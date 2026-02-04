中風年輕化｜2名30歲出頭壯漢突中風，相同誘因一昏迷一癱瘓

中風是本港第5大常見死因，據統計，2022年有3,057人因中風死亡。近年中風的人有年輕化的趨勢，尤其是當天氣轉冷，中風風險大大增加。台灣有醫院護理師指近日連續收治兩名30歲出頭的壯男，因為腦出血入院，幸好保住性命，但卻留下長遠的後遺症。

年輕化成因與生活習慣息息相關

台灣ICU護理師林婷在其Facebook專頁發文，分享最近工作日常非常忙碌，尤其收治中風病人的情況有年輕化的趨勢。她日前連續接收兩個30歲出頭的壯男，同樣因為腦出血入ICU留院治療。兩個病人同樣因為過勞而誘發中風：

第一位病人：捱夜、過勞

一個30多歲的爸爸，小孩子正在讀幼稚園，他是叫車平台司機，生活習慣長期不佳，經常通宵捱夜又抽煙。發病前一天，他曾向太太抱怨後頸脹痛，並延伸至後腦勺，翌日在家洗澡時就暈倒在浴室。送院後確診為腦出血中風，腦幹出血量非常大，雖然經過搶救保住性命，但仍陷昏迷狀態。林婷指出，這種情況意識不一定能夠恢復，對家庭帶來極大打擊。

第二位病人：忽略高血壓 工作繁忙常加班

一個33歲的工程師，明知有高血壓卻不願服藥。他每天加班、工作繁忙，前幾天早上上班時突然全身抽搐、口吐白沫，緊急送院後證實同樣是腦出血中風。雖然術後病人恢復意識，但卻導致半身癱瘓，需要長期復健。林婷指，這位年輕工程師的父母已是60、70歲高齡，本來應該是安享晚年的年紀，如今卻要照顧中風的兒子，打亂退休後的人生規劃。

高血壓人士容易中風

為此，林婷強調，高血壓是導致腦出血最重要的危險因素，但很多年輕患者卻因工作繁忙、自覺身體尚可而疏於服藥控制。此外，捱夜、吸煙、壓力大等不良生活習慣，更是加劇了血管病變的風險。她再次呼籲大眾要好好照顧身體，尤其不要忽略休息的重要性：

農曆年前大家都在忙工作、賺錢，但該休息還是要休息，該吃藥還是要吃藥，不要再讓我們急診ICU都爆床了好嗎？

中風趨年輕化 留意5大先兆

林婷曾發文，指冬季是腦出血中風好發季節，這種疾病不僅致死率高，且愈來愈出現年輕化趨勢。一旦不幸腦中風後，治療黃金時間是發病後6小時內，若能及時辨識症狀並就醫，能大幅降低後遺症。她列出5大先兆，提醒大眾務必留意：

單側肢體無力：一側手部或腿部，出現單側短暫性無力

臉部感覺異常：半邊臉部突然出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼睛，出現流口水或嘴角歪斜

語言障礙：突然講話不清楚，或是聽不懂別人說的話

頭暈、頭痛：突然劇烈頭痛、頭暈目眩、後頸痛，甚至伴隨噁心、嘔吐

突發性視力障礙：突然眼前發黑、視力模糊，幾秒鐘後又恢復正常

3招預防中風

要預防中風，林婷建議：

1. 高血壓患者需定時服藥：對於已經確診高血壓的患者，規律服藥是控制血壓、預防腦出血最有效的方法。她強調，高血壓藥物需要持續服用，不應因工作忙碌或自覺無症狀就擅自停藥

2. 適當休息、避免捱夜：即使在農曆年前工作再繁忙，也應保持足夠的睡眠時間，避免身體長期處於過度疲勞狀態

3. 留意身體異常症狀：如持續的後頸脹痛、頭痛等症狀，應及時求醫

中風類型：缺血性與出血性

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，中風主要分為兩大類型：

缺血性中風：因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。

出血性中風：腦血管破裂導致腦出血，血液滲入腦組織周圍，造成腦內壓力上升並損傷神經組織，約佔中風病例的13%。

中風前3大先兆

美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

劇烈頭痛與噁心感：由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。

持續性打嗝：雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。

非心臟性胸痛：這類胸口不適並非由心臟病引起，而可能是主動脈等大血管血流受阻，導致心臟供氧不足的早期警訊。

「FAST」辨析中風症狀

出現上述症狀雖然不一定會中風，但若同時伴隨身體其他異常症狀，應立即求醫和檢查，尤其是中風高危族群，如高血壓、糖尿病、高血脂患者，更應對這些早期警訊保持警惕。他強調，中風屬於時間敏感的急症，若出現「FAST」典型症狀，要立刻求醫：

臉部下垂（Face）

手臂無力（Arm）

言語不清（Speech）

如發現有以上任何一種症狀，要馬上記下發病時間，並迅速送醫（Time）

港大研究：年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每10萬人有39.1人，升至2021年每10萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

視野變窄

一邊手腳無知覺

說話有困難

半邊臉無法郁動

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

「中風120」

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

資料來源：九派新聞、抖音@段煜