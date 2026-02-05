歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
食物安全｜32歲女如廁排出3米寄生蟲，揭1習慣惹禍
健康Tips
食物安全

食物安全｜32歲女如廁排出3米寄生蟲，揭1習慣惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　魚生、刺身、醬油蟹等等，皆是港人愛吃的美食，但常吃未經徹底煮熟的食物容易有寄生蟲。內地一名32歲從來都不吃生食，卻排出一條長達3米的寄生蟲，有醫生發現原因與她一個習慣有關。

 

不吃生食卻排出3米長寄生蟲

 

　　據《深圳晚報》報道，一名32歲張姓女子一次如廁後發現排泄物內有異物，有1條超長「麵線」，女事主大驚求醫。經醫院檢查後確認，該白色扁條狀物體為「牛帶絛蟲」。此類寄生蟲可在人體腸道內寄生長達數年，體長能成長至數米長。醫生描述，取出的蟲體外觀細長，猶如麵線。但女事主指，自己平時並無食用生魚片或生肉等生食習慣，對感染源感到困惑。

 

生熟食物共用砧板極高危

 

　　醫生追問後估計感染源頭源於家中廚房的砧板，據悉，女事主長期僅使用一塊砧板，不論是處理生豬肉、牛肉，或是切水果、處理已熟的食物，全部在同一塊砧板上進行，且從未進行徹底的高溫或化學消毒。當生熟食物同用一塊砧板，「生熟不分」是導致寄生蟲感染的極高風險行為。牛帶絛蟲的蟲卵或幼蟲可能附於生肉上，在砧板處理時造成污染。當同一塊砧板未經充分清潔又用於處理直接入口的熟食或生食蔬果時，蟲卵便經口進入人體，最終在腸道內發育為成蟲。

 

3招防止寄生蟲入口

 

　　醫生提醒，許多人誤以為只要不吃生食就無感染風險，卻忽略了廚房用具交叉污染的風險。隨着農曆新年將至，家庭聚餐與食材處理量增加，醫生提出3招保持食材衛生：

 

  • 生熟食物廚具要分開：廚房應至少準備兩套刀具與砧板，以不同顏色明確區分，一套專門處理生肉、海鮮等生食，另一套用於處理熟食與可直接食用的水果蔬菜。使用後需徹底清洗，並定期以沸水滾燙消毒15分鐘以上。
  • 食材全煮熟：徹底加熱是殺滅寄生蟲最有效的方法。豬肉、牛肉須烹煮至中心完全變色，無粉紅色肉質；海鮮類則須加熱至中心溫度達攝氏70度以上。應避免食用淡水魚生魚片、生醃海鮮或未全熟的牛排。
  • 徹底清潔：處理生肉後，應使用肥皂與流動清水洗手至少20秒。砧板使用後，可先用稀釋的含氯消毒液擦拭，靜置30分鐘後再清洗。冰箱內應將生肉、海鮮密封並放置於下層，防止血水滲漏污染其他食物。

 

認清病原體及傳播途徑

 

　　據本港衞生署衞生防護中心資料，多種腸道寄生蟲可以影響人類，常見的包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、縧蟲和肝吸蟲。當中縧蟲體形扁平，可長至6米以上，大多數呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在最終宿主的小腸內，蟲卵隨糞便排出及進入環境中，並被中間宿主攝入。蟲卵在中間宿主的肌肉或其他器官中孵化成為幼蟲包囊。人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到成蟲感染。如果人攝入豬帶縧蟲卵，例如經攝入受污染的食物或水，蟲卵孵化成囊尾蚴後，可以感染大腦、肌肉或其他組織，如人類囊蟲病，引致非常嚴重的疾病。

 

食安中心教減低寄生蟲風險方法

 

1.把供生吃的魚類在攝氏-20度或以下冷凍7天；或在攝氏-35度冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2.在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚）感染寄生蟲的風險，亦可有效地得以控制。

3.不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4.高危一族，包括長者、幼童、孕婦各免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5.酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等，均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

 

感染海獸胃線蟲高危

 

　　香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

 

　　黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

 

1.如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2.如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3.部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫

 

　　據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

 

　　此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或魚產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

 

6大高危食物

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

 

　　他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

 

壽司

刺身

醬油蟹

醉蟹

鯡魚子

綠鯡魚

酸橘汁醃魚

資料來源:港大感染及傳染病中心總監何栢良

 

Tags:#食用安全#寄生蟲感染#生食#交叉污染#廚房衛生#香港#醫療建議#腸道寄生蟲#牛帶絛蟲#砧板#食物處理#烹飪溫度#消毒#清潔#健康風險#過敏反應#壽司#香港大學#食物安全中心#食安中心
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康｜林欣彤去年曾直播「被追殺」，失蹤4個月後IG揭真相：遭巫師攻擊！
更多健康解「迷」文章
名人健康｜林欣彤去年曾直播「被追殺」，失蹤4個月後IG揭真相：遭巫師攻擊！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處