食物安全｜央視揭黑心農戶用劇毒農藥，毒番薯流入全國

番薯背後竟暗藏食品安全危機？央視節目《財經調查》近日踢爆，雲南、湖北等地有農戶為了令番薯外觀光滑、色澤鮮艷且無蟲蛀，竟違規使用高毒性禁用農藥種植。當地有村民直言：「我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜，都是賣到外地去了！」，而這些「毒番薯」已流入內地20多個省份，情況令人震驚。

禁用農藥被揭仍暗中流通

據央視《財經調查》節目報道，2025年11月底，湖北省天門市嶽口鎮有菜田被舉報使用含禁用成分「克百威」（Carbofuran）（又稱呋喃丹）的農藥。央視記者在現場發現十多個已拆封的「克百·敵百蟲」農藥袋，包裝標明含有1%克百威。事實上，自2024年6月1日起，含克百威的製劑產品已在內地禁止生產。

據了解，事發村中瀰漫刺鼻農藥氣味，一名當地村民表示，因清楚這片田地種植蔬菜的過程，他們自己根本不敢吃這裏種出來的菜，更指當地種出來的菜都是賣到外地去。該片菜地的負責人羅總亦承認使用了違禁農藥，並透露其有途徑能取得其他被禁的含毒農藥。

湖北省天門市嶽口鎮有菜田被舉報使用含禁用成分「克百威」（又稱呋喃丹）的農藥。（影片截圖）

禁藥改頭換面 逃避監管出售



除了克百威外，另一種高毒性農藥「甲拌磷」（Phorate）亦被違規使用。有商家為逃避監管，將甲拌磷更換包裝後整箱發貨。在雲南紅薯產區，有農戶坦言使用禁藥甲拌磷是為了控制成本及提高產量。甲拌磷是一種高毒有機磷農藥，內地早在2024年已禁止用於蔬菜、瓜果等農作物。

克百威屬於高毒氨基甲酸酯類農藥。（影片截圖）

劇毒農藥危害健康 難靠清洗去除



「甲拌磷」被國際癌症研究機構列為2B類致癌物，長期攝入會損害神經系統及肝腎功能。「克百威」則屬於高毒氨基甲酸酯類農藥，毒性極強，成人攝取約0.08克（相當於一粒綠豆大小）已可致命。

有專家指出，甲拌磷屬於「內吸式農藥」，能滲透至農作物內部，僅靠削皮、清洗或烹煮難以徹底去除殘留毒物。長期攝入含此類農藥的食物，會對神經系統、肝臟及腎臟造成不可逆轉的損害，對抵抗力較弱的人群影響尤甚。

禁用農藥被揭仍暗中流通。（影片截圖）

利益驅使農戶鋌而走險



即使在禁令之下，仍有一些農戶冒險使用。報道中有農戶稱，使用正規低毒農藥需噴灑3次才能有效除蟲，成本高出3倍，而使用甲拌磷只需噴灑1次即可見效，成本較低。更重要的是，甲拌磷能使番薯表皮光滑、無蟲蛀痕跡，賣相更佳，售價亦可提高。市場上「零瑕疵」的番薯比自然帶有蟲眼的番薯更受歡迎，促使部分黑心農戶不惜使用禁用農藥，為利益去鋌而走險。

當地有村民直言根本不敢吃這裹種出來的菜，都是賣到外地去。（影片截圖）

在雲南紅薯產區，有農戶坦言使用禁藥甲拌磷是為了控制成本及提高產量。（影片截圖）

暗藏隱蔽銷售鏈 監管追查困難

為躲避檢查，有雲南番薯農戶只選擇在晚上噴藥，並將用完的藥瓶隨意丟棄田間。鄭州江南農資經營部工作人員透露，店內不會陳列甲拌磷，亦不會標明農藥成分，只以「熟客」方式暗中銷售，並多以整箱批發，同時更換甲拌磷的紙箱包裝以逃避監管。由於缺乏完整溯源記錄，即使發現問題，監管部門亦難以追查。

資料來源：央視《財經調查》