名人健康｜53歲台灣視后高慧君暈倒，臉部三處骨折事後零記憶

53歲金鐘視后高慧君患有甲狀腺眼疾，早前已經3次做手術治療，最近做最後一次手術，目前仍在復原當中。日前她戴著墨鏡出席活動，分享近況透露去年底歷經一場意外後，公開當時傷勢。

家中無預警暈倒 事後零記憶

高慧君憶述，在去年12月28日，她在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，整個過程完全失去意識。當時她的母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她已趴在地上。她描述當時狀況：

完全不知道為甚麼就昏倒了，真的是斷片。

這場意外導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，被外甥戲稱為「腫頭龍」。

受傷後留後遺症 右臉蘋果肌消失

這次受傷不僅造成骨折，也讓她的右臉蘋果肌消失。對於外貌的改變，高慧君展現出驚人的豁達，表示不會因此去做醫美：「失去就失去了，這是人生必須遭遇的事情。」

她曾諮詢醫院的顱內重建手術，但醫生評估骨頭太細，動刀意義不大，因此她決定順其自然。受傷初期，她曾一度無法用右臉進食，所幸目前腫脹已消，表情表達也不受影響。

甲狀腺眼疾纏身 已做心理準備永久失明

據了解，高慧君的眼疾根源於甲狀腺功能異常，自2021年起，她因甲狀腺功能低下，開始出現斜視等症狀，視力與外觀均受影響。期間雖曾接受手術矯正，但未完全痊癒，視力僅恢復約8成。她也曾透露，病況最嚴重時曾一度眼珠翻出，讓她非常恐懼，擔心再也無法回到最熱愛的演藝工作，甚至悲觀自問：「該怎麼活下去？」

她的病情不時出現變化，眼球突出加劇，壓迫到視神經，面臨視力永久受損甚至失明的風險。因此她自去年10月起積極治療，密集進行了3次眼部手術。她指，醫生曾明確告知她即使手術成功仍存在失明風險，她坦言已做好最壞的心理準備，甚至思考過若無法重返舞台，就回山上老家養雞種菜，或轉型當網紅。去年聖誕節，她在Facebook發文分享近況更新病情，指術後仍有明顯「大細眼」的情況。她表示，治療已進入尾聲，僅剩最後一次手術。

聖誕節勇敢曬近況 最後一關在望



在去年聖誕節發出的最新帖文中，高慧君寫下「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切」，並附上一張正面直視鏡頭的照片，清楚可見雙眼大小不一的狀況。她勇敢註記：「很勇敢正面照一張大小眼照。就剩最後一次手術了。」 大量粉絲湧入留言，紛紛為她加油打氣，祝福她早日康復、最後一次手術順利平安，指「加油～勇敢的女人最美麗」。

高慧君與張學友合唱金曲《你最珍貴》成名。（網上圖片）

壓力為致病主因

過往訪問中，高慧君曾透露認為主要病因是長期累積的壓力。身為長女的她，在父親罹癌、母親患失智症後，一肩扛起照顧雙親的責任。她曾為了讓媽媽舒服一點，甚至去學習筋膜按摩，差點考取執照。這幾年為了兼顧拍戲、舞台劇演出等工作，作息與飲食亦不正常，體重上升形成惡性循環，導致身體狀況下降。病情最嚴重的時候，她眼珠翻出需要停工休養，但她仍正面抗病，將生病的時間視為陪伴母親的機會，並從信仰中獲得力量。

3大飲食原則

此外，其實食物也會對甲狀腺亢進產生一定的影響。營養師李澄琳在《醫度講》健康節目中指出，紫菜、昆布、奶類製品、蛋、海產等食物的碘質含量一般較高，需要注意攝入的分量，並列出以下3大飲食原則，供有需要人士參考。

1. 低碘飲食

每日攝取的碘含量不要超過50微克，即大約1湯匙紫菜的分量。

李澄琳營養師列出碘含量較高的食物清單。（影片截圖）

2. 補充鈣質及維他命D

甲狀腺亢進情況下會出現骨質流失問題，但又要避免攝取奶類製品，因此建議用杏仁食品代替，可以挑選含有維他命D、鈣質的杏仁奶，也可以多吃含有豐富鈣質的奇異果。另外，每日接觸陽光20分鐘亦能增加維他命D的吸收。

3. 康復期飲食

甲亢治癒後的康復期，應多進食高纖維、低熱量的食物。

甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起着重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

體內分泌過多甲狀腺荷爾蒙，加快新陳代謝，令體重急劇下降

心跳加速

排便增加，大便多呈稀爛

眼球後組織腫脹，令眼球被推前，呈現「凸眼」

嚴重者會因眼皮不能緊閉，致眼角膜割澀痛楚，或損視力

部分人眼球郁動會受制，影響視野

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

3大預防方法

做身體檢查

保持均衡飲食

注意碘質吸收，不能過多或過少；參考世衞文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1000微克

資料來源：消費者委員會

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。