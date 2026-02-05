致癌原因｜基因醫生揭5種體質易患癌，養成4大防癌習慣
據統計，本港2022年的新增癌症個案為35,373宗，換算平均每日有97人確診患癌。台灣有醫生指出，細胞癌變是一個漫長的過程，而當中有5種體質容易被癌細胞找上門。
5種體質容易患癌 易攰、腸胃差都上榜
台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文指出，當人體的免疫警報鈍化、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，便為癌細胞提供了「安居落戶」的理想環境。他表示，健康的身體免疫系統本應能及時識別並清除異常細胞，但某些特定的體質與生活狀態，會讓這個防禦機制出現漏洞，使癌症風險悄然升高。以下有5種體質容易患癌：
1. 免疫疲勞：持續疲累 傷口容易感染發炎
持續的慢性疲勞，以及傷口癒合慢、容易反覆感染，意味着身體的免疫系統已進入功能低下的「警戒疲乏」狀態。當免疫系統長期處於高壓或資源不足的環境，它對異常細胞，包括早期癌變細胞，的偵測與清除能力就會下降。
2. 腸胃差：全身免疫的關鍵感測器出問題
張家銘醫生指出，腸道是人體最大、最複雜的免疫感測器官，其內壁佈滿了免疫細胞，持續監測着外來物質。有些體質容易腹脹、排便不規律或對食物敏感，正正代表腸道環境不佳、菌叢失衡或黏膜屏障受損。這就像關閉了身體的「早期預警雷達」，使免疫系統無法對潛在威脅作出及時、準確的反應。
3. 代謝失衡：高糖與脂肪堆積是癌細胞溫床
飯後血糖容易升高、腹部脂肪堆積，或有輕度脂肪肝。這種狀態代表身體的代謝環境已發生改變，傾向於慢性發炎。在這樣的環境下，細胞能量工廠（粒線體）的功能可能受影響，並產生過多的乳酸，營造出所謂的「免疫抑制」微環境。而這種缺氧、酸性且發炎的環境中非常有利於癌細胞生長繁殖。
4. 壓力和失眠：打亂免疫節律
長期的心理壓力與睡眠品質差，會讓癌細胞有機可乘。張家銘醫生指出，持續的壓力荷爾蒙，如皮質醇等分泌，會直接干擾免疫細胞的正常節律與功能。當身體長期處於「戰或逃」的待命狀態時，免疫系統的調節能力會被打亂，對長期、慢性的內部威脅，如癌變，不再敏感。睡眠不足同樣會削弱免疫系統的修復與監視能力，為異常細胞提供可乘之機。
5. 缺乏運動
缺乏足夠的身體活動會影響全身血液循環、代謝及免疫細胞效率。同時，飲食單一、纖維攝取不足會導致腸道菌群多樣性下降，而腸道菌群的平衡與免疫系統的訓練和調節息息相關。單一化的內部環境，更容易被善於適應的癌細胞所利用。
調整4大生活習慣
面對上述風險，張家銘醫生建議可從調整4大生活習慣着手，逐步將身體環境調整：
- 重建規律作息：確保充足且高品質的睡眠，有助於穩定免疫系統，把關健康
- 增強腸道健康：實踐多樣化、高纖維飲食，多攝取各色蔬菜、全穀物及發酵食品，減少精製糖與加工食品
- 提升肌肉多運動：進行能促進肌肉生長、讓身體流汗的運動，如跑步、游泳或阻力訓練。這能改善粒線體功能、促進新陳代謝，預防細胞癌化。
- 排解壓力改善睡眠：定期排解壓力，增加接觸大自然的時間。陽光、新鮮空氣與綠色環境有助於降低壓力荷爾蒙，幫助重整免疫系統。
11大常見致癌習慣
台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師曾在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高踞國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：
1. 高糖高鹽飲食
- 每周飲用3杯以上含糖飲料，增加患乳癌風險
- 高鹽飲食則與胃癌密切相關
2. 久坐不動
- 建議每坐分鐘起身活動
- 避免長時間維持同一姿勢
3. 過量攝取加工紅肉
- 世界衛生組織已將加工肉品，列為一級致癌物
- 建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。
4. 甲醛
- 裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心
- 長期接觸更可能致癌
- 建議選擇綠建築標章產品或原木家具
5. 口腔清潔不佳
- 口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。
6. 過度照X光
- 美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。
7. 開燈睡覺
- 研究顯示夜間光線曝露可能增加甲狀腺癌風險
- 干擾褪黑激素分泌
- 建議保持睡眠環境黑暗
8. 高溫燒烤食物
- 肉類燒焦會產生多環芳香烴（PAHs）等致癌物
- 建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用
9. 塑膠微粒接觸
- 減少使用一次性塑膠製品
- 選擇無塑膠微粒的個人清潔用品
- 空氣品質不佳時配戴口罩
10. 飲用過熱湯品
- 超過攝氏65度的熱飲會反覆傷害食道黏膜
11. 煙、酒、檳榔
- 三者會大幅提升口腔癌風險
- 檳榔子本身為一級致癌物
資料來源：中醫師 黃上邦
4招抗炎防癌
身體長期發炎容易致癌。台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文，指出長期忽視身體慢性發炎可以引發嚴重健康危機，故此要改善慢性發炎，可從以下4方面着手：
1. 飲食調整
- 減少攝取精製糖、加工食品與油炸物
- 多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶等
2. 規律運動
- 每天快走30分鐘
- 或進行瑜伽、游泳等運動
- 幫助啟動身體的抗發炎機制
3. 充足睡眠
- 避免捱夜
- 確保身體有足夠的修復時間，以免發炎指數上升
4. 減少環境毒素
- 選擇玻璃或不鏽鋼容器取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具
- 減少使用化學清潔劑，降低環境毒素對身體的影響
資料來源：基因醫生張家銘
10大防癌食材
日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。他推介近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。
1. 十字花科蔬菜
- 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；
- 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。
2. 富含脂質的魚類
- 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；
- 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。
3. 大豆製品
- 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。
4. 葱屬蔬菜
- 例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；
- 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。
5. 菇類
- 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；
- 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。
6. 海藻類
- 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。
7. 番茄
- 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；
- 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。
8. 紅蘿蔔
- 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；
- 市售紅蘿蔔汁通常除了膳食纖維，建議直接食更健康。
9. 水果類
- 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃1次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。
- 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。
10. 堅果類
- 含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、α-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。
資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏
4類天然健康防癌飲品
台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁上發文指出，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品。
1. （首選飲品）清水：最基本也是最重要的健康飲品。它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。
2. （原味茶）無糖茶：綠茶、烏龍茶、紅茶、花草茶
3. （原味黑咖啡）無糖咖啡：適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。
4. 其他健康飲品
- 稀釋鮮榨果汁：新鮮榨取並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，仍建議適量飲用，不宜取代飲水。
- 無糖豆漿：含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的孔製品替代品。選擇無額外添加糖的。
- 無糖植物奶：例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。
- 無糖檸檬水／氣泡水：在水中加入新鮮檸檬片，可以增君風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。
- 牛奶／乳酪飲品（無糖或低脂）：提供鈣質和蛋白質，適量飲用。
- 鮮榨蔬菜汁：建議以綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、胡蘿蔔、甜菜根等為主要成分。同樣建議適量飲用，並作為均飲食的一部分。
資料來源：重症專科醫生黃軒
