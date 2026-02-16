家電安全｜醫生警告氣炸鍋2大地雷，用錯恐增致癌風險，消委會推介安全之選

近年氣炸鍋在香港家庭漸趨普及，不少市民視之為「少油煮食」的健康選擇，既方便又美味。然而，有醫生指出氣炸鍋並非必然健康，若處理不當，仍有機會危害健康，甚至增加致癌風險。綜合消委會及國際消費者研究及測試機構（ICRT）挑選了8款獲得總評4星及以上氣炸鍋，以及5款氣炸鍋安全之選供參考。

台灣減重醫生陳威龍在YouTube頻道「Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學」中表示，氣炸鍋不一定等於健康，並解釋氣炸鍋的原理是「強力旋風烤箱」。根據WebMD的醫學審查資料，氣炸確實比傳統油炸減少70%至80%的油脂，但他強調：「它只是把很不健康的料理，變成稍微沒那麼不健康」，並指出有時問題不在油脂，而是在於高溫。

2大地雷恐增致癌風險

陳威龍解釋，當烹調溫度超過攝氏120度時，澱粉類食物如薯條、馬鈴薯，就可能產生致癌物「丙烯醯胺」。此物質如同體內的慢性毒藥，雖然不會立即造成傷害，但長期累積體內，可能導致神經受損，並增加患癌風險。

此外，陳威龍指出大眾容易陷入「健康光環效應」的心理陷阱，一旦認為氣炸食物較健康時，便容易放下戒心，因而進食更多分量，反而可能比傳統油炸造成更大危害。

氣炸鍋2大使用原則

同時他亦表示，氣炸鍋並非不可使用，而是要掌握正確使用方法。他提出以下兩項關鍵原則：

1. 溫度設定不宜過高：食物表面呈現金黃酥脆即可，避免烤至深褐甚至焦黑

2. 關鍵在於食材選擇：應以原型食物為主，少吃如雞塊、熱狗等加工食品

陳威龍強調，只要掌握以上2項原則，氣炸鍋仍比傳統油炸來得健康。

推介8款4星氣炸鍋

消委會曾測試市面上12款氣炸鍋，售價介乎$298元至$2,080元不等，並用急凍薯條、雞腿、急凍春卷測試氣炸表現。其中有7款氣炸鍋獲得總評4星高分，惟部分產品現已停產，僅有5款「表現佳」的氣炸鍋仍然在市面上有售。

此外，國際消費者研究及測試機構（ICRT）曾檢測10款知名品牌氣炸鍋，比較其烹飪效果、清洗方便度、操作難易度、平均耗電量、使用安全（隔熱效果、標識）等。結果顯示不同品牌的烹飪效果差距甚大，部分會未熟，亦有部分會燒焦，其中兩款氣炸鍋獲得4.5星，5款獲得4星，1款獲得3.5星，兩款獲得3星，部分產品亦現已停售。

8款4星氣炸鍋名單以供參巧（價錢由低至高排列）：

法國特福 Tefal FX202D $1,498 4.5星

麗克特 Recolte RAO-1 $799 4星

Denki DAF-35 $688 4星

飛利浦 Philips HD9743/11 $1998 4星

Harrow HT-AF1200 $548 4星

美的 Midea MF20B $899 4星

Ninja AF160EU $1430 4星

Moulinex EZ3018 $1103 4星

資料來源：消委會 及 國際消費者研究及測試機構（ICRT）

烹飪表現參差

檢測以炸薯條、雞腿及春卷來評估烹飪表現。實驗員根據說明書指引及隨設備提供的食譜，將建議的食材分量放入空氣炸鍋中，然後按推薦的烹飪溫度及時間炸薯條、雞腿及春卷。最後由3位實驗員從食物的色澤均勻度、香脆度及口感等進行評分。

炸薯條結果：

結果顯示，炸薯條表現最佳前三為：特福Tefal、飛利浦、美的、Recolte。

表現較差的品牌，會出現大部分薯條未熟、部分燒焦、燒焦及未熟同時出現的問題。

炸雞腿結果：

結果顯示，炸雞腿表現最佳前三為：Ninja、億世家、Recolte、伊瑪牌Imarflex、飛利浦Philips。

表現較差的品牌，會出現雞腿很白、未夠酥脆、表面只有部分酥脆等問題。

炸春卷結果：

結果顯示，炸春捲表現最佳前三為：伊瑪牌Imarflex、Ninja、Tastec 、億世家ecHome、Moulinex。

表現較差的品牌，會出現表面色澤過淺，且不夠香脆、過於焦黃等問題。

消委會推介5款氣炸鍋安全之選

法國特福 Tefal FX202D $1,498 薯條中的丙烯酰胺含量(微克/公斤):488 4.5星

麗克特 Recolte RAO-1 $799 薯條中的丙烯酰胺含量(微克/公斤):387 5星

飛利浦 Philips HD9743/11 $1998 薯條中的丙烯酰胺含量(微克/公斤):209 5星

Harrow HT-AF1200 $548 薯條中的丙烯酰胺含量(微克/公斤):190 5星

德國寳 German Pool CKF-215 $2480 薯條中的丙烯酰胺含量(微克/公斤):102 5星

此外，消委會還檢測了氣炸急凍薯條的「丙烯酰胺」含量。結果發現，薯條經各樣本氣炸後的「丙烯酰胺」 含量由每公斤102至7,038微克，最高與最低相差68倍，其中6款的含量超出歐盟標準。

消委會指，「伊瑪牌 Imarflex IHF-26E」氣炸鍋的「丙烯酰胺」最高，含量高達7,038微克/公斤，比基準水平高約13倍，可能由於該樣本食譜建議的烹調時間過長及溫度過高、烹調均勻度不足等原因，以致部分薯條炸至深啡色等。

消委會再次提醒消費者以高溫炸食物要留意其健康風險，需謹慎地使用氣炸鍋，不論烹調密度和進食份量均要適可而止。

選購或使用氣炸鍋貼士

消委會建議市民選購或使用氣炸鍋時，應留意以下事項：

氣炸鍋輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

每次氣炸的食物勿超過氣炸鍋最高容量，亦不宜過度密集擺放，否則難以完全煮熟；

操作時，勿遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱，同時避免觸摸機身，切勿讓兒童單獨使用或觸碰；

使用氣炸鍋後應拔掉電源線，待機身冷卻後才清潔，除了清洗氣炸籃外，亦可用軟布輕抺發熱管及內壁，避免藏下油污。

資料來源：消委會、深圳市消費者委員會