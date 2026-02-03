歡迎回來

人工受孕爭議｜美國白人夫婦誕黑人女兒驗，DNA揭無血緣關係控告診所植錯胚胎
健康Tips
醫生解說

人工受孕爭議｜美國白人夫婦誕黑人女兒驗，DNA揭無血緣關係控告診所植錯胚胎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　離譜！美國佛羅里達州白人夫婦米爾斯（Steven Mills）與斯科爾（Tiffany Score）在一間生育診所冷凍胚胎5年，去年12月迎接愛女出生，沒想到竟生下黑人女兒。經DNA比對，女兒與夫婦二人毫無血緣關係。米爾斯與斯科爾為此控告涉事生育中心植入錯誤的胚胎，要求賠償。

 

誕「黑皮膚」女兒 DNA檢測確認無血緣關係

 

　　綜合外媒報道，米爾斯和斯科爾在經歷長年的不孕症治療後，於去年12月迎來女兒的誕生。但新生女兒的膚色與父母截然不同，看起來種族上不是白種人。他們隨後委託進行的DNA檢測證實，女嬰與他們兩人均無血緣關係。夫婦為此指控為他們進行體外人工受孕（IVF）的「奧蘭多生育中心」（Fertility Center of Orlando）犯了嚴重錯誤，將屬於他人的胚胎植入了蒂芙尼的子宮；同時擔憂屬於他們的胚胎可能已被別人使用。

 

人工受孕︱美國白人夫婦誕黑人女兒驗DNA揭無血緣關係　怒告生育診所植入錯誤胚胎

人工受孕︱美國白人夫婦誕黑人女兒驗DNA揭無血緣關係　怒告生育診所植入錯誤胚胎

新生女兒的膚色與父母截然不同

 

人工受孕︱美國白人夫婦誕黑人女兒驗DNA揭無血緣關係　怒告生育診所植入錯誤胚胎

生育中心廣告

 

控告生育中心嚴重疏忽 迫尋找女嬰親生父母

 

　　根據訴狀，米爾斯夫婦在發現孩子膚色異常後，多次要求診所尋找女嬰的親生父母，並提供正確的胚胎下落。然而，診所方面未能提供明確答案。由於溝通未果，米爾斯夫婦決定採取法律途徑，對奧蘭多生育中心提出訴訟，控告其嚴重疏忽、違反合同及精神傷害。另提出一項集體訴訟性質條款，要求診所支付過去5年內所有在該診所透過胚胎移植出生孩童的基因檢測費用，以期發現是否還存在其他未知的錯誤案例。

 

　　而在提起訴訟的同時，米爾斯夫婦已對親手接生並撫養數月的女嬰產生深厚感情，表示願意繼續擔負起養育她的責任。但強調，從法律或道德層面來說，讓孩子有機會回到其親生父母身邊，才是最正確的選擇。他們希望透過法律程序，逼使診所盡全力尋找女嬰的親生父母，為其作業疏失負起全部責任。

 

　　面對指控，奧蘭多生育中心的代表律師布萊恩·皮爾斯（Brian Pierce）回應稱，診所理解此事對家庭造成的巨大痛苦，並正努力與米爾斯夫婦尋求和解。律師也指出，若要大規模比對其他患者與新生兒的DNA以釐清真相，必須獲得其他客戶的同意，這在程序與隱私上相當複雜。目前，此案仍在法律程序中。

 

同場加映：人工受孕門檻高？

 

　　生殖醫學科專科醫生麥思敏醫生解釋指，女性進行人工受孕門檻條件不高且無太大限制，不過基於卵子質素及儲備考慮，當然愈年輕愈好，不過其實只要卵巢儲備充足、丈夫精子儲備充足，皆可進行人工受孕，其中男方出現嚴重問題，或者女方有以下4類生育問題，皆可進行人工受孕：

 

4類女性可考慮人工受孕

1. 輸卵管堵塞

2. 中度至嚴重子宮內膜異位症

3. 嘗試過其他受孕方法失敗

4. 約35歲以上高齡且無特別原因解釋無法生育

 

同場加映：人工受孕療程

 

　　不少人都會關心人工受孕成功率，雖然大家都希望可以一次成功，惟療程效果始終因人而異，人工受孕成功率一般約為4至5成，每個人反應各異，例如女性年齡、卵巢儲備各有不同，因此難以評估成功率。

 

人工受孕療程過程

　　人工授孕療程需時

療程期限：約2星期

整個過程：大約需時一個月

1. 打排卵針刺激卵巢

2. 以超聲波監察卵胞成長程度

3. 卵胞成熟後再施打破卵針

4. 36小時後便會取出卵子

5. 進行人工受精培養

6. 監察胚胎成長狀況

7. 待到合適之時便會放回母體

8. 等待約2至3星期後便可進行驗孕

 

　　不過就一般數字而言，假如卵巢儲備值理想、女性年紀較輕，放胎約2至3次左右，應該便可以成功。假如符合上述條件，經多次人工受孕後仍無法成功受孕者，這類夫婦可能需要進行額外檢查、評估狀況，檢視有沒有特別原因需要再進行檢查及治療，以增加成功率。

 

Tags:#不孕#人工受孕#冷凍胚胎#生育#DIY檢測#血緣關係#診所
