心肌梗塞警示｜30歲男起床如廁猝死，遺病父妻子女，醫生揭3奪命關鍵

河南近日發生一宗猝死個案，一名年約30歲的男子清晨起床上廁所時突然昏倒，送院搶救後不治，遺下患病父親、妻子及3名年幼子女，突如其來的變故讓家屬難以承受。當地有醫生指出，當3種情況同時出現，便可能會構成心肌梗塞的高危時刻。

30歲男如廁突昏倒 送院搶救不治

綜合內媒報道，事發於清晨時分，男子起床上廁所期間，家人聽到異常聲響，查看時發現他已倒地昏迷，從倒地到失去意識僅短短1分鐘。家人隨即叫救護車，送院後最終仍告不治。妻子情緒崩潰，表示事發太過突然，無法接受。

死者妻子彭女士透露，其丈夫一直身體強壯，無慢性病史，然而事發前數日曾患感冒並持續咳嗽，但沒有發燒，也一直服用感冒藥，僅偶爾表示胸口不適及呼吸不順。彭女士稱：「可我們都覺得可能是感冒，咳得厲害才導致胸悶胸痛」，沒想到這是猝死前身體發出的求救訊號。彭女士亦指，丈夫曾於搬重物後胸痛加劇，前往醫院接受影像掃描及心電圖檢查，當時未發現明顯異常，詎料數日後猝逝。

死者家裏經濟條件並不好，失去了家中的經濟支柱，彭女士十分悲痛表示，丈夫每月工資5,000、6,000元人民幣，要養3個孩子，還有一位患病要化療的父親，身心長期處於高壓狀態。為了撐起這個家，她甚至要離家到廣東打工，「所以事發時我都不在他身邊，沒見到最後一面」。

家屬至今不敢將噩耗告知其父親，因他仍在治病化療中，「3個孩子要上學，公公仍需長期治療，我要顧家不能再出去打工，現在我也不知該怎麽辦」。面對經濟壓力下，她希望能獲得社會關注與幫助。

3大奪命關鍵原因

當地醫生對此分析指出，對心血管疾病患者而言，清晨本就是需要警惕的高危時段。當「清晨、如廁、用力」這3個關鍵因素加在一起時，便構成了醫學上公認的心肌梗塞時刻。

醫生解釋，人體在清晨時分泌較多腎上腺素、兒茶酚胺等應激激素，令心率加快、血壓上升，加上一夜水分蒸發後血液較黏稠，容易形成血栓，心臟負荷較重。

若在此時如廁並用力排便，屏住呼吸、加大腹壓時，會令胸腹內壓急升，回心血量驟減；當鬆開口氣時，血液又會猛然回流心臟。這種血流量的劇烈波動，會使血壓大幅起伏，極易誘發血管斑塊破裂、形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。

警惕心肌梗塞前兆 及早就醫勿拖延

醫生提醒，若出現以下症狀，應立即就醫檢查，尤其是心血管疾病患者或高危族群更須警惕：

胸痛胸悶：感覺如大石壓胸，呼吸困難。

不適蔓延：疼痛可能擴散至左肩、背部、頸部或牙齒。

伴隨症狀：大量出汗、噁心嘔吐、心悸、莫名恐懼感。

醫生強調，上述徵兆不容輕視，及早診治是避免憾事的關鍵。

天冷下5類情況增猝死風險

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，提到民眾在天冷時務必做好保暖措施。因為氣溫一下降，身體會默默啟動一個「超級誤會的防禦機制」，使血管瞬間收縮，心臟為了維持血壓，必須更用力且加速跳動，同時血壓急升與心跳加快，會導致心肌的耗氧量急劇上升。

黃軒表示，此時若處於以下5種情況，心臟便可能過度負荷，正是猝死的開端：

高血壓未妥善控制

患有冠心病且合併三高

有吸煙習慣並經常捱夜

家族中有心臟病史

正處於感冒期間（病毒會刺激交感神經，使反應加劇）

黃軒指出，冷空氣是誘發心臟事件的關鍵因素。多項國際研究證實，冬季是全年心肌梗塞及心臟猝死發生率最高的季節。瑞典北部一項針對28.3萬名冠心病患者的研究分析顯示，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險便上升7%。英國研究亦發現，溫度愈低，急性心血管死亡率顯著上升，每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險也會增加2%。

病毒+寒冷是最危險

此外，黃軒表示，病毒感染會增加心臟壓力，因感冒如同身體正在打仗，心臟負荷隨之加重，而且感冒與病毒感染會使交感神經更加亢奮，導致血管更容易發生痙攣。他提醒，感冒期間不可輕忽胸悶與心律不整等症狀，病毒與低溫天氣的結合是「最毒組合」。

6招保暖護心臟

黃軒提醒，低溫對身體是一場突如其來的壓力考驗，因此天氣寒冷時，民眾應注意保暖。他列出以下6個方法，保暖又護心臟。

1. 起床前不要立刻下床

建議先暖身，再慢慢起

2. 注意頸部、頭部和腳部的保暖

雖然外套是保暖衣物，但並非最重要的保暖單品。頸巾、帽子和襪比外套更關鍵，因這些部位的體溫流失最快。

3. 感冒時不要輕忽胸悶、心律不整

4. 冬天更要控制血壓

5. 避免寒流時做激烈運動

6. 洗澡不要先脫光衣服再開熱水

請先打開熱水，等浴室暖了再進去。他提醒，冬天洗澡猝死很多是因為先脫光衣服再開熱水而導致。

7大年輕人猝死誘因

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

熬夜

長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快、長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可誘發嚴重人律不整。

久坐不動

久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥狀硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

壓力過大

長期高壓狀態智促使身體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飊高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發心律不整。

忽視心臟警訊

潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

