歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
食物安全｜央視揭黑心農戶用劇毒農藥，毒番薯流入全國
健康Tips

食物安全｜央視揭黑心農戶用劇毒農藥，毒番薯流入全國

健康解「迷」
健康解「迷」

　　番薯背後竟暗藏食品安全危機？央視節目《財經調查》近日踢爆，雲南、湖北等地有農戶為了令番薯外觀光滑、色澤鮮艷且無蟲蛀，竟違規使用高毒性禁用農藥種植。當地有村民直言：「我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜，都是賣到外地去了！」，而這些「毒番薯」已流入內地20多個省份，情況令人震驚。

 

禁用農藥被揭仍暗中流通

 

　　據央視《財經調查》節目報道，2025年11月底，湖北省天門市嶽口鎮有菜田被舉報使用含禁用成分「克百威」（Carbofuran）（又稱呋喃丹）的農藥。央視記者在現場發現十多個已拆封的「克百·敵百蟲」農藥袋，包裝標明含有1%克百威。事實上，自2024年6月1日起，含克百威的製劑產品已在內地禁止生產。

 

　　據了解，事發村中瀰漫刺鼻農藥氣味，一名當地村民表示，因清楚這片田地種植蔬菜的過程，他們自己根本不敢吃這裏種出來的菜，更指當地種出來的菜都是賣到外地去。該片菜地的負責人羅總亦承認使用了違禁農藥，並透露其有途徑能取得其他被禁的含毒農藥。

 

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

湖北省天門市嶽口鎮有菜田被舉報使用含禁用成分「克百威」（又稱呋喃丹）的農藥。（影片截圖）

 

禁藥改頭換面 逃避監管出售
 

　　除了克百威外，另一種高毒性農藥「甲拌磷」（Phorate）亦被違規使用。有商家為逃避監管，將甲拌磷更換包裝後整箱發貨。在雲南紅薯產區，有農戶坦言使用禁藥甲拌磷是為了控制成本及提高產量。甲拌磷是一種高毒有機磷農藥，內地早在2024年已禁止用於蔬菜、瓜果等農作物。

 

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

克百威屬於高毒氨基甲酸酯類農藥。（影片截圖）

 

劇毒農藥危害健康 難靠清洗去除
 

　　「甲拌磷」被國際癌症研究機構列為2B類致癌物，長期攝入會損害神經系統及肝腎功能。「克百威」則屬於高毒氨基甲酸酯類農藥，毒性極強，成人攝取約0.08克（相當於一粒綠豆大小）已可致命。

 

　　有專家指出，甲拌磷屬於「內吸式農藥」，能滲透至農作物內部，僅靠削皮、清洗或烹煮難以徹底去除殘留毒物。長期攝入含此類農藥的食物，會對神經系統、肝臟及腎臟造成不可逆轉的損害，對抵抗力較弱的人群影響尤甚。

 

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

禁用農藥被揭仍暗中流通。（影片截圖）

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

 

利益驅使農戶鋌而走險
 

　　即使在禁令之下，仍有一些農戶冒險使用。報道中有農戶稱，使用正規低毒農藥需噴灑3次才能有效除蟲，成本高出3倍，而使用甲拌磷只需噴灑1次即可見效，成本較低。更重要的是，甲拌磷能使番薯表皮光滑、無蟲蛀痕跡，賣相更佳，售價亦可提高。市場上「零瑕疵」的番薯比自然帶有蟲眼的番薯更受歡迎，促使部分黑心農戶不惜使用禁用農藥，為利益去鋌而走險。

 

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

當地有村民直言根本不敢吃這裹種出來的菜，都是賣到外地去。（影片截圖）

黑心食品｜央視揭「毒番薯」流入全國　黑心農戶偷用劇毒農藥　村民：我們都不敢吃

在雲南紅薯產區，有農戶坦言使用禁藥甲拌磷是為了控制成本及提高產量。（影片截圖）

 

暗藏隱蔽銷售鏈 監管追查困難

 

　　為躲避檢查，有雲南番薯農戶只選擇在晚上噴藥，並將用完的藥瓶隨意丟棄田間。鄭州江南農資經營部工作人員透露，店內不會陳列甲拌磷，亦不會標明農藥成分，只以「熟客」方式暗中銷售，並多以整箱批發，同時更換甲拌磷的紙箱包裝以逃避監管。由於缺乏完整溯源記錄，即使發現問題，監管部門亦難以追查。

 

資料來源：央視《財經調查》

Tags:#食品安全#番薯#農藥#劇毒#禁用農藥#黑心農戶#黑心食品#中國#央視#危害健康#食品行業#監管挑戰
Add a comment ...Add a comment ...
健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情
更多健康解「迷」文章
健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處