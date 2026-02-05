致癌原因｜基因醫生揭5種體質易患癌，養成4大防癌習慣

據統計，本港2022年的新增癌症個案為35,373宗，換算平均每日有97人確診患癌。台灣有醫生指出，細胞癌變是一個漫長的過程，而當中有5種體質容易被癌細胞找上門。

5種體質容易患癌 易攰、腸胃差都上榜



台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文指出，當人體的免疫警報鈍化、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，便為癌細胞提供了「安居落戶」的理想環境。他表示，健康的身體免疫系統本應能及時識別並清除異常細胞，但某些特定的體質與生活狀態，會讓這個防禦機制出現漏洞，使癌症風險悄然升高。以下有5種體質容易患癌：

1. 免疫疲勞：持續疲累 傷口容易感染發炎

持續的慢性疲勞，以及傷口癒合慢、容易反覆感染，意味着身體的免疫系統已進入功能低下的「警戒疲乏」狀態。當免疫系統長期處於高壓或資源不足的環境，它對異常細胞，包括早期癌變細胞，的偵測與清除能力就會下降。

2. 腸胃差：全身免疫的關鍵感測器出問題

張家銘醫生指出，腸道是人體最大、最複雜的免疫感測器官，其內壁佈滿了免疫細胞，持續監測着外來物質。有些體質容易腹脹、排便不規律或對食物敏感，正正代表腸道環境不佳、菌叢失衡或黏膜屏障受損。這就像關閉了身體的「早期預警雷達」，使免疫系統無法對潛在威脅作出及時、準確的反應。

3. 代謝失衡：高糖與脂肪堆積是癌細胞溫床

飯後血糖容易升高、腹部脂肪堆積，或有輕度脂肪肝。這種狀態代表身體的代謝環境已發生改變，傾向於慢性發炎。在這樣的環境下，細胞能量工廠（粒線體）的功能可能受影響，並產生過多的乳酸，營造出所謂的「免疫抑制」微環境。而這種缺氧、酸性且發炎的環境中非常有利於癌細胞生長繁殖。

4. 壓力和失眠：打亂免疫節律

長期的心理壓力與睡眠品質差，會讓癌細胞有機可乘。張家銘醫生指出，持續的壓力荷爾蒙，如皮質醇等分泌，會直接干擾免疫細胞的正常節律與功能。當身體長期處於「戰或逃」的待命狀態時，免疫系統的調節能力會被打亂，對長期、慢性的內部威脅，如癌變，不再敏感。睡眠不足同樣會削弱免疫系統的修復與監視能力，為異常細胞提供可乘之機。

5. 缺乏運動

缺乏足夠的身體活動會影響全身血液循環、代謝及免疫細胞效率。同時，飲食單一、纖維攝取不足會導致腸道菌群多樣性下降，而腸道菌群的平衡與免疫系統的訓練和調節息息相關。單一化的內部環境，更容易被善於適應的癌細胞所利用。

資料來源：消委會

調整4大生活習慣



面對上述風險，張家銘醫生建議可從調整4大生活習慣着手，逐步將身體環境調整：

重建規律作息 ：確保充足且高品質的睡眠，有助於穩定免疫系統，把關健康

：確保充足且高品質的睡眠，有助於穩定免疫系統，把關健康 增強腸道健康 ：實踐多樣化、高纖維飲食，多攝取各色蔬菜、全穀物及發酵食品，減少精製糖與加工食品

：實踐多樣化、高纖維飲食，多攝取各色蔬菜、全穀物及發酵食品，減少精製糖與加工食品 提升肌肉多運動 ：進行能促進肌肉生長、讓身體流汗的運動，如跑步、游泳或阻力訓練。這能改善粒線體功能、促進新陳代謝，預防細胞癌化。

：進行能促進肌肉生長、讓身體流汗的運動，如跑步、游泳或阻力訓練。這能改善粒線體功能、促進新陳代謝，預防細胞癌化。 排解壓力改善睡眠：定期排解壓力，增加接觸大自然的時間。陽光、新鮮空氣與綠色環境有助於降低壓力荷爾蒙，幫助重整免疫系統。

11大常見致癌習慣



台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師曾在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高踞國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：

1. 高糖高鹽飲食

每周飲用3杯以上含糖飲料，增加患乳癌風險

高鹽飲食則與胃癌密切相關

2. 久坐不動

建議每坐分鐘起身活動

避免長時間維持同一姿勢

3. 過量攝取加工紅肉

世界衛生組織已將加工肉品，列為一級致癌物

建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。

4. 甲醛

裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心

長期接觸更可能致癌

建議選擇綠建築標章產品或原木家具

5. 口腔清潔不佳

口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。

6. 過度照X光

美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。

7. 開燈睡覺

研究顯示夜間光線曝露可能增加甲狀腺癌風險

干擾褪黑激素分泌

建議保持睡眠環境黑暗

8. 高溫燒烤食物

肉類燒焦會產生多環芳香烴（PAHs）等致癌物

建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用

9. 塑膠微粒接觸

減少使用一次性塑膠製品

選擇無塑膠微粒的個人清潔用品

空氣品質不佳時配戴口罩

10. 飲用過熱湯品

超過攝氏65度的熱飲會反覆傷害食道黏膜

11. 煙、酒、檳榔

三者會大幅提升口腔癌風險

檳榔子本身為一級致癌物

資料來源：中醫師 黃上邦



4招抗炎防癌



身體長期發炎容易致癌。台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文，指出長期忽視身體慢性發炎可以引發嚴重健康危機，故此要改善慢性發炎，可從以下4方面着手：

1. 飲食調整

減少攝取精製糖、加工食品與油炸物

多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶等

2. 規律運動

每天快走30分鐘

或進行瑜伽、游泳等運動

幫助啟動身體的抗發炎機制

3. 充足睡眠

避免捱夜

確保身體有足夠的修復時間，以免發炎指數上升

4. 減少環境毒素

選擇玻璃或不鏽鋼容器取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具

減少使用化學清潔劑，降低環境毒素對身體的影響

資料來源：基因醫生張家銘



10大防癌食材



日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。他推介近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

1. 十字花科蔬菜

例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3. 大豆製品

研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 葱屬蔬菜

例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；

富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5. 菇類

含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

市售紅蘿蔔汁通常除了膳食纖維，建議直接食更健康。

9. 水果類

有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃1次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10. 堅果類

含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、α-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

4類天然健康防癌飲品



台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁上發文指出，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症‌與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品。

1. （首選飲品）清水：最基本也是最重要的健康飲品。它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。

2. （原味茶）無糖茶：綠茶、烏龍茶、紅茶、花草茶

3. （原味黑咖啡）無糖咖啡：適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。

4. 其他健康飲品

稀釋鮮榨果汁：新鮮榨取並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，仍建議適量飲用，不宜取代飲水。

無糖豆漿：含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的孔製品替代品。選擇無額外添加糖的。

無糖植物奶：例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。

無糖檸檬水／氣泡水：在水中加入新鮮檸檬片，可以增君風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。

牛奶／乳酪飲品（無糖或低脂）：提供鈣質和蛋白質，適量飲用。

鮮榨蔬菜汁：建議以綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、胡蘿蔔、甜菜根等為主要成分。同樣建議適量飲用，並作為均飲食的一部分。

資料來源：重症專科醫生黃軒