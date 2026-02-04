流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死

泰國男星路易斯斯科特（Louis Scott）與妻子Noon於1月29日召開記者會，痛訴原定本月迎來他們的第一個孩子，卻不幸經歷了喪子之痛。醫生指出，懷胎九個月的Noon突發子宮破裂及腹腔大量積血，可能與她在五年前接受的子宮肌瘤切除手術有關。

懷胎9個月突發子宮破裂險喪命

綜合泰國媒體報道，因出演2018年泰劇《天生一對》而知名的泰國男星路易斯斯科特，與妻子Noon Ramida原定本月迎來他們的第一個孩子，預產期在1月24日。但1月10日，懷胎9個月的Noon突然感到劇烈腹痛並暈厥，送醫時血壓已極低。

Noon送醫後進行了長達3小時的緊急手術，才使她脫離險境。醫生指出，此次危及生命的子宮破裂及腹腔大量積血，可能與Noon 5年前接受的子宮肌瘤切除手術有關。Noon淚灑記者會：「我差點就沒有機會像現在這樣坐在這裏說話了。」

曾進行子宮肌瘤切除手術 懷孕期間需謹慎



術後，Noon在加護病房觀察了4天，並因大量輸血一度併發肺水腫。她表示，雖然這並非每位孕婦都會遇到的狀況，但她希望自己的經歷能提醒曾有類似手術史的女性，在懷孕期間需要更加謹慎。

同時，她特別感謝了一直守候在側的丈夫，哽咽道：「最擔心、承受最多壓力的是路易斯，因為他必須獨自面對那些生死未卜的資訊。」

對於未來是否再次嘗試懷孕，Noon表示目前尚未決定，將以恢復身心健康為首要任務。夫婦二人也懇請媒體體諒，不要再刊登孩子的超聲波照片，希望能保護孩子最後的隱私，並獲得安靜療傷的空間。

轉載自晴報