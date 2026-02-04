食安危機｜銅鑼灣家賀屋爆食物中毒，12人食生蠔刺身後上吐下瀉

憑甜品畫碟於threads爆紅、銅鑼灣居酒屋「家賀屋」爆食安危機！衞生防護中心近日公佈，有12名年齡介乎25歲至59歲的食客於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒，中心已指示餐廳暫停供應涉事食物。

衞生防護中心早前表示年齡介乎25歲至59歲的1男及11女於1月26日在銅鑼灣渣甸街66號亨環2樓家賀屋晚膳後，約14至51小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，其中一人更需留院治理，目前全部受影響人士情況穩定。

中心經初步調查顯示，涉事食客於餐廳內進食的共同食物為生蠔及刺身。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

家賀屋於社交平台發聲明。

憑甜品畫碟於threads爆紅



位於銅鑼灣渣甸街的「家賀屋」，原本只是一間居酒屋，不過後來卻因為有食客發現店內有員工畫工精湛，憑自學竟可於客人的甜品碟上，畫上精美卡通。餐廳的社交平台Threads更因此獲過萬 Like。

衞生防護中心在外進食預防食物中毒要點：

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

如需製作以未經徹底煮熟的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

光顧可靠及有牌照的食肆；

火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；

不要試圖用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及