腹腔裏「像撒了豆子一樣，全是腫瘤，這種情況沒有任何治癒機會。」醫生認為少女的情況無法開刀清除所有腫瘤，只能選擇將腹腔縫合，放棄手術。

二手煙｜二手煙的隱形威脅 不僅是肺癌

經過醫生問診，發現女孩的父親有長期吸煙的習慣，且在家中從不避忌，換言之，少女從出生起一直吸入二手煙成長，至今已經13年。河南省腫瘤醫院消化內科副主任醫生王健指出，長期暴露於二手煙是女孩患癌的主要因素。他強調，二手煙與直接吸煙對健康的危害無異，只要長期吸入，對全身各器官都可能造成傷害，並非僅限於呼吸道。

二手煙｜吸煙如何從肺部傷及胃部

許多人疑惑，為何主要影響呼吸系統的二手煙會導致胃癌？醫生指出，關鍵在於煙草中的有害物質被吸入後，會進入血液循環系統，遍及全身。煙草燃燒後會產生上百種有害物質，其中包含至少69種已知的致癌物。這些物質不僅會刺激呼吸道，同樣會刺激消化道黏膜，包括胃黏膜。

對於發育中的兒童，其胃黏膜更為脆弱。長期反覆受到這些化學物質的刺激與損傷，胃黏膜細胞可能在不斷的「損傷-修復」過程中發生惡性病變，最終逐步發展成胃癌。

二手煙｜兒童更高危

兒童與青少年對環境中有害物質的耐受度遠低於成人，是二手煙影響下最脆弱的群體。他們的呼吸頻率較高，單位體重吸入的空氣量更大，因此在相同環境下會吸入更多有害物質。而且兒童的免疫系統及各器官尚處於發育階段，解毒與修復能力較差，對有毒物質也更為敏感。

長期暴露於二手煙的兒童，除了會增加患上多種癌症的風險，還可能導致或加劇哮喘、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病，影響肺部發育，甚至損害認知能力與學習能力。

吸煙禍害｜一手煙 VS 二手煙 VS 三手煙

許多人以為只要「不在孩子面前吸煙就沒事」，或覺得「開窗通風後就安全了」。事實上，香煙點燃過程中所產生的煙霧（二手煙），毒性往往比吸煙者呼出的主流煙霧更高。點燃後會釋出有害物質與微小顆粒，會附著在家具、窗簾、牆壁甚至灰塵上，形成所謂的「三手煙」。這些殘留物可以持續存在數小時、數天甚至數月，隨着人們走動被重新揚起，被人體吸入，成為隱形的健康殺手。故此，僅開窗通風或到空曠地方吸煙，如露台，並不能完全消除二手煙對家人的危害。

吸煙禍害｜吸煙9大禍害

1.氣促、咳嗽、多痰

2.皮膚粗糙染黃，現皺紋失彈性

3.牙齒染黃，口臭

4.肺癌、口腔及咽癌、喉癌、食道癌、胃癌、肝癌等

5.心腦血管獄病

冠心病、中風、動脈粥樣硬化等

6.眼疾

失明、白內障、黃斑病變等

7.呼吸疾病

肺炎、慢性阻塞性肺病、哮喘等

8.懷孕相關疾病

異位妊娠、胎兒生長受限、早產、流產等

9.其他疾病

陽萎、不育、骨質疏鬆、牙周病等

資料來源：衞生署控煙辦

吸煙禍害｜二手煙禍害

根據本港控煙辦資料，二手煙是指由吸煙者吸煙時呼出的主流煙，及由煙草產品燃燒時釋放出的支流煙結合而成的一種混合煙草煙霧。研究顯示，二手煙跟一手煙一樣，能導致多種致命疾病如癌症等；兩者皆含有7,000多種化學物質，當中最少有69種。

⼆⼿煙對⾝體的短期影響包括引起眼部不適，喉嚨痛或咳嗽等徵狀。然⽽長期來說，多項研究顯⽰⼆⼿煙可以導致或與以下各種疾病有關 ︰

二手煙4大禍害

癌症例如肺癌、鼻竇癌、乳癌（未到達更年期的年輕女性）

循環系統疾病例如心臟病及中風

呼吸系統疾病例如哮喘、中耳炎、下呼吸道感染、呼吸道刺激

懷孕及貽扈發育問題例如流產、出生體重不足、嬰兒猝死綜合症

資料來源：衞生署控煙辦

二手煙｜形成三手煙

三手煙則是泛指吸煙後殘留在衣服、牆壁、家具，甚至是頭髮和皮膚等煙草殘餘化學物質。三手煙內含有大量的有毒物質，包括用於化學武器用途的氫氰酸、打火機油中的丁烷、油漆稀釋劑中甲苯，此外還有砷、鉛、一氧化碳、甚至是高放射性物質釙-210。尼古丁是這些有毒物質的一種，一旦與各種表面接觸，就會與那些存在於室內常見的污染物亞硝酸產生化學作用，成為煙草特有的致癌物質亞硝胺。