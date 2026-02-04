歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

抗癌飲食|西蘭花抗癌成分如何形成？
醫學通識 健康解「迷」

抗癌飲食|西蘭花抗癌成分如何形成？
Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展...
Fashion

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展...
hot talk 1點鐘

港股初步目標達陣？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
健康Tips

流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　泰國男星路易斯斯科特（Louis Scott）與妻子Noon於1月29日召開記者會，痛訴原定本月迎來他們的第一個孩子，卻不幸經歷了喪子之痛。醫生指出，懷胎九個月的Noon突發子宮破裂及腹腔大量積血，可能與她在五年前接受的子宮肌瘤切除手術有關。

 

懷胎9個月突發子宮破裂險喪命

 

　　綜合泰國媒體報道，因出演2018年泰劇《天生一對》而知名的泰國男星路易斯斯科特，與妻子Noon Ramida原定本月迎來他們的第一個孩子，預產期在1月24日。但1月10日，懷胎9個月的Noon突然感到劇烈腹痛並暈厥，送醫時血壓已極低。

 

　　Noon送醫後進行了長達3小時的緊急手術，才使她脫離險境。醫生指出，此次危及生命的子宮破裂及腹腔大量積血，可能與Noon 5年前接受的子宮肌瘤切除手術有關。Noon淚灑記者會：「我差點就沒有機會像現在這樣坐在這裏說話了。」

 

流產︱女星懷胎9個月流產 5年前手術埋隱患致子宮破裂險喪命

 

曾進行子宮肌瘤切除手術 懷孕期間需謹慎
 

　　術後，Noon在加護病房觀察了4天，並因大量輸血一度併發肺水腫。她表示，雖然這並非每位孕婦都會遇到的狀況，但她希望自己的經歷能提醒曾有類似手術史的女性，在懷孕期間需要更加謹慎。

 

流產︱女星懷胎9個月流產 5年前手術埋隱患致子宮破裂險喪命

 

      同時，她特別感謝了一直守候在側的丈夫，哽咽道：「最擔心、承受最多壓力的是路易斯，因為他必須獨自面對那些生死未卜的資訊。」

 

　　對於未來是否再次嘗試懷孕，Noon表示目前尚未決定，將以恢復身心健康為首要任務。夫婦二人也懇請媒體體諒，不要再刊登孩子的超聲波照片，希望能保護孩子最後的隱私，並獲得安靜療傷的空間。

 

流產︱女星懷胎9個月流產 5年前手術埋隱患致子宮破裂險喪命

　

 

轉載自晴報

 

Tags:#懷孕#泰國#健康#網絡熱話#健康問題#子宮切除術#子宮肌瘤#肺積水
Add a comment ...Add a comment ...
名人離世｜獨立股評家David Webb病逝終年60歲，拆解前列腺癌6大症狀
更多健康解「迷」文章
名人離世｜獨立股評家David Webb病逝終年60歲，拆解前列腺癌6大症狀
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處