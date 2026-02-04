歡迎回來

西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
07/11/2025 - 05/07/2026
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
立春養生｜曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯推介
湯水食療
養生Tips
廿四節氣

立春養生｜曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯推介

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「天氣忽冷忽熱，又突然下雨！不小心就病倒了。」Mandy說。 

 

　　「是的，近日不少患者都咳嗽日久。」我說。 

 

　　「早前我都病了一段時間，幸好服中藥和針灸後已經恢復精神了。我應該早點來找你！」Mandy說。

 

　　「立春到了，新一年又開始，常說健康就是財富！沒有健康，再多的金錢與成就都將歸零。女士總是愛美，身心健康，人就自然美麗，再多的美容產品都及不上呢！」我說。 

 

　　「說來也是。今年就好投資一下身體。」Mandy說。 

 

　　「立春，是一年中的第一個節氣，表示春天的開始。近日天氣潮濕，更會下毛毛細雨。天氣乍暖還寒，溫度有向上的趨勢。春生、夏長、秋收和冬藏。春天陽氣生發，是萬物生長的季節。大自然的能量往上升發，好像睡了一覺要起身，伸伸懶腰。 

 

　　春天相對應的是肝木。肝主疏泄。冬天時能量主要儲存在腎。到了春天，肝從腎取能量出來了。所以春天應好好養肝。 

 

　　女士一般感情會細膩一點，若肝血不足，影響疏泄，則會造成肝氣鬱結。最好方法就是曬太陽。這陣了會間中下雨，趁好天氣時，就曬曬太陽，哪怕只有十五分鐘。陽氣有助氣血運行，讓肝疏泄更好。每天做一點點，也會為身體帶來改變。」我說。 

 

　　「飲食呢？這個我最關心。」Mandy問。 

 

　　「很多人剛感冒或咳嗽初癒，間中咽喉會有些少痰。這時可以吃生薑和陳皮，兩者是好拍檔，溫中健脾、袪濕化痰。陳皮具有益氣緩中、助脾化食、補血化瘀、散寒止痛、調經和胃等作用。 

 

　　天氣潮濕，要強健脾胃，幫助消化，才能從食物運化氣血。我們可以吃猴頭菇和淮山。猴頭菇利五臟、助消化，有健胃、補虛、益腎精的功效。淮山大家都熟悉，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。天氣潮濕，很多脾虛濕困的人也會大便黏！我們可以吃茨實，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。脾胃好了，氣血足了，肝則可疏泄氣血！這些材料，可煲成立春養生美容湯水！」我說。 

 

　　「謝謝你！今天就開始一年的養生投資計劃。」Mandy笑說。 

 

立春美顏湯水：猴頭菇淮山茨實雞湯

 

立春養生 │ 曬太陽15分鐘改善肝氣鬱結，推介美顏猴頭菇淮山茨實雞湯

 

材料（4人分量）︰ 

 

立春養生 │ 曬太陽15分鐘改善肝氣鬱結，推介美顏猴頭菇淮山茨實雞湯

 

猴頭菇1-2個、淮山1兩、茨實1兩、生薑2片、陳皮2角、蜜棗2粒、紅蘿蔔1條、雞肉8兩 

 

製作方法︰ 

1. 雞肉汆水。 

2. 紅蘿蔔去皮切片。 

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。 

4. 最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#立春#節氣#二十四節氣#養生#湯水#食療#美顏#猴頭菇淮山茨實雞湯#猴頭菇#淮山#茨實#養肝#曬太陽#肝氣鬱結#生薑#陳皮#健脾
