柏金遜症風險｜確診前10年現4大先兆，睡眠異常行為患病率高130倍

近期，《華盛頓郵報》一篇題為《柏金遜症診斷前數十年可能出現的四種症狀》的科學報道，引發醫學界與公眾對神經退化性疾病早期跡象的關注。有專家指出，患柏金遜症前10年已經有先兆，而其中一個症狀更與睡眠有關，增加130倍患病風險。

柏金遜症｜4大先兆早於10年前出現

據《華盛頓郵報》報道，醫學界早已有研究指出，在柏金遜症出現明顯症狀前數十年前就已有先兆。一項更早的回顧性研究顯示，多數柏金遜症的臨床診斷主要依賴於動作遲緩、僵硬、靜止性震顫等核心症狀。然而，當出現上述症狀時，患者腦幹黑質區域的多巴胺神經元往往已受損了50%至70%，病情已經進入較後期的階段。

有研究指出，在確診柏金遜症前10年左右，一般患者已經出現一些容易被忽略的症狀，例如喪失嗅覺、夢遊、慢性便秘和低血壓。

柏金遜症4大早期症狀｜1. 喪失嗅覺：最常見的早期訊號

嗅覺減退或喪失是柏金遜症最常見的非運動症狀之一，超過90%的患者會受影響。這症狀通常隨着時間推移逐漸出現，常在明顯症狀出現前數年，甚至數十年前就開始。有臨床研究指出，病變可能始於嗅球等非多巴胺結構。目前，研究人員仍在深入研究柏金遜症與嗅覺之間的具體關係。

柏金遜症4大早期症狀｜2. 睡眠障礙：夢遊

快速眼動睡眠行為障礙（RBD，俗稱夢遊）是一種患者在睡夢中將夢境內容付諸行為的慢性疾病，可能表現為從床上坐起、單方面對話甚至拳打腳踢。有研究顯示，夢遊可以是柏金遜症最早期的症狀之一。對於50歲及以上患有RBD的人群，其未來患上柏金遜症的風險，比起沒有夢遊的人是增加130倍。

柏金遜症4大早期症狀｜3. 慢性便秘和 4. 體位性低血壓（站起時頭暈）

慢性便秘和體位性低血壓（站起時頭暈）同是柏金遜症早期的自主神經功能障礙的症狀之一。約三分之二的柏金遜症患者受慢性便秘困擾；而體位性低血壓雖然常見，但若持續出現，同樣被視為早期病發前的症狀。

最新研究進一步證實，早期自主神經功能障礙會增加患上輕度認知障礙的風險。一項針對382名前驅期患者的研究發現，有早期自主神經功能障礙的患者在48個月時認知障礙發生率高達43.86%，遠高於無障礙組的9.67%。

柏金遜症｜醫生揭3大早期徵兆：不只手震

神經內科醫生陳琮華在Facebook專頁「博田國際醫院」表示，該名50歲女患者近期喝咖啡時，發現自己聞不到咖啡香味，驚覺有異而求診。她除了出現嗅覺喪失外，還伴有發夢時出現異常的狀況，檢查後確認為是柏金遜症的早期徵兆。

陳琮華提到，很多人以為柏金遜症只會出現「手抖、動作慢」，但研究指出，此病還可能表現出嗅覺異常、睡眠行為異常、長期便秘等症狀，這些問題甚至可能比手抖更早出現，卻常被忽略。他提醒，若察覺有異狀，應盡早接受檢查及治療，不僅能延緩病情進展，也可大幅改善生活品質。

同場加映｜拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部分患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1.震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2.動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3.關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4.其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衞生署長者健康服務

現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

柏金遜症4種治療方法

藥物治療

有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響。

物理治療

由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供刖肉關節、姿勢及步姿的鍛鍊。

職業治療

由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

心理輔導

在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

資料來源：神經內科醫生陳琮華