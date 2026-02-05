歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
青春密碼｜中醫拆解克洛素，針灸激活抗衰老蛋白質3倍
養生Tips
針灸穴位

青春密碼｜中醫拆解克洛素，針灸激活抗衰老蛋白質3倍

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　午後的陽光穿過診所的窗格，在木地板上投下溫暖的光斑。空氣中飄散着淡淡的艾草香，人體經絡模型像古老的星宿般靜默訴說着身體的奧秘。Sandy輕啜一口花草茶，眼神中流露出期待與好奇。

 

　　「譚博士，每次見到你，都覺得歲月似乎對你特別溫柔。你總能保持這樣的好狀態，有甚麼秘訣可以分享嗎？」

 

　　我將一套銀針輕輕排列好，微笑着抬頭：「Sandy，現代科學告訴我們，真正的青春秘鑰可能就藏在我們體內——它叫做克洛素（Klotho）。」

 

　　「克洛素？」她重複着這個陌生的詞彙。

 

　　「是的，這是一種以希臘命運女神命名的抗衰老蛋白質。」我拿起針灸模型，「最新的前沿研究發現，克洛素就像體內的自然修復師。它能保護我們的血管、維持骨骼健康、提升腎功能、降血糖、改善認知功能，甚至延緩細胞老化過程。」

 

　　Sandy身體微微前傾：「聽起來像科學奇蹟。那我們怎麼才能擁有更多克洛素呢？」

 

　　「這就是針灸的智慧所在。」我指着模型上的穴位，「我的研究發現，通過精準的穴位刺激，我們可以『喚醒』身體製造克洛素的能力。這不是從外部補充甚麼，而是激活內在已有的青春密碼。」

 

　　「具體要怎麼做呢？」Sandy追問。

 

　　我攤開手掌，比劃着解釋：「要獲得最佳效果，需要講究『時、穴、法』三個層面。」

 

　　「首先是時機選擇。」我繼續說，「根據子午流注理論，不同時辰對應不同經絡。針對克洛素激活，我發現申時（下午3-5點）針灸足太陽膀胱經相關穴位效果最佳，因為此時人體代謝與修復能力達到高峰。」

 

　　「其次是穴位配伍。」我指向腿部的足三里穴，「1998年，我在南京醫學院公開論壇上已發表，足三里這個被稱為『長壽穴』的穴位是核心。但其後發現單一穴位效果來得輕柔。近年，我發展了一套組合針法——配合同樣位於小腿的三陰交、腎經的太溪穴，形成三角激活區。這種配伍能產生協同效應，讓克洛素激活效果提升三倍以上。」

 

　　Sandy仔細觀察著模型：「針刺有甚麼特別技巧嗎？」

 

　　「這正是關鍵所在。」我拿起一根銀針示範，「我採用的是『譚氏輕透法』——進針角度精確到15度，深度控制在1.0至1.2寸之間。輕捻轉而不提插，以產生『得氣』感但不引起疼痛為度。這種手法能最有效地刺激深層筋膜中的受體，向大腦發送激活信號。」

 

　　「頻率也很重要。」我補充道，「我建議初期每周三次，連續四周建立基礎；之後改為每周一次維持效果，讓身體整合調節。」

 

　　Sandy若有所思：「需要配合其他養生方法嗎？」

 

　　「針灸是激活，生活方式是滋養。」我微笑點頭，「我建議在針灸當日避免生冷飲食，多攝取溫暖易消化的食物。治療後兩小時內進行溫和散步，幫助氣血循環。最重要的是，保持心情平靜——壓力會抑制克洛素生成，而放鬆則能增強針灸效果。」

 

　　夕陽漸斜，診室內的光線變得柔和。「記住，」我總結道，「激活克洛素的過程就像培育一棵珍稀植物。針灸是給予恰當的陽光雨露，而健康的生活方式則是肥沃的土壤。當內外協調，青春的活力自然會從內而外綻放。」

 

　　Sandy離開時，步伐輕盈了許多。我輕泡花茶，心中通透：真正的抗衰老，或許不在於對抗時間，而在於學會傾聽身體的智慧，用最細膩的方式喚醒它內在的生命力。這根小小的銀針，正是我們與自己青春源頭的優雅對話。

 

Tags:#中醫#針灸#克洛素#青春密碼#保養#養顏#抗衰老蛋白質#蛋白質#血管健康#骨骼健康#腎功能#認知功能#細胞老化#細胞衰老#足三里#長壽穴#穴位
Add a comment ...Add a comment ...
印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力
更多美女中醫文章
印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處