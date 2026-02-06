歡迎回來

名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率高
健康Tips

名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率高

健康解「迷」
健康解「迷」

　　1998年四料港姐冠軍、現年51歲的向海嵐（Anne），早在2008年已離開TVB，一度轉戰商界並淡出幕前，近年她宣布復出，亦活躍於社交平台分享生活點滴。近日她於小紅書發布短片，記錄與母親同遊廣州的經歷，除了品嚐地道美食，還特意帶母親到當地醫院進行體檢，事後更大讚內地醫療設備先進、效率卓越。

 

攜母北上體檢狂讚內地醫療先進

 

　　向海嵐近日在小紅書分享與媽媽同遊廣州的短片，影片中，向海嵐與媽媽一同過關，心情大好。她表示，此行的目的除了基本的飲食玩樂，更重要的是體驗內地的醫療服務。

 

　　去到當地醫院，她首先專心聽取專業人士講解，並對醫療中心配備如「西門子3.0T」磁力共振等先進設備表示讚嘆，她直言：「我們中國醫療的進化速度，比開了倍速還猛。」她在片中補充，體檢報告只需三至五天便會寄出，屆時更有醫生親自致電講解，令她大讚內地醫療服務專業、先進且貼心周到。

 

　　向海嵐帶媽媽完成體檢後，隨即展開美食之旅，她表示：「來到廣州就要嘗試這裡的美食！」兩母女品嚐多款特色點心，其中香港較少見的「梅子叉燒包」令她印象深刻，大讚其酸甜風味有別於港式偏甜口味，更顯開胃。對於不少人認為內地雞肉味道較佳，向海嵐在試食白切雞後認同肉質嫩滑，不過笑稱自家調製的醬料風味更勝一籌。

 

北上體檢丨「四料港姐冠軍」攜母北上體檢　狂讚內地醫療先進：進化速度比開了倍速還猛

向海嵐近日在小紅書分享與媽媽同遊廣州的短片。（影片截圖）

 

離巢後轉型做商界女強人
 

　　Anne於2008年離開TVB，曾遠赴上海做OL，2018年再回流香港做商界女強人，與友人合資7位數大搞珠寶生意，2022年又與表姐及表姐夫一同經營保健產品品牌。現在已是商界女強人的她，不時會於抖音帳號分享日常生活，而去年1月，她與《無頭東宮》好拍檔陳妙瑛竟驚喜亮相《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓，勾起不少劇迷的童年回憶！

 

北上體檢丨「四料港姐冠軍」攜母北上體檢　狂讚內地醫療先進：進化速度比開了倍速還猛

向海嵐帶媽媽完成體檢後，隨即展開美食之旅。（影片截圖）

 

向海嵐分享塑身之道

 

　　向海嵐過去曾大方分享減肥心得，指自己曾試不同減肥節食方法，並透露：

 

　　試過不同方法減肥，以前以為自己食早餐會肥，曾經一段好長時間覺得不可以食早餐，但之後發覺這個方法是錯，現在我最着重是早餐。

 

　　向海嵐又指曾因為愛美而用錯方法減肥，一度疑似患上厭食症，她更曾試過吃兩粒魚蛋就感到飽肚兼想嘔吐，最後發現患上胃潰瘍及胃酸倒流。

 

　　現時的向海嵐則奉行健康飲食原則，除了服食保健產品之外，還大爆三文魚成了家中的必備食材，她說：「三文魚是急凍，所以屋企可以擺好多，是好理想嘅食材，而且三文魚煮的時候不易出錯、好方便，自己喜歡用三文魚做晚餐，夜晚主要食魚、肉同菜，6點之後甚少食有糖份的食物。」

 

Tags:#向海嵐#健康問題#網絡熱話#養生#香港小姐#凍齡#保養
