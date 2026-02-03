今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！

有時候，簡單煮久了（大概是因為下班太累了，不買外帶，簡單煮是一個很好的選項），總會想做一些精緻一點的、複雜一點的。不是說要挑戰自己的煮食技巧，只是說做得細一點的話，花的時間會長一點，足以讓自己的腦袋可以暫時進入一個不一樣的空間，讓身心可以脫離繁忙的生活，放鬆一下。

做精緻一點的菜式，步驟繁複一點，挑戰的不是煮食技巧，而是專注度。能不能在放下生活枷鎖的情況下，投入自我，好好地專心一致做一份想要的菜？享受的，不一定是出來的效果——美觀不美觀、好吃不好吃，未必那麼單純；更多的反而是，過程中那種自我專注與投入，以及對自己心力的佩服吧。

確實如此，偶然地抽離一下、放空一下，人生反而會活得恬然一點，自在一點。這樣，又何樂而不為呢？

蘑菇香拌夏南瓜片（2人份）

時間：30分鐘

材料：

夏南瓜（櫛瓜） 1個／番茄 1個／洋葱 1／4 個／蘑菇 5粒（顆）／芫荽（香菜）1束（把）

調味：

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

步驟：

1. 清洗夏南瓜（櫛瓜），切去頭尾，行切成片（如圖），約四片就好。

2. 剩下來的，切碎（切成米，如圖）。

3. 清洗芫荽（香菜），切去根部，切碎（如圖）。

4. 剝走番茄的蒂，沖洗後，切成小塊

5. 剝走洋葱的表層皮，洗清後，切去頭尾，再切碎。

6. 將步驟1放平底易潔鑊（不沾鍋）裏，下一點鹽巴，以中火煎至金黃色（如圖），放旁待用。

7. 將蘑菇切成片。以中火煎至金黃色。待用。

8. 以中火煮沸1湯匙食油，放入步驟3-5，炒一炒。放入調味料，和半茶杯的清水，煮成醬汁（如圖）。

9. 舀2湯匙的步驟8，在碟（盤子）上，上再鋪上步驟6和7，便完成。

筆記：

1. 夏南瓜（櫛瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

2. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。