歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量...
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量...
易經看世界

【易經看世界】從九宮飛星看2026年凶星方位：如何化煞？哪方位不宜動土？

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣...
玩樂旅遊 購物兵團

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！
食得有營

今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　有時候，簡單煮久了（大概是因為下班太累了，不買外帶，簡單煮是一個很好的選項），總會想做一些精緻一點的、複雜一點的。不是說要挑戰自己的煮食技巧，只是說做得細一點的話，花的時間會長一點，足以讓自己的腦袋可以暫時進入一個不一樣的空間，讓身心可以脫離繁忙的生活，放鬆一下。

 

　　做精緻一點的菜式，步驟繁複一點，挑戰的不是煮食技巧，而是專注度。能不能在放下生活枷鎖的情況下，投入自我，好好地專心一致做一份想要的菜？享受的，不一定是出來的效果——美觀不美觀、好吃不好吃，未必那麼單純；更多的反而是，過程中那種自我專注與投入，以及對自己心力的佩服吧。

 

　　確實如此，偶然地抽離一下、放空一下，人生反而會活得恬然一點，自在一點。這樣，又何樂而不為呢？

 

蘑菇香拌夏南瓜片（2人份）

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

夏南瓜（櫛瓜） 1個／番茄 1個／洋葱 1／4 個／蘑菇 5粒（顆）／芫荽（香菜）1束（把）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙 

 

工具：

 

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

 

步驟：

 

　　1.    清洗夏南瓜（櫛瓜），切去頭尾，行切成片（如圖），約四片就好。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　2.    剩下來的，切碎（切成米，如圖）。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　3.    清洗芫荽（香菜），切去根部，切碎（如圖）。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　4.    剝走番茄的蒂，沖洗後，切成小塊

 

　　5.    剝走洋葱的表層皮，洗清後，切去頭尾，再切碎。

 

　　6.    將步驟1放平底易潔鑊（不沾鍋）裏，下一點鹽巴，以中火煎至金黃色（如圖），放旁待用。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　7.    將蘑菇切成片。以中火煎至金黃色。待用。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　8.    以中火煮沸1湯匙食油，放入步驟3-5，炒一炒。放入調味料，和半茶杯的清水，煮成醬汁（如圖）。

 

菜式做得精緻一點，可讓腦袋放鬆一下！今期素食譜推介：蘑菇香拌夏南瓜片

 

　　9.    舀2湯匙的步驟8，在碟（盤子）上，上再鋪上步驟6和7，便完成。

 

筆記：

 

1.    夏南瓜（櫛瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#素食譜#食譜#夏南瓜#櫛瓜#番茄#洋蔥#蘑菇#芫荽#放鬆
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！
更多走肉廚房文章
聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處