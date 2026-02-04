歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 31/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著
健康Tips

名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾是「晶女郎」之一、現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，突然又漸漸活躍於社交平台，繼不時於抖音分享近況，最近更進駐小紅書與粉絲互動。她在平台上公開陳年舊照，因入行前後樣貌差異顯著，令不少網民大感驚訝。

 

關秀媚公開陳年舊照與今判若兩人

 

　　息影近20年的關秀媚，近年積極復出。近日她開設小紅書帳號，分享陳年舊照，並細訴入行前後心路歷程。關秀媚表示，當她翻看舊照時感慨萬千。

 

　　她憶述，當年參選香港小姐時，面對一眾「白白淨」的傳統美人佳麗，自己卻將膚色曬到古銅色、猶如「鬼妹仔」，她笑言：「根本我去皇后廣場你捉不到我出來的」。不過她亦指自己一直很喜歡當年的健康膚色，雖然最終三甲不入，但仍獲TVB賞識簽約，順利展開演藝生涯。

明星近況丨59歲「最強江湖大嫂」舊照曝光1特徵與今判若兩人 曾因醉駕被捕隱退幕前

 

       關秀媚指，自己初入行時非常不適應，提到其出演的《城市故事》首播後，隨即於銅鑼灣用膳時被市民認出，坦言從普通舞蹈老師轉變為公眾人物，「開始真的好不適應」。她又特別感謝觀眾多年支持，並以自身經歷鼓勵時下女性：

 

　　回看當年的自己，好像那種健康的小麥膚色依然很酷。我希望跟現在的女孩子們說：「真的要大膽做自己，不用太介意其他人的目光，我們的每一面，都很美」。

 

明星近況丨59歲「最強江湖大嫂」舊照曝光1特徵與今判若兩人 曾因醉駕被捕隱退幕前

 

選港姐三甲不入 轉戰影圈
 

　　關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行，拍了幾部劇集後便轉戰影圈，入行多年，她演出逾50套電影，惟大部分是性感配角，令人深刻的角色有《黑馬王子》的「沙律」、《賊王》的「情婦」。

 

　　及至2000年初，關秀媚連續接拍多部王晶執導演的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》，分別與劉德華、張家輝數度合演情侶，更被封為「晶女郎」及「江湖最強大嫂」。

 

明星近況丨59歲「最強江湖大嫂」舊照曝光1特徵與今判若兩人 曾因醉駕被捕隱退幕前

 

因醉駕被捕隱退幕前
 

　　然而，關秀媚在事業高峰期急轉直下，她於2002年涉嫌醉駕及找男友頂罪被捕，最終因串謀妨礙司法公正罪成，判囚14日。關秀媚疑因這事令星途被毀，出獄後她曾低調復出，參演王晶電影《黑白戰場》及內地劇《暴雨梨花》，但其後仍全面息影，淡出幕前近20年。

 

明星近況丨59歲「最強江湖大嫂」舊照曝光1特徵與今判若兩人 曾因醉駕被捕隱退幕前

 

秘密結婚16年 去年自爆離婚

 

　　關秀媚與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但2024年她接受傳媒訪問時，便自揭已回復單身3年，更透露是離婚，並非分手，外界才知悉原來她已秘密結婚16年。至於離婚原因，關秀媚亦沒有透露太多詳情，只婉轉表示：

 

　　有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。」關秀媚透露現時單身沒有拍拖，也沒去想此事，一切隨緣。

 

轉載自晴報

 

Tags:#關秀媚#離婚#健康養生#健康問題#演員#香港小姐#保養
Add a comment ...Add a comment ...
廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法
更多健康解「迷」文章
廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處