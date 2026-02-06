食用安全｜醫生點名4種茶絕不能飲，恐致癌傷胃又捐肝腎

喝茶／茶葉／養生／致癌｜喝茶可以養生，亦能傷身。有醫生點名指出4種茶絕對不能喝，皆因茶葉變質後可能會傷肝腎削胃，習慣喝茶消滯的大家要加倍留意。

台灣醫美及減重專科醫生邱正宏在其Facebook專頁拍短片拆解喝茶危機，指出4種茶連他自己都不敢喝：

1.隔夜茶

● 儲存不當恐成細菌溫床

● 茶水變得混濁、或氣味帶有酸味、腐壞氣息，表示已經變質

☑『冷泡」或「冰泡」茶可以隔夜飲用

2.農藥殘留的茶

● 倒掉第一泡去除農藥

● 水溶性農藥：透過熱水沖泡可以溶出

● 脂溶性農藥：雖然不溶於水，但熱水的高溫會讓茶葉表面微量、可能沾附農藥的油脂浮出。

3.發霉變質茶

● 暗藏一級致癌物——黃麴毒素

● 喝茶前可以用肉眼和氣味判斷：泡菜前先聞一聞，若有霉味、腐敗味，或泡出的茶湯混濁不清，就應整批丟棄

4.過濃的茶

● 「濃茶」含高濃度的咖啡因、單寧酸與茶胺酸

● 高濃度的咖啡因：導致心悸、失眠、焦慮不安與頭痛

● 過高的單寧酸與茶鹼：強烈刺激胃黏膜，導致胃酸倒流

資料來源：醫美及減重專科醫生 邱正宏

1. 隔夜茶：儲存不當恐成細菌溫床 3特徵區分

傳統用熱水沖泡後放置於室溫的茶湯，富含蛋白質和醣類，若未妥善保存，一夜之間就可能成為細菌繁殖的絕佳溫床。若觀察到茶水變得混濁、或聞起來帶有酸味、腐壞氣息，表示已經變質，飲用後極易引起腸胃不適、腹瀉。

不過，並非所有隔夜茶都不能飲用。邱醫生指出，如果是使用「冷泡」或「冰泡」的方式，將茶葉放入冷水並置於冰箱低溫保存，翌日茶湯通常依然清澈透明，可以安心飲用。這類低溫沖泡的方式甚至能溶出更多兒茶素，同時單寧酸較少，口感更佳且不傷胃。

2. 農藥殘留的茶：倒掉第一泡去除

茶葉在種植過程中，為防止蟲害，噴灑農藥是常見的做法，同時亦會殘留。為了降低風險，邱醫生分享了自己的習慣，平日泡茶時一定會先用熱水先沖一遍，並將第一泡茶湯倒掉。原因在於農藥分為水溶性與脂溶性。水溶性農藥透過熱水沖泡可以溶出；而脂溶性農藥雖然不溶於水，但熱水的高溫會讓茶葉表面微量、可能沾附農藥的油脂浮出。

長期飲用含有農藥殘留的茶湯，會增加肝腎負擔，甚至有致癌風險。因此，選購信譽良好、具有檢驗合格證明的茶葉很重要。

3. 發霉變質茶：暗藏一級致癌物——黃麴毒素

茶葉若保存不當極易受潮發霉。邱醫生提醒，一旦茶葉發霉，可能會產生黃麴毒素。黃麴毒素具有強烈的肝毒性，且被列為一級致癌物。即使是單純變質而非發霉，茶葉中也可能滋生細菌毒素。

邱醫生建議，喝茶前可以用肉眼和氣味判斷：泡茶前先聞一聞，若有霉味、腐敗味，或泡出的茶湯混濁不清，就應整批丟棄，不應因心疼而賠上健康。正常的茶湯應是清澈透明的。

4. 過濃的茶：導致胃酸倒流

有些人誤以為茶泡得愈濃，兒茶素愈多就愈健康。邱醫生提醒，「濃茶」含高濃度的咖啡因、單寧酸與茶胺酸，過量的咖啡因容易導致心悸、失眠、焦慮不安與頭痛；過高的單寧酸與茶鹼，會強烈刺激胃黏膜，導致胃酸大量分泌，引發胃部不適甚至胃食道逆流。

此外，單寧酸還會影響鐵質吸收，對於貧血患者、孕婦以及發育中的青少年有影響。因此，泡茶時濃度適中即可，過於苦澀的濃茶對身體是一種負擔。

研究實證喝茶可防癌

台灣婦產科醫生邱筱宸曾在Facebook專頁發文，指出茶飲富含多種有益健康的植物化合物，但飲用方式不當反而可能造成健康負擔。她詳細列出5大健康成分：

● 兒茶素：具抗氧化、抗發炎及潛在抗癌作用

● 咖啡因：幫助提神、提升注意力

● L-茶胺酸：有助放鬆、減緩焦慮

● 黃酮類：有益心血管健康

● 多酚類：可降低代謝症候群風險

飲茶4大地雷

有研究顯示，長期適量飲茶有助降低心血管疾病及部分癌症發生率，但喝對時間亦是養生關鍵。她指出，飲用濃茶切勿在早上空腹之時，或是飯後飲用亦不建議：

● 空腹飲用濃茶：高濃度單寧酸易引發胃痛、影響消化

● 餐後立即飲用：單寧酸干擾鐵質吸收、草酸影響鈣質攝取

● 誤信市售瓶裝茶：含糖產品等同「加糖香精水」

● 迷信刮油減肥：茶飲僅能輔助代謝，無法直接消除脂肪

正確飲茶3大要點

邱筱宸建議：

● 每日飲用量控制在2-3杯（約500-750ml）

● 選擇無糖茶飲或自行沖泡純茶葉

● 餐後間隔1小時再飲用，睡前避免攝取

尤其是素食者及女性，因鐵質需求較高，更需注意飲茶時間與飲食的間隔。她強調，任何養生方式都需搭配均衡飲食與適量運動，才能達到最佳健康效果。

抹茶比綠茶更營養豐富

台灣家醫科醫生李思賢在其個人網站發文，分別分享關於抹茶和綠茶的營養成分，兩種茶會較推薦抹茶，皆因營養價值比起綠茶更高，是綠茶中最營養豐富的一種。李思賢指出，營養成分差距最主要的分別在於兩種茶沖泡的方式，抹茶將整片茶葉磨成粉末後直接飲用，而綠茶則用茶葉泡水。

沖泡方法



抹茶：整片茶葉磨成粉末後直接飲用

綠茶：熱水沖泡茶葉



抹茶



茶胺酸

● 28.5毫克

● 是綠茶的10倍以上！！



兒茶素：200毫克

咖啡因

● 每杯約64毫克

● 綠茶的2倍



綠茶



茶胺酸：-

兒茶素：74毫克

咖啡因：-



抹茶好處



☑ 提升專注力,放鬆神經

☑ 含有較高的咖啡因和其他活性物質

☑ 抗氧化是綠茶10倍！！



抹茶飲用建議



✩ 每日飲用量不超過兩杯（約400毫升）

✩ 建議下午兩點以前飲用完畢

✩ 有可能含重金屬和農藥

✩ 建議選擇有機



綠茶好處



☑ 提升情緒、認知表現

☑ 降低阿茲海默症和柏金遜症風險

☑ 促進新陳代謝、幫助減肥

☑ 減少壓力和焦慮,改善睡眠質量

☑ 增強學習和記憶能力

☑ 肺癌、卵巢癌、胃癌和胰腺癌患者特別適合

☑ 降低2型糖尿病和心臟病的風險

☑ 改善口腔健康



綠茶飲用建議



✩ 綠茶每天飲用3至5杯綠茶（每杯約240毫升）

✩ 缺鐵風險的人應該在兩餐之間飲用綠茶

✩ 避免飯後立即飲用



資料來源：家醫科醫生 李思賢