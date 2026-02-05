猝死危機｜已故金馬男配角49歲兒心臟病猝逝，家屬7年痛失3親

曾奪金馬獎最佳男配角、台灣資深演員馬如龍（原名黃政雄）2019年因肺腺癌惡化病逝，享年80歲。相隔7年，他的49歲兒子於日前亦突然在家中猝逝，死因初步判斷為心臟病突然發作所致的心以因性猝死。由於其胞姐於2019年已歷愛兒及父親的離世，如今再加上胞弟的猝死，於7年內痛失三親，令她不禁慨嘆：難以接受。

綜合台灣傳媒報道，已故馬如龍的49歲兒子黃人龍，於事發當日，由四姐黃詠淇陪同下於醫院則完成常規身體檢查，當時報告並未顯示有任何異常。黃人龍於是回到家中，大約傍晚6時許，其妻回到家中時卻驚訝發現丈夫昏迷不醒，額頭上疑因跌倒撞擊留下輕微外傷。家人於是立即將黃人龍送院搶救，儘管曾一度恢復心跳，但最終仍宣告不治。

據了解，警方曾聯同法醫作初步驗屍，初步相信死因為心因性猝逝，屬於心臟病突然發作一種，家屬對屍檢結果亦無異議。

面對胞弟突如其來的離世，馬如龍的四女兒黃詠淇難掩悲傷。她在社交平台發文悼念，直言難以接受：

老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。

已故台灣資深演員馬如龍（原名黃政雄），生前以《海角七號》中「洪國榮」一角奪得金馬獎最佳男配角。

馬如龍家族近年命運坎坷，短短7年內已先後有三位至親離世。2019年5月，馬如龍當時年僅22歲的外孫黃博鈞（黃詠淇之子）因車禍意外身亡；不足1個月後，馬如龍本人亦因肺腺癌惡化病逝，享壽80歲。如今再加上黃人龍的猝死，令外界均為這家族7年內痛失三親感到相當痛心。

身為台灣演藝圈的重量級人物，已故馬如龍生前以《海角七號》中「洪國榮」一角奪得金馬獎最佳男配角，隨後在電影《艋舺》飾演「Geta 大哥」，其霸氣形象深入民心，亦為香港觀眾所熟悉。

天冷下5類情況增猝死風險

台灣重症科醫生黃軒表示，此時若處於以下5種情況，心臟便可能過度負荷，正是猝死的開端：

高血壓未妥善控制

患有冠心病且合併三高

有吸煙習慣並經常捱夜

家族中有心臟病史

正處於感冒期間，病毒會刺激交感神經，使反應加劇

資料來源：重症科醫生黃軒

病毒+寒冷是最危險

此外，黃軒表示，病毒感染會增加心臟壓力，因感冒如同身體正在打仗，心臟負荷隨之加重，而且感冒與病毒感染會使交感神經更加亢奮，導致血管更容易發生痙攣。他提醒，感冒期間不可輕忽胸悶與心律不整等症狀，病毒與低溫天氣的結合是「最毒組合」。

6招保暖護心臟

黃軒提醒，低溫對身體是一場突如其來的壓力考驗，因此天氣寒冷時，民眾應注意保暖。他列出以下6個方法，保暖又護心臟。

起床前不要立刻下床

建議先暖身，再慢慢起

注意頸部、頭部和腳部的保暖

感冒時不要輕忽胸悶、心律不整

冬天更要控制血壓

避免寒流時做激烈運動

流澡不要先脫衣服再開熱水

請先打開熱水，等浴室暖了再進去

資料來源：重症科醫生黃軒

7大年輕人猝死誘因

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

熬夜

長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快、長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可誘發嚴重人律不整。

久坐不動

久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥狀硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

壓力過大

長期高壓狀態智促使身體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飊高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發心律不整。

忽視心臟警訊

潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

資料來源：重症科醫生黃軒

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間愈長，死亡率會愈高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

1.冠心病

2.患高血壓、高血脂、高血糖

3.吸煙

4.患心肌病

5.心律不正

6.家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉