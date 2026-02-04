名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著

曾是「晶女郎」之一、現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，突然又漸漸活躍於社交平台，繼不時於抖音分享近況，最近更進駐小紅書與粉絲互動。她在平台上公開陳年舊照，因入行前後樣貌差異顯著，令不少網民大感驚訝。

關秀媚公開陳年舊照與今判若兩人

息影近20年的關秀媚，近年積極復出。近日她開設小紅書帳號，分享陳年舊照，並細訴入行前後心路歷程。關秀媚表示，當她翻看舊照時感慨萬千。

她憶述，當年參選香港小姐時，面對一眾「白白淨」的傳統美人佳麗，自己卻將膚色曬到古銅色、猶如「鬼妹仔」，她笑言：「根本我去皇后廣場你捉不到我出來的」。不過她亦指自己一直很喜歡當年的健康膚色，雖然最終三甲不入，但仍獲TVB賞識簽約，順利展開演藝生涯。

關秀媚指，自己初入行時非常不適應，提到其出演的《城市故事》首播後，隨即於銅鑼灣用膳時被市民認出，坦言從普通舞蹈老師轉變為公眾人物，「開始真的好不適應」。她又特別感謝觀眾多年支持，並以自身經歷鼓勵時下女性：

回看當年的自己，好像那種健康的小麥膚色依然很酷。我希望跟現在的女孩子們說：「真的要大膽做自己，不用太介意其他人的目光，我們的每一面，都很美」。

選港姐三甲不入 轉戰影圈



關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行，拍了幾部劇集後便轉戰影圈，入行多年，她演出逾50套電影，惟大部分是性感配角，令人深刻的角色有《黑馬王子》的「沙律」、《賊王》的「情婦」。

及至2000年初，關秀媚連續接拍多部王晶執導演的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》，分別與劉德華、張家輝數度合演情侶，更被封為「晶女郎」及「江湖最強大嫂」。

因醉駕被捕隱退幕前



然而，關秀媚在事業高峰期急轉直下，她於2002年涉嫌醉駕及找男友頂罪被捕，最終因串謀妨礙司法公正罪成，判囚14日。關秀媚疑因這事令星途被毀，出獄後她曾低調復出，參演王晶電影《黑白戰場》及內地劇《暴雨梨花》，但其後仍全面息影，淡出幕前近20年。

秘密結婚16年 去年自爆離婚

關秀媚與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但2024年她接受傳媒訪問時，便自揭已回復單身3年，更透露是離婚，並非分手，外界才知悉原來她已秘密結婚16年。至於離婚原因，關秀媚亦沒有透露太多詳情，只婉轉表示：

有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。」關秀媚透露現時單身沒有拍拖，也沒去想此事，一切隨緣。

轉載自晴報