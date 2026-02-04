名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損

現年29歲、由「講波女神」轉型女歌手成功的鄭杞瑤Kylie C.，上周五晚（1月30日）突然宣布因健康問題緊急停工，專心接受治療。她表示將積極接受治療，盡快康復，不過字裏行間亦見她對病情憂心忡忡。

為長遠健康宣布停工

鄭杞瑤Kylie C.在Instagram的限時動態中以黑底白字發布長文，上周五晚宣布暫時停工：

很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。

帖文中並未詳細說明具體病況，但她強調此決定是經過醫生詳細評估後作出的艱難抉擇，一切以「長遠健康着想」為優先。據了解，Kylie C.近兩周身體突感不適，已影響到部分主持工作。宣布停工後，Kylie C.翌日（1月31日）再度更新近況，其中一張圖片清晰顯示了她在醫院留院時佩戴的病人手帶，一旁附上「thanks everyone, speedy recovery」的文字。另一張語錄截圖，似乎暗示她面對病魔心情難免低落和無助，甚至一度自責。

致憤怒：世上最痛心的，莫過於以為一切剛有好轉，轉眼卻發現自己又被打回原形，重陷困境。

由性感女神轉型歌手 擺脫花瓶之名

Kylie C.在NowTV擔任足球評述員的專業表現，成功獲封「講波女神」。她在英國修讀犯罪心理學畢業，可謂「學霸」，成績理想。近年她積極轉型歌手，不僅一口氣刪除Instagram所有照片，包括大量性感照，決心以實力擺脫「花瓶」標籤。她早前苦練歌藝推出單曲，借當年失戀經歷寫歌轉戰樂壇，甚至獲得林夕填詞加持。正當事業有起色之際，健康問題卻讓一切急轉直下。

健康早現隱憂 曾患突發性失聰



Kylie C.的健康狀況並非首次亮起紅燈。早在2024年，她就曾透露自己左耳患上突發性失聰，雖遍尋名醫仍無法根治，導致聽力永久受損。當時她將心聲融入歌曲《只得一半》，展現出其堅毅一面。

轉載自晴報