名人健康｜74歲郭鋒首爆淋巴癌病史，兩度大病感激歐陽佩珊生前悉心照顧

香港資深演員、現年74歲的郭鋒早年於TVB曾有多個經典角色，而《尋秦記》中飾演的反派呂不韋一角，至令仍令人難忘。不過，由於愛妻歐陽佩珊在2017年因肺腺癌病逝，傷心欲絕的郭鋒自此幕前演出便大減。鮮有公開露面的他日前接受傳媒訪問時便罕談近況，更自爆過去曾經歷兩場大病，當時全靠亡妻當悉心照顧，才能活過來。

訪問中，郭鋒談及與亡妻過去一同經歷的患難時，提起了年青時曾經歷兩場大病。他指當年從事護士工作的弟弟，於返港探親期間，發現他的異況，經仔細檢查後，才可以及早發現他患上淋巴癌。患癌期間，郭鋒需要長期住院，而當時太太兼顧拍戲工作，但仍然到醫院親自照顧他，同一時間更要為他向外界隱瞞病情。

正當郭鋒成功抗癌後，不久卻又染上甲型肝炎，一度發高燒要送院。一如以往，太太又是於電視台拍完劇後，再瞞着所有人趕到醫院探望，衣不解帶地照顧他。而已經歷兩次生死邊緣的郭鋒自此亦明白健康重要性，由以前不飲水不飲湯、作息混亂的生活，變成現在的注重養生。

郭鋒又提到太太為了調理他的身子，於是開始了研究針灸、氣功、太極，更漸漸學有所成，令他相當感激，認為亡妻為自己帶來福氣。他透露時至今日，自己仍會每晚望着歐陽佩珊的照片，與她聊天、分享所有的喜怒哀樂。

公認「愛妻號」 喪妻8年談亡妻仍痛哭

熒幕上經常扮演奸角的郭鋒，現實中卻是圈中公認的愛妻好老公。他與同為演員的太太歐陽佩珊於1977年結婚，二人相愛40載，一直是圈中模範夫婦。可惜歐陽佩珊於2017年因肺腺癌逝世，令郭鋒深受打擊。他過去受訪時便曾提及太太離世對他影響甚大，不但世界頓時變成灰暗，對任何事都提不起勁，甚至難以投入拍攝工作，因此推卻了不少劇集邀約，更曾有「想快點跟太太再見」的念頭。

早前郭鋒接受好友馮素波訪問時，馮素波在節目內再次提到他的太太時，本來神情輕鬆的郭鋒頓時變得一臉認真，直言：

你一講起佢，我個人即刻會正經晒。

當被問到太太對他最大的影響時，郭鋒更流下男兒淚，哽咽表示：

佢改變咗我一生，佢係我一生人入面……

歐陽佩珊由電視花旦 婚後轉行為針灸師



歐陽佩珊早於60年代末出道，其後進入影壇並演出多部電影，後來加入麗的電視，成為當家花旦。郭鋒就於70年代初畢業於TVB藝訓班，之後轉投麗的電視演出。及後，二人於《無語問蒼天》飾演啞巴戀人而撻着。拍拖初期他們因感情未穩定，否認戀情，後來他們不再避嫌，常孖公仔出入。當時歐陽佩珊有「麗的汪明荃」美譽，而且她產量多，演技獲得觀眾廣泛認同。郭鋒名氣不及女方，所以他們的戀情初期不被外界睇好，但郭鋒從沒在意別人眼光，依然常伴歐陽佩珊左右，曾被同事取笑是「跟得男友」，至77年二人終拉埋天窗。94年女方息影退隱，其後她在大陸報讀針灸課程，兼習氣功、中醫，最終她成為氣功針灸師，開班授課。

好景不常，郭鋒與歐陽佩珊在17年到吉隆坡旅行時，太太突然疑似中風入院。郭鋒情緒崩潰，問上天為何這種事會發生在太太身上，而不是自己身上，決心不理多少錢，即使傾家蕩產都會醫治太太。歐陽佩珊做了3次開腦手術，在後腦發現壞組織，郭鋒立即帶太太返港就醫，證實患上末期肺腺癌，最終2017年不幸離世， 終年63歲。

喪親一年症狀持續恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

此外，部分患者也可能出現以下情況：

把死者物品擺放在生前相同位置

難以想起與死者的美好回憶

很難信任他人

依賴煙草、酒精等

現輕生念頭

如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

經歷親人離世,自身少不免會意志消沉。不過,沈君豪醫生強調死亡無法阻礙與親人情感上的連繫,因此他建議以下一些方法有助處理自身哀傷: