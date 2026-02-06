歡迎回來

22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
22/12/2025 - 01/03/2026
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
06/03/2026 - 07/03/2026
名人健康｜吳卓羲舊愛張馨予兩月三度發高燒入院，暴瘦至皮包骨
健康Tips

名人健康｜吳卓羲舊愛張馨予兩月三度發高燒入院，暴瘦至皮包骨

健康解「迷」
健康解「迷」

　　38歲「吳卓羲舊愛」內地女星張馨予，近日健康狀況亮起紅燈。她在社交平台自曝，近兩個月內已三度發高燒不退，需緊急入院吊鹽水。近照可見她面容憔悴、眼底青黑。

 

兩個月內三度高燒 緊急入院吊鹽水

 

　　38歲張馨予透過社交平台分享，自己在兩個月內已第三次發高燒，體溫超過攝氏38度，最終因病情反覆不得不入院接受治療。她上傳自拍近照，她正在醫院接受點滴注射，戴着口罩亦難掩極度的疲憊與病容。這次病情不僅導致高燒，更一度失聲，嚴重影響了日常與工作。

 

女星健康｜「吳卓羲舊愛」兩個月3度發高燒入院　吊鹽水病容曝光　為1事暴瘦至皮包骨惹憂

 

為舞台劇減肥導致體質變差

 

　　在帖文中，張馨予透露反覆生病的原因，與近期演出舞台劇《江南·十二場歡聚》有關。她透露，為了演出減肥，體重從過去長期穩定的53-55公斤（約106-110斤），減至約50公斤（100斤）。她坦言，體重下降後體質明顯變差，「雖然上鏡微胖但體質不錯，很少生病。」

 

身形暴瘦 排練照瘦至見骨

 

　　入院前，張馨予曾上載舞台劇的排練照，她身穿黑色緊身褲，一雙腿瘦至「皮包骨」，被外界形容已達「病態」階段。

 

女星健康｜「吳卓羲舊愛」兩個月3度發高燒入院　吊鹽水病容曝光　為1事暴瘦至皮包骨惹憂

 

與吳卓羲有過一段情 曾經「鬼剃頭」 
 

　　這並非張馨予首次因健康問題受到關注，早在2024年，她就曾因工作壓力大、在高海拔地區拍攝不適而出現「鬼剃頭」，並在社交媒體發文求助。醫生分析，精神壓力、免疫因素都可能是斑禿的誘因。

 

　　感情方面，張馨予曾與男星吳卓羲、李晨交往，情史一度備受矚目。她在2018年選擇與軍官何捷結婚，婚後生活轉為低調。當丈夫的職業與收入遭到網友議論時，她曾以一句「價值觀是個好東西」霸氣回應，捍衛自己的選擇。

 

女星健康｜「吳卓羲舊愛」兩個月3度發高燒入院　吊鹽水病容曝光　為1事暴瘦至皮包骨惹憂

張馨予曾與吳卓羲拍拖，PO床照宣示主權戀情曝光。 （微博圖片）

女星健康｜「吳卓羲舊愛」兩個月3度發高燒入院　吊鹽水病容曝光　為1事暴瘦至皮包骨惹憂

張馨予2018年選擇嫁給軍官何捷，婚後生活低調而甜蜜。  （微博圖片）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

